Общество

RT на русскомRT на русскомРогозин рассказал о создании новой орбитальной станции

Рогозин добавил, что «по сути дела после 2030 года Россия будет страной, которая создаст новую станцию». Ранее Рогозин заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
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Рогозин рассказал о создании новой станции в космосе

Комсомольская правда18:25

Новая орбитальная станция будет собирать конструкции для дальних полетов

ТАСС16:50

Гендиректор «Роскосмоса» анонсировал новую орбитальную станцию

Вести.Ru15:56

Рогозин рассказал о создании новой орбитальной станции

RT на русском16:04

Россия создаст новую околоземную орбитальную станцию

Газета.Ru15:57

Рогозин обозначил сроки существования МКС

Lenta.ru16:06

Рогозин рассказал о создании новой околоземной орбитальной станции

РИА Новости15:46
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Наука

Названа странная особенность коронавируса

Ученые назвали странную особенность COVID-19, которая отличает его от других вирусов. Об этом пишет издание Daily Mail.
9111.ru 03:25
84
Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ 22:44
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Кино

На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
15
Политика

Политолог объяснил «сакральный смысл» брошенной Путиным ручки

Политолог Марат Баширов в разговоре с журналистами сообщил, какой скрытый смысл кроется в жесте президента России Владимира Путина с брошенной на стол авторучкой.
News.ru 06:18
12
Общество

В Москве продлили самоизоляцию и пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начинается второй этап смягчения ограничений, в рамках которого начнут работать многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города смогут выходить на прогулки.
Вести.Ru 13:17
3,7K
Экономика

С зарплат россиян захотели взимать новый взнос

В ведомстве напомнили, что россиянам сейчас доступно добровольное страхование от безработицы.
Lenta.ru 07:03
341
Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу

Некоторые западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Коммерсантъ 21:53
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Космос

Запуск американских астронавтов отменен

Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru 16:34
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Энергетика

Перед «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей

Совокупные потери государственной компании «Газпром» от проблем с освоением Чаяндинского месторождения могут превысить 1,5 триллиона рублей.
Lenta.ru 20:42
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Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
1,1K
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
4K
Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ вчера в 08:01
5,9K
Общество

Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео

Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос вчера в 15:58
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Биатлон

СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону

В Союзе биатлонистов России (СБР) утвердили новый тренерский состав национальной сборной страны.
RT на русском 13:15
1
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для фитнес-клубов и бассейнов

В Роспотребнадзоре подготовили рекомендации для работы фитнес-клубов, спортивных залов и бассейнов после выхода из режима ограничений.
EastRussia вчера в 12:13
732
Здоровье

Рост смертности трудоспособного населения зафиксировал Минздрав

Эксперт пояснил, в России возросла смертность населения трудоспособного возраста. Это вызвано, в том числе, употреблением алкоголя.
Live24 вчера в 06:34
1,9K
Авто

Названа дата дебюта нового Volkswagen Nivus

Немецкая компания определилась с датой дебюта нового бюджетного кроссовера Nivus, который предназначен для стран Латинской Америки.
SpeedMe вчера в 05:05
6
Происшествия

Оперативники ФСБ задержали группировку гаишников за взятки на трассах

В Красноярском крае задержана группировка гаишников за получение взяток на трассе.
Lenta.ru 14:00
9
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета 20:00
44
Здоровье

За сутки в Южной Корее выявили еще 19 случаев заражения коронавирусом

Сеул, 26 мая 2020, 06:03 — REGNUM 11 225 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом зарегистрировано на территории Южной Кореи после подтверждения положительных результатов анализов еще у 19 пациентов, 26 мая сообщается на сайте южнокорейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).
REGNUM 25 мая в 23:03
Происшествия

В Амурской области зарегистрирована вторая смерть от коронавируса

По состоянию на 27 мая в Амурской области зарегистрировано два летальных исхода от заболевания коронавирусной инфекцией.
АСН24 21:55
1
Технологии

Для Windows 10 вышло крупное обновление

Корпорация Microsoft представила крупное обновление May 2020 Update к операционной системе Windows 10.
Мойка78 22:44
80
Политика

Пушков поддержал назвавшего посла Украины «карликом» Шредера

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-канцлера Германии Герхард Шредер, назвавшего посла Украины в Берлине Андрея Мельника «карликом».
Известия 16:38
165
Происшествия

В Кузбассе ветром сдуло целую деревню

От деревни Константиновка остались одни воспоминания, очевидцы сняли на видео последствия разгула стихии.
Вести.Ru 03:36
Общество

Усс запретил магазинам пускать покупателей без масок

Распоряжение вступит в силу 28 мая. С этого дня магазины обязаны не обслуживать покупателей без масок и не пускать их в помещение.
Проспект Мира 07:29
152
Здоровье

Полпред призвал проследить за масочным режимом новосибирцев на совещании без масок

«Полномочный представитель отдельно остановился на важности обеспечения соблюдения жителями Новосибирской области масочного режима в общественных местах и мер самоизоляции, которые ранее были введены в регионе», — передает пресс-служба Меняйло.
Тайга.инфо 22:12
1
Армия и оружие

Военные экологи очистят от мусора труднодоступные районы России

Экологические отряды, по роду деятельности занимающиеся очисткой объектов от бытового мусора и отходов военного назначения, готовятся к работе в труднодоступных районах Урала, Красноярского края, Ямало-Ненецкого округа и других, куда затруднена заброска гражданских специалистов.
ИА Красная Весна 16:40
1
Общество

В Госдуму внесли законопроект о соблюдении тишины в ночное время

«Собственник жилого или нежилого помещения обязан соблюдать тишину в ночное время, придерживаться требований противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и других требований», – говорится в законопроекте, который опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
RuNews24.ru 12:14
61
Происшествия

Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью

Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу.
Вести.Ru 10:42
225
Шоу-бизнес

Брэд Питт удивил поклонников неопрятным внешним видом

Голливудский актер Брэд Питт удивил поклонников неухоженным внешним видом.
Вести.Ru 06:54
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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