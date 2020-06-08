Политика

ИзвестияИзвестияРогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

После успешного запуска американского корабля Crew Dragon к МКС, «Роскосмос» услышал в свой адрес лишь насмешки. Об этом написал глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин в своей колонке в журнале Forbes 8 июня.
Читать в источнике
Комментировать450
с чего всё началось

«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска

Мол, цена кресла в Crew Dragon составляет $55 млн, в то время как на «Союзе» – более $90 млн, потому теперь русским придётся летать к МКС только на американских кораблях. Полагаю, что американские коллеги, запутавшись в цифрах, зря злорадствуют.
Forbes10:45

Подробнее о событии

Космонавт Юрчихин: корабля «Орел» нет даже на бумаге

Газета.Ru15:29

Рогозин сравнил работу «Роскосмоса» с полотнами Микеланджело и Тициана

РБК13:12

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

Известия13:29

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

РИА Новости14:13

Рогозин: Роскосмос предоставил американцам шанс сохранить полетную возможность для доставки астронавтов на МКС

Эхо Москвы14:03

Рогозин: Crew Dragon обошёлся бюджету США втрое дороже, чем «Орёл» для РФ

News.ru12:50

«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска

Forbes10:45
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 17:18, Ашберн
Политика

Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции

"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета 06:24
2,9K
Происшествия

Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы

Заслуженный артист России Михаил Ефремов стал причиной ДТП в центре Москвы. Авария случилась на Смоленской площади.
Газета.Ru 16:53
603
Происшествия

Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение

«Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеславу Старостину предъявлено обвинение по ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)», — заявили в Следственном комитете.
RT на русском 12:13
152
Общество

В Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщил о том, что в Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом.
Российская газета 16:14
608
Общество

Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
136
Происшествия

В Рязани от огнестрельного ранения погиб солдат-срочник

В Рязани от огнестрельного ранения погиб солдат-срочник. Прокуратура гарнизона начала проверку, сообщает ТАСС.
Авторадио 12:08
80
Политика

США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17

Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году.
Газета.Ru 10:37
478
Футбол

В Италии изменились сроки летнего трансферного окна

Федерация футбола Италии (FIGC) на официальном сайте сообщила об изменении сроков летнего трансферного окна из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Чемпионат 14:08
Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
4,4K
Музыка

Новый проект своего лейбла представил Максим Фадеев

Новый музыкальный проект своего лейбла представил российский продюсер Максим Фадеев.
Evo-rus.com 06 июня в 07:23
132
Наука

В России усомнились в глубине Марианской впадины

Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
Lenta.ru 03:33
104
Культура

Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»

BFM.ru 03:11
1,9K
Футбол

Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»

Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 12:19
Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
93
Общество

Мишустин заявил о подготовке к открытию туристического сезона

РИА Новости 05:10
456
Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия 06:40
1,1K
Армия и оружие

Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
Газета.Ru 12:08
193
Футбол

Евгений Савин рассказал о возможном закрытии «Красавы»

Metaratings 14:30
Общество

Крымским отелям с 15 июня разрешили принимать местных жителей

Коммерсантъ 13:11
8
Происшествия

В Калмыкии нашли мертвыми мать и троих детей

В одном из домов города Элисты обнаружили мертвыми мать и троих ее детей.
Вести.Ru 15:41
62
Общество

В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта

Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс вчера в 18:39
169
Энергетика

«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс».
РБК 14:26
67
Футбол

Неймар сообщил партнёрам по «ПСЖ» о желании вернуться в «Барселону»

Бразильский нападающий «Барселоны» Неймар сообщил партнёрам по «ПСЖ», что он намерен вернуться в «Барселону», утверждает Mundo Deportivo.
Чемпионат 15:48
Общество

Стали известны страны, с которыми Россия откроет авиасообщение

Ассоциация туроператоров России назвала восемь стран СНГ, с которыми с 15 июля откроется авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса.
DixiNews 03:13
11
Политика

В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве

В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
1,2K
Политика

Кремль рекомендовал регионам широко использовать досрочное голосование

Рекомендация Администрация президента рекомендовала регионам создать условия, чтобы во время голосования по Конституции поток голосующих по возможности был равномерным в течение всех семи дней голосования — досрочного и в основной день 1 июля.
РБК 17:00
1
Футбол

Бывший врач «Реала»: у нас с Рамосом было серьёзное противостояние

Бывший врач «Реала» Хесус Ольмо рассказал о взаимоотношениях с капитаном мадридского клуба Серхио Рамосом.
Чемпионат 16:25
Наука

Египетская мумия птицы оказалась эмбрионом человека

Discover24 13:07
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения

В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals.
РБК 12:50
59
Шоу-бизнес

Армена Джигарханяна госпитализировали

ТАСС 04:55
68
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик и государственный деятель. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Dragon 2
Космический аппарат
Американский многоразовый пилотируемый космический корабль компании SpaceX, разработанный по заказу НАСА в рамках программы Commercial Crew Development. Предназначен для доставки экипажа до 7 человек на Международную космическую станцию и возвращения их на Землю.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное