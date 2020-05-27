Общество

RT на русскомRT на русскомРогозин рассказал о создании новой орбитальной станции

Рогозин добавил, что «по сути дела после 2030 года Россия будет страной, которая создаст новую станцию». Ранее Рогозин заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
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Рогозин рассказал о создании новой станции в космосе

Комсомольская правдавчера в 18:25

Новая орбитальная станция будет собирать конструкции для дальних полетов

ТАССвчера в 16:50

Гендиректор «Роскосмоса» анонсировал новую орбитальную станцию

Вести.Ruвчера в 15:56

Рогозин рассказал о создании новой орбитальной станции

RT на русскомвчера в 16:04

Россия создаст новую околоземную орбитальную станцию

Газета.Ruвчера в 15:57

Рогозин обозначил сроки существования МКС

Lenta.ruвчера в 16:06

Рогозин рассказал о создании новой околоземной орбитальной станции

РИА Новостивчера в 15:46
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Космос

США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Lenta.ru вчера в 16:28
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Общество

Собянин предложил прогулки в Москве по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
RT на русском вчера в 09:04
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Общество

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Коммерсантъ вчера в 13:50
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В семье российского хоккеиста Александра Овечкина пополнение — в среду артист поделился радостной новостью о том, что у него родился второй сын.
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Чемпион мира хочет покинуть «Сочи» из-за невыплаты зарплаты

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Газета.Ru вчера в 17:09
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Дни24 00:06
Политика

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Окружной административный суд в Киеве признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской.
Газета.Ru вчера в 10:17
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Общество

В Москве анонсировали возвращение около 3 тыс. коек к обычной работе

В медицинских учреждения Москвы около 3 тыс. коек, которые ранее перепрофилировали для пациентов с коронавирусом, вернут к обычному режиму уже на следующей неделе.
Известия 01:34
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Технологии

Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10

Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge.
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Общество

Врач рассказала, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерских

Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала в интервью телеканалу "Звезда", как избежать заражения коронавирусом при посещении парикмахерских.
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
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Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
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Политика

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Газета.Ru вчера в 16:10
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Происшествия

Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы

Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
Коммерсантъ вчера в 14:56
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Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

ТАСС вчера в 17:09
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Политика

Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая

Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru вчера в 12:42
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Политика

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РИА Новости вчера в 10:50
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Общество

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В Новосибирской области обобщили меры, которые должны принять юридические лица и индивидуальные предприниматели в период противодействия коронавирусу.
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Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео

Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
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«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 26 мая в 01:57
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Норвежская семья нашла под полом своей спальни могилу викингов

В ходе ремонта супруги частично сняли слой песка и камней под половицами и увидели небольшой круглый предмет, который они поначалу приняли за колесо от старой игрушки.
Газета Культура вчера в 12:54
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СКА, «Амур» и «Металлург» готовят крупный обмен игроками

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Общество

У главы Удмуртии выявлен коронавирус

Губернатор Удмуртии Александр Бречалов сдал положительный тест на коронавирус, информация опубликована региональным оперштабом.
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Общество

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Большинство россиян покупают подержанные машины из-за нехватки денег

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Как выяснилось, товар марки "Благода", который ранее получил максимальную оценку, упал в рейтинге до нуля и не рекомендован к покупке из-за наличия в составе дрожжей, антибиотика (доксициклина) и растительных жиров.
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Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу

Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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