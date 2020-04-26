Политика

ИзвестияИзвестияРогозин рассказал о невозможности объединения усилий с Маском

«Роскосмос» и SpaceX не могут объединить усилия для освоения космоса, так как компания Илона Маска работает на военное ведомство США, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Twitter, отвечая на вопрос подписчика.
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с чего всё началось

Рогозин не хочет объединять усилия с Маском

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил, что не хочет объединять усилия с деятельностью SpaceX, поскольку компания Илона Маска работает в интересах американских военных.
РИА Новости12:40

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Рогозин объяснил невозможность объединения усилий в космосе с Маском

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Комсомольская правда14:29

Рогозин не хочет объединяться с Маском

Вести.Ru12:55

Рогозин не хочет объединять усилия с Маском

РИА Новости12:40
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