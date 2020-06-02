Космос
RT на русскомРогозин рассказал о перспективах развития космодрома Байконур
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил сотрудников российской ракетно-космической отрасли с 65-летием первого в мире космодрома Байконур. Обращение Рогозина опубликовано на сайте госкорпорации.
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с чего всё началось
"Сейчас ведутся переговоры, надеюсь, что они скоро завершатся, и мы приступим к уже реальным, физическим работам на этой первой легендарной пусковой площадке", - сказал Рогозин в поздравлении, опубликованном на сайте Роскосмоса.ТАССвчера в 18:07
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Космические перспективы: какие модернизации ждут Байконур после 65-летнего юбилея
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