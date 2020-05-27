Общество

RT на русскомRT на русскомРогозин рассказал о создании новой орбитальной станции

Рогозин добавил, что «по сути дела после 2030 года Россия будет страной, которая создаст новую станцию». Ранее Рогозин заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
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Рогозин рассказал о создании новой станции в космосе

Комсомольская правда18:25

Новая орбитальная станция будет собирать конструкции для дальних полетов

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Рогозин рассказал о создании новой орбитальной станции

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Рогозин рассказал о создании новой околоземной орбитальной станции

РИА Новости15:46
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Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge.
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Дмитрий Рогозин
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Российский политик. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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