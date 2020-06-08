Политика
ИзвестияРогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
После успешного запуска американского корабля Crew Dragon к МКС, «Роскосмос» услышал в свой адрес лишь насмешки. Об этом написал глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин в своей колонке в журнале Forbes 8 июня.
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с чего всё началось
Мол, цена кресла в Crew Dragon составляет $55 млн, в то время как на «Союзе» – более $90 млн, потому теперь русским придётся летать к МКС только на американских кораблях. Полагаю, что американские коллеги, запутавшись в цифрах, зря злорадствуют.Forbes10:45
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В США суд установил залог для полицейского Човина в 1,25 млн долларов
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Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
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Общество
В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта
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DP.RU 07:55
Общество
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала советы России после начала снятия ограничений в столице.
Lenta.ru 15:19
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Известия 15:22
Политика
Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке
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Жара в столице спадет к выходным. В субботу в городе ожидается 17–22 градуса тепла.
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