Политика

ИзвестияИзвестияРогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

После успешного запуска американского корабля Crew Dragon к МКС, «Роскосмос» услышал в свой адрес лишь насмешки. Об этом написал глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин в своей колонке в журнале Forbes 8 июня.
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с чего всё началось

«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска

Оказавшись без собственной транспортной космической системы, NASA судорожно искало решение, и оно было найдено: колоссальные средства были выделены на создание сразу трех пилотируемых кораблей, причем заказ был распределен между несколькими компаниями – Lockheed Martin (лунный корабль Orion), SpaceX (Crew Dragon) и Boeing (Starliner).
Forbesвчера в 10:45

Подробнее о событии

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Lenta.ruвчера в 19:12

Космонавт Юрчихин: корабля «Орел» нет даже на бумаге

Газета.Ruвчера в 15:29

«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска

Forbesвчера в 10:45

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

Известиявчера в 13:29

Рогозин сравнил работу «Роскосмоса» с полотнами Микеланджело и Тициана

РБКвчера в 13:12

Рогозин: Роскосмос предоставил американцам шанс сохранить полетную возможность для доставки астронавтов на МКС

Эхо Москвывчера в 14:03

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

РИА Новостивчера в 14:13
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 01:01, Ашберн
Общество

Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru вчера в 11:55
1,5K
Авто

Компания Toyota отзывает в России 79 автомобилей Alphard

Из-за неправильного программного обеспечения одного из электронных ассистентов на сервис пригласят владельцев 79 автомобилей, выпущенных в период с 16 октября 2019-го по 23 марта 2020 года.
Автоновости дня вчера в 04:49
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Общество

В июне изменится график выплат пенсий из-за праздников

Что касается 24 июня, большинство пенсионеров объявленный выходной день никак не затронет, поскольку в регионах пенсию заканчивают выдавать 23 числа.
Оka.fm 06 июня в 01:00
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Происшествия

Скончались ещё два новосибирца с коронавирусом — оперштаб

Всего в Новосибирской области официально зарегистрированы 3752 пациента с коронавирусом (из них 251 — дети), 1455 человек выздоровели, 44 скончались.
REGNUM вчера в 23:08
Авто

Компания Subaru представила тизер нового Crosstrek

Автопроизводитель опубликовал первый тизер нового Crosstrek перед его дебютом 9 июня.
Тарантас Ньюс 06 июня в 07:14
3
Происшествия

Актер Михаил Ефремов был пьян в момент ДТП в центре Москвы

В ГУ МВД подтвердили, что актер Михаил Ефремов в момент ДТП в центре Москвы находился в нетрезвом виде.
Комсомольская правда вчера в 17:28
2,5K
Общество

В Москве сохраняется масочный режим

Москва возвращается к обычному ритму жизни: все основные ограничения в июне будут сняты, при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом соблюдения необходимых санитарных мер.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 08:57
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Общество

В Крыму с 15 июня откроются санатории и отели

В Крыму с 15 июня возобновят работу санатории, отели и кемпинги — сначала для местных жителей, говорится в указе правительства региона.
Полит.ру вчера в 14:10
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 07 июня в 11:52
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Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская рассказала об ухудшении здоровья Джигарханяна

Экономика сегодня вчера в 23:00
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Гаджеты

В России открыт предзаказ на Sony Xperia 1 II

Компания Sony сегодня объявила старт предзаказа на флагманскую модель Xperia 1 II. Стоимость составляет 79 990 рублей.
ITZine.ru вчера в 05:08
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Общество

Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:54
47
Общество

Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона

Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России вчера в 05:23
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Общество

10 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Республике Алтай

По данным на воскресенье, 7 июня, в Республике Алтай выявлено 10 новых случаев коронавирусной инфекции.COVID-19 подтвердился у четырех жителей Горно-Алтайска и трех жителей Кош-Агачского района, контактных с ранее заболевшими.
Алтайская правда вчера в 00:10
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Наука

Опубликована информация о случаях скрещивании людей и животных

ToDay News Ufa вчера в 09:15
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Игры

В Cyberpunk 2077 будет особая зона, выполненная в стиле фэнтези-RPG

Выполнена она будет в стиле фэнтези-средневековья, тогда как в самой Cyberpunk 2077 геймеры попадают в мир будущего.
CyberSport.ru вчера в 15:08
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Общество

Сроки доставки посылок увеличились из-за новых правил ФТС

По словам директора Boxberry International Марата Артуганова, задержки связаны с вступлением в силу новых таможенных правил и несовершенствами программного обеспечения службы.
Коммерсантъ 00:35
Происшествия

Рядом с местом убийства Добрынина в Чите могли быть свидетели

Следователи полагают, что 20 мая, в ночь совершения преступления, в районе подстанции в 5 км от золоотвала Читинской ТЭЦ-1 рядом с трассой «Чита-Иркутск» находился светлый автомобиль Toyota Cresta или Toyota Chaser.
Московский Комсомолец Чита вчера в 23:00
Общество

В Благовещенске объявили режим ЧС из-за дождя

РБК вчера в 23:33
16
Кино

Пора прощаться: актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»

Актриса Инна Королева, сыгравшая в «Сватах» Машу Ковалеву, отвечая на вопросы поклонников в Instagram, рассказала, что покинула телепроект.
Городовой вчера в 07:02
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Здоровье

На продолжительность жизни влияют препараты для лечения гипертонии

Препараты для лечения гипертонии обладают свойством увеличивать продолжительность жизни. Они могут помочь даже самым слабым людям.
ToDay News Ufa вчера в 14:50
15
Здоровье

Чаще умирают от коронавируса пациенты с психическими расстройствами

Медик напомнил, что в Южной Корее, Италии, Испании и в китайском Ухане, где началась пандемия, инфекция распространялась быстрее среди пациентов психбольниц.
МТВ онлайн вчера в 17:08
2
Общество

Главу Росприроднадзора заметили на борту частного бизнес-джета, оплаченного «Норникелем»

«Норникель» оплатил перелет частным бизнес-джетом для главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, которая осмотрела место разлива дизтоплива в Красноярском крае.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 07:25
12
Общество

Петербург вслед за Москвой анонсировал снятие ограничений

Власти Санкт-Петербурга анонсировали поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусном.
Lenta.ru вчера в 21:23
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Общество

Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru 07 июня в 15:27
968
Здоровье

Врач рассказала, кому может быть вредно есть мороженое

Медицинский журналист, врач-терапевт Ольга Кашубина развеяла мифы о вреде мороженого и рассказала, кому все же не стоит злоупотреблять холодным лакомством, передает радио Sputnik.
Аргументы и Факты вчера в 21:13
4
Общество

В Думе разработали законопроект о почасовой оплате труда

В Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам и в неполный рабочий день.
Газета.Ru вчера в 06:33
3,4K
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

SpeedMe вчера в 02:16
23
Шоу-бизнес

Дочь Руслановой опровергла информацию о госпитализации актрисы

Известия вчера в 21:36
Общество

Сдавать ЕГЭ в этом году планируют более 736 тыс. выпускников

Глава российского правительства Михаил Мишустин 8 июня сообщил, что сдавать ЕГЭ в этом году собираются около 736 тыс. выпускников, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 07:55
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик и государственный деятель. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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Dragon 2
Космический аппарат
Американский многоразовый пилотируемый космический корабль компании SpaceX, разработанный по заказу НАСА в рамках программы Commercial Crew Development. Предназначен для доставки экипажа до 7 человек на Международную космическую станцию и возвращения их на Землю.
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