с чего всё началось

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил сотрудников российской ракетно-космической отрасли с 65-летием первого в мире космодрома Байконур. Обращение Рогозина опубликовано на сайте госкорпорации.

Политика Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США. 385

Шоу-бизнес Алсу впервые показала маленького сына Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля. 8

Футбол «Челси» хочет перехватить Вернера у «Ливерпуля» «Челси» готов предложить Вернеру стабильную игровую практику, а в «Ливерпуле» форварду придется бороться за место в составе с Роберто Фирмино.

Происшествия Журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев подали жалобу в Следственный комитет Сегодня, 2 июня, журналисты «Эха Москвы» подали жалобу в Следственный комитет о воспрепятствовании журналисткой деятельности и ущемления СМИ, а также просят провести проверку законности действий сотрудников полиции.

Здоровье Еще 95 человек заразились коронавирусом в Саратовской области На 2 июня в Саратовской области у 3269 человек подтверждено заражение COVID-19, Выздоровели 1288 человек, включая пациентов за сутки. 822

Общество Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса За последние сутки в России выявлено 8863 новых случая коронавируса в 84 регионах.

Здоровье В Ивановской области более 145 детей заразились коронавирусом За весь период пандемии в Ивановской области было только двое детей с тяжелыми пневмониями.

Происшествия Уголовное дело возбудили по факту обрушения моста под Мурманском Мурманск, 2 июня 2020, 12:03 — REGNUM В Мурманской области по факту обрушения железнодорожного моста возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований в области транспортной безопасности». 1K

Происшествия В Астрахани офицеров МВД обвинили в фальсификации улик В Астрахани двое высокопоставленных офицеров МВД из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями подозреваются в незаконном задержании и фальсификации доказательств. 7

Общество В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости. 72

Авто АвтоВАЗ работает над новыми двигателями для Lada Несмотря на приостановку финансирования многих своих проектов, работу над новой линейкой двигателей «АвтоВАЗ» продолжит в прежнем режиме.

Происшествия Убийство в Екатеринбурге стало главной темой в Twitter Аналогом стал хэштег #BlackLivesMatter, который стал ответом на убийство темнокожего американца Джорджа Флойда при аресте.

Общество Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина». 10

Политика Шойгу рассказал о подготовке парадов Победы в России К парадам Победы в России привлекут 64 тысячи человек, в главном параде в Москве будут задействованы 14 тысяч человек, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.