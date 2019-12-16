Космос
REGNUMРогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну
Роскосмос планирует создать так называемый универсальный лифт, с помощью которого будет доставлять на поверхность спутника Земли коммерческие грузы. Об этом сегодня, 16 декабря, на пресс-конференции на космодроме «Восточный» сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
Читать в источнике
Оценить78
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 14:51, Ашберн
Происшествия
Суд в Санкт-Петербурге рассмотрит жалобу на арест историка Соколова
Происшествия
В доме под Петербургом обнаружили арсенал оружия, сообщил источник
Сотрудники силовых структур обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Политика
Суд на Украине постановил закрыть дело против Ефремова
Печерский районный суд Киева постановил закрыть уголовное дело против экс-главы фракции «Партии регионов» в Раде Александра Ефремова, которого обвиняли в фальсификации результатов голосования за резонансные законы от 16 января 2014 года.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor скоро получат Android 10
В декабре компания Huawei запускает бета-тестирование EMUI 10 фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10 для оставшихся смартфонов, заявленных на первый этап программы.
Шоу-бизнес
Алсу показала стройные ноги в мини
Новое фото певицы обсуждают в Сети На днях Алсу выступала на новогоднем шоу в Государственном Кремлевском Дворце.
Политика
«Нафтогаз» опроверг договоренность с «Газпромом» по транзиту
"Нафтогаз" опроверг информацию о заключении предварительного соглашения с "Газпромом" на транзит российского газа через ГТС Украины.
Общество
Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Хоккей
Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов
Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.
Биатлон
«Ты без прав»: биатлонистка пожаловалась на спорт в РФ
Из-за конфликта России со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) российские спортсмены не защищены и бесправны.
Политика
Журналистам телеканала «Звезда» на три года запретили въезд на Украину
Журналистам российского телеканала «Звезда», которые посетили Украину 12 декабря, на три года запретили въезд в страну.
Армия и оружие
Shuttle мог сбросить ядерную бомбу на Москву, считали советские ученые
Советские ученые во главе с академиком Мстиславом Келдышем считали, что американский многоразовый пилотируемый корабль Space Shuttle мог использоваться в качестве космического бомбардировщика для сброса ядерной бомбы на Москву, а его гражданское применение было лишь прикрытием военных задач, следует из отчета Института прикладной математики Академии наук СССР 1976 года.
Политика
Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название
Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название неизменным, пишет «Главком» со ссылкой на управляющего делами церкви митрополита Антония.
Армия и оружие
Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
Вооруженные силы Литвы показали кадры тренировки американских танков "Абрамс", временно обосновавшихся в городе Пабраде, который находится всего в 7,5 километра от белорусской границы.
Экономика
Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая
Игры
В GOG начали раздавать бесплатные копии Postal 2
Релиз Postal 2 состоялся в 2003 году. Впоследствии Running With Scissors выпустила несколько дополнений.
Футбол
Определились пары первого раунда плей-офф Лиги Европы
Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 февраля, а ответные пройдут 27 февраля. Финальный матч турнира запланирован на 27 мая.
Гаджеты
Xiaomi Mi Note 10 и Note 10 Pro стали доступны в России
Как сообщает ToDay News Ufa, новый смартфон Mi Note 10 от Xiaomi в комплектации 6/128 Гб обойдется покупателям в 39 990 рублей.
Футбол
Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов
Шоу-бизнес
РПЦ прокомментировала серьги Собчак с Иисусом Христом
В РПЦ оценили поведение телеведущей Ксении Собчак, которая выложила в Сеть фото с серьгами, где был изображен лик Иисуса Христа.
Общество
Rambler не намерен добиваться полной блокировки Twitch
Rambler Group не планирует добиваться полной блокировки Twitch за пиратские трансляции игр АПЛ, утверждает "Коммерсант".
Общество
Boeing может временно приостановить производство 737 Max
Американская корпорация Boeing обдумывает вопрос о приостановке или сокращении производства 737 MAX на фоне растущей неопределенности по поводу возвращения проблемного самолета в эксплуатацию, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Политика
Украина отказалась привлекать ДНР и ЛНР к «нормандскому формату»
Министерство иностранных дел Украины заявило о недопустимости привлечения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к переговорам в «нормандском формате».
Общество
Пассажиры МЦД по ошибке получили по 20 тысяч рублей на карты «Тройка»
Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой «Тройка» обнаружили, что на счет проездного зачислено более 20 тысяч рублей.
Общество
Железнодорожники прокомментировали фото Греты Тунберг в поезде
Космос
Навстречу Вселенной: лучшие космические фото 2019 года
Ученые со всего мира изучают космическое пространство, ну, а обычным людям можно прикоснуться к тайне, хотя бы взглянув на нее со стороны.