Космос
МР7.руРогозин рассказал о планах создать «лифт» на Луну
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о планах создать специальный «лифт» на Луну, передает «Интерфакс». Устройство должно помочь доставлять коммерческие угрозы на спутник Земли.
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Общество
Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала
Минтруд предложил сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него.
Политика
Бывший депутат Рады: Я проклинаю бандеровскую власть Украины
В Крым идёт днепровская вода с территории Украины. Украина вместе с Россией строит величайшие мосты, как этот красавец.
Происшествия
Подозреваемая в убийстве Шеремета решила сотрудничать со следствием
Следствие установило, что членами группировки, совершившей убийство журналиста, были пять человек.
Здоровье
Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно
Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Политика
СБУ запретила на три года съемочной группе «Звезды» въезд на Украину
«Съемочной группе телеканала «Звезда» запрещен въезд на три года за осуществление профессиональной деятельности для телеканала, который находится в санкционном списке», — приводит «Интерфакс-Украина» слова Гитлянской.
Политика
В ДНР выступили против предложенных Зеленским поправок в конституцию
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) выступила против поправок в конституцию Украины, которые предложил президент страны Владимир Зеленский.
Политика
Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
Общество
Путин подписал закон о штрафах до 5 млн руб. для СМИ-иноагентов
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за неисполнение закона о деятельности СМИ, признанных иностранными агентами.
Политика
Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название
Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название неизменным, пишет «Главком» со ссылкой на управляющего делами церкви митрополита Антония.
Политика
В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Вхождение РФ в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, без нашей страны невозможно решить ни один вопрос в современном мире, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
Хоккей
Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов
Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
Общество
Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг
В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.
Политика
Медведчук заявил об отсутствии политической воли у Зеленского
Ранее 11 декабря Виктор Медведчук уже заявлял об отсутствии политической воли у Зеленского.
Авто
Новый кроссовер Aston Martin DBX представлен в Китае
В Китае, на автомобильной выставке в Гуанчжоу, был представлен новый кроссовер от британского автопроизводителя.
Политика
Украина допустила возобновление железнодорожного сообщения с Донбассом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не исключает возобновления железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.
Общество
В Британии молодожены решили развестись прямо на свадьбе
В Британии молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж решили, что им нужно расстаться во время свадьбы.
Футбол
МИД Украины увидел российскую пропаганду в скандале с Зозулей
В своем обращении ведомство сравнило выкрики болельщиков "Райо Вальекано" со штампами российской пропагандой, а также назвало обвинения в нацизме в адрес Зозули надуманными и лживыми.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Политика
Украинские министры начали подавать в отставку «из-за низких зарплат»
Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Милованов и министр юстиции Украины Малюська официально подали прошение об отставке премьер-министру Украины Гончаруку.
Кино
Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»
Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
Гаджеты
Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
Гаджеты
Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке
Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
Общество
Захоронение мусора в Подмосковье завершат к 2027 году
Общество
Роскачество проверило органические продукты
Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
Единоборства
Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру
Транспорт
В Петербурге пересчитали тарифы на проезд в метро на 2020 год
Напомним, в конце ноября сообщалось, что стоимость проезда в метро в 2020 году составит 55 рублей, как и провоз ручной клади сверх установленной нормы.
Здоровье
Названы недооцененные факторы рака мочевого пузыря
Риск заболеть раком мочевого пузыря повышают четыре фактора, которые многие недооценивают: никотиновый, профессиональный, личный и медицинский.
Гаджеты
Очки виртуальной реальности Huawei VR Glass поступают в продажу
23 октября компания Huawei официально представила Huawei VR Glass: как и следует из названия, речь идёт о компактной гарнитуре виртуальной реальности, стоимость которой составляет 2999 юаней (примерно $424).