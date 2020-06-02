с чего всё началось

Рогозин рассказал о планах по модернизации стартовых площадок, в том числе легендарного Гагаринского старта. Рогозин сообщил, что ведутся переговоры о модернизации пусковой площадки на Байконуре, с которой 12 апреля 1961 года стартовал корабль с первым космонавтом Юрием Гагариным.

Рогозин рассказал о переговорах по модернизации «Гагаринского старта»

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Футбол Пятеро футболистов «Барселоны» переболели коронавирусом По информации источника, инфекцией переболели пятеро футболистов и ещё двое тренеров сине-гранатовых.

Политика Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России. 738

Политика Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики. 692

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Общество В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина. 157

Футбол Скоулз: «Дешам после моего подката закричал, как девочка» Всё произошло прямо напротив судьи — Дешам закричал, как большая девочка, большой ребёнок, и это никак мне не помогло.

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Наука Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти. 4