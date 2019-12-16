Космос

REGNUMREGNUMРогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну

Роскосмос планирует создать так называемый универсальный лифт, с помощью которого будет доставлять на поверхность спутника Земли коммерческие грузы. Об этом сегодня, 16 декабря, на пресс-конференции на космодроме «Восточный» сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
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