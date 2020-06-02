Космос

iReactoriReactorРогозин рассказал о переговорах по модернизации «Гагаринского старта»

Рогозин рассказал о планах по модернизации стартовых площадок, в том числе легендарного Гагаринского старта. Рогозин сообщил, что ведутся переговоры о модернизации пусковой площадки на Байконуре, с которой 12 апреля 1961 года стартовал корабль с первым космонавтом Юрием Гагариным.
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с чего всё началось
"Сейчас ведутся переговоры, надеюсь, что они скоро завершатся, и мы приступим к уже реальным, физическим работам на этой первой легендарной пусковой площадке", - сказал Рогозин в поздравлении, опубликованном на сайте
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