Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о планах создать специальный «лифт» на Луну, передает «Интерфакс». Устройство должно помочь доставлять коммерческие угрозы на спутник Земли.

Рогозин рассказал о планах создать «лифт» на Луну

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