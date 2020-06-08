Политика

ИзвестияИзвестияРогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

После успешного запуска американского корабля Crew Dragon к МКС, «Роскосмос» услышал в свой адрес лишь насмешки. Об этом написал глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин в своей колонке в журнале Forbes 8 июня.
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с чего всё началось

«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска

Мол, цена кресла в Crew Dragon составляет $55 млн, в то время как на «Союзе» – более $90 млн, потому теперь русским придётся летать к МКС только на американских кораблях. Полагаю, что американские коллеги, запутавшись в цифрах, зря злорадствуют.
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 15:42, Ашберн
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Нефтяная компания BP планирует сократить около 15% своей рабочей силы на фоне вспышки коронавируса и в рамках плана генерального директора Бернарда Луни перевести компанию на работу с возобновляемыми источниками энергии, передает Reuters.
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Грузия обустроит военные базы по стандарту США и НАТО

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