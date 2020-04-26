Политика

ИзвестияИзвестияРогозин рассказал о невозможности объединения усилий с Маском

«Роскосмос» и SpaceX не могут объединить усилия для освоения космоса, так как компания Илона Маска работает на военное ведомство США, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Twitter, отвечая на вопрос подписчика.
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с чего всё началось

Рогозин не хочет объединять усилия с Маском

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил, что не хочет объединять усилия с деятельностью SpaceX, поскольку компания Илона Маска работает в интересах американских военных.
РИА Новости12:40

Подробнее о событии

Рогозин объяснил невозможность объединения усилий в космосе с Маском

РБК16:17

Рогозин объяснил нежелание объединять усилия с Илоном Маском

Комсомольская правда14:29

Рогозин не хочет объединять усилия с Маском

РИА Новости12:40

Рогозин объяснил нежелание объединять усилия с Маском

Lenta.ru13:16

Рогозин объяснил, почему не может объединиться с Маском

RT на русском12:59

Рогозин не хочет объединяться с Маском

Вести.Ru12:55

Рогозин высказался против объединения с Илоном Маском

ТАСС14:13
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Политика

Видеоконференцию G20 перенесли из-за разногласий США и Китая

Конференция может состояться в ближайшем будущем, если стороны договорятся по поводу формулировок, касающихся ВОЗ, в итоговом коммюнике.
RuNews24.ru вчера в 02:58
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Технологии

Новый Test Drive Unlimited могут анонсировать в мае

Анонс новой части Test Drive Unlimited может состояться в мае.
CyberSport.ru 17:31
Общество

Посольство РФ потребовало обследовать российскую заключённую в США

Вашингтон, 27 апреля 2020, 05:27 — REGNUM Посольство РФ потребовало от Госдепа США провести медобследование российской гражданке Богдане Осиповой.
REGNUM 22:27
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Кино

Аль Пачино отмечает 80-летний юбилей

RT на русском вчера в 03:48
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Политика

Песков: Путин становится вирусологом

Когда президент погружается в какую-то тему, он во многом сам становится экспертом, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва.
Вести.Ru 07:01
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Происшествия

Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку

Газета.Ru 11:34
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Здоровье

В Оренбуржье зафиксированы 525 случаев заболевания коронавирусом

За сутки зарегистрировано 60 новых случаев заболевания, сообщила Татьяна Савинова, министр образования региона.
Оренбургское региональное телевидение вчера в 08:10
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Общество

Власти Италии объявили о смягчении режима карантина

Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
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Культура

Лариса Долина рассказала, чем россияне отличаются от американцев

РИА Новости 21:27
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Наука

Предложена простая и дешевая технология получения биотоплива из древесной щепы

Ученые исследовали новую технологию торрефикации (обжига) биомассы.
Индикатор 09:09
Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19

Интерфакс 11:56
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил курс

Главный претендент на достройку газопровода "Северный поток-2", трубоукладчик "Академик Черский", вновь изменил порт прибытия, теперь им обозначен порт Находка, из которого судно вышло в феврале.
Российская газета 07:57
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Здоровье

Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:57
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Общество

В Курганской области запретили продажу алкоголя в майские праздники

В Курганской области приостановят продажу алкоголя из-за коронавируса. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.
URA.Ru 06:05
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Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
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Экономика

Росстат увидел сокращение реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Lenta.ru вчера в 20:38
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Политика

Россия вошла в пятерку стран мира с наибольшими затратами на оборону

Россия вошла в первую пятерку стран с наибольшими затратами на оборону.
Российская газета 21:02
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Общество

Минюст отказался от повышения штрафов в новом КоАП

Минюст отказался от повышения размеров штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 16:56
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Культура

Костюм Оленя в шоу «Маска» могла надеть София Ротару

Слово и Дело 14:00
Политика

Советник президента Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын здоров

Ранее CNN со ссылкой на источник в американской администрации выступила с утверждением, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции.
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Армия и оружие

Сирийская ПВО отражает атаки в небе над Дамаском

РИА Новости 22:22
Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
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Спорт

Карлсен обыграл Вашье-Лаграва в четвертом туре онлайн-супертурнира

Матч ТВ 24 апреля в 14:00
Общество

В Кузбассе выявлены четыре новых случая коронавирусной инфекции

За сутки коронавирусная инфекция выявлена у четырех человек в Кузбассе, сообщает 26 апреля пресс-служба правительства Кемеровской области.
ИА Красная Весна 01:28
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Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель.
RT на русском 20:22
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Здоровье

Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса в регионе

Глава Бурятии Алексей Цыденов в воскресенье, 26 апреля, заявил, что врачи городской больницы №4 Улан-Удэ спровоцировали вспышку коронавирусной инфекции в регионе.
Известия 14:13
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Общество

Глава Роспотребнадзора призвала оставаться на майские праздники дома

Остаться дома на майские праздники призвала граждан России глава Роспотребнадзора Анна Попова 26 апреля в эфире телеканала "Россия 1".
ИА Красная Весна 07:30
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Авто

Mitsubishi представила новую модель

Японский бренд выпустил коммерческий фургон Express, который является по своей сути перелицованной версией Renault Trafic.
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Губернаторы ожидают, что Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая

Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в воскресенье, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
Будущее России. Национальные проекты 10:42
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Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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