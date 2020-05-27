Общество
RT на русскомРогозин рассказал о создании новой орбитальной станции
Рогозин добавил, что «по сути дела после 2030 года Россия будет страной, которая создаст новую станцию». Ранее Рогозин заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
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Шоу-бизнес
Коллеги и друзья Началовой не стали сдавать деньги на ее памятник
Подмосковье Сегодня 12:33
Общество
Boeing объявила о возобновлении производства лайнеров 737 MAX
Американская авиастроительная корпорация Boeing возобновила приостановленное в январе производство лайнеров Boeing 737 MAX.
ТАСС 18:43
Гаджеты
IPhone 11 – самый продаваемый смартфон в мире
ТОП-10 самых продаваемых смартфонов Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику, в первом квартале этого года Apple продала 19,5 млн iPhone 11 во всем мире. iPhone 11 удалось опередить самый продаваемый в прошлом году iPhone XR, который за аналогичный период был реализован в количестве 13,6 млн единиц.
MobiDevices 11:49
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10
Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge.
Известия 20:57
Путешествия
В Японии туристам начнут выдавать до $185 за день пребывания в стране
Правительство Японии разработало программу ваучеров для туристов на сумму до 185 долларов в день.
Аргументы и Факты 11:20
Армия и оружие
Минобороны рассказало о ситуации с коронавирусом среди военнослужащих
В общей сложности количество выздоровевших в ВС РФ увеличилось до 3062.
Известия вчера в 19:03
Футбол
Мэр Мюнхена запретил «Баварии» празднование чемпионства
Мэр Мюнхена Дитер Рейтер категорически запретил проведение мероприятий такого масштаба, чтобы предотвратить распространение Covid-19: — Традиция ежегодного чествования «Баварии» на площади Мариенплац, к сожалению, немыслима в этом году из-за коронавируса, — сказал Рейтер.
Матч ТВ 20:16
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
Футбол
Златан Ибрагимович получил травму во время тренировки
Говорит Москва 25 мая в 12:23
Экономика
Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми
Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:17
Футбол
«Хоффенхайм» обыграл «Кельн», «Шальке» уступил «Фортуне»
«Хоффенхайм» одержал победу над «Кельном» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Германии.
Матч ТВ 16:25
Шоу-бизнес
Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается
Культуромания 09:18
Здоровье
В США уже более 100 тысяч жертв пандемии коронавируса
На сегодня США занимают 9 место из 10 стран с самым высоким уровнем смертности от Covid-19 на душу населения: там на каждые 100 тысяч человек приходится около 30 смертей.
Pravda.Ru 20:51
Общество
В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев заражения коронавирусом
Согласно сводке оперштаба Кузбасса на 11:00, 26 мая, за минувшие сутки в регионе было зафиксировано 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Московский комсомолец Кузбасс вчера в 00:17
Политика
Грызлов заявил о срыве Киевом работы контактной группы по Донбассу
Представители Киева сорвали работу четырёх подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил по итогам заседания представитель России в группе Борис Грызлов.
RT на русском 14:46
Политика
Лавров заявил о запрете Запада обращаться за помощью к России
Некоторые западные страны пользуются пандемией коронавируса для наказания неугодных правительств путем запрета обращаться за помощью к России.
РБК 20:51
Футбол
Роналду попал футбольным мячом в баскетбольное кольцо
Португальскому футболисту «Ювентуса» Криштиану Роналду удалось попасть мячом в баскетбольное кольцо во время тренировки.
RT на русском вчера в 05:48
Происшествия
Убийство афроамериканца полицейским вызвало протесты в США
В Миннеаполисе полицейские на глазах у прохожих задушили чернокожего мужчину, умолявшего о пощаде.
Вести.Ru 14:38
Космос
Старт ракеты Маска с американцами к МКС отложен
На днях, говоря о грядущем старте американского частного корабля Crew Dragon к МКС, Рогозин подчеркнул, что 9 лет, пока Роскосмос запускал всех иностранных астронавтов к станции, на России лежала колоссальная ответственность, хотя госкорпорация и зарабатывала на этом деньги.
Газета.Ru 16:44
Культура
Александр Цекало: «Мы любим с Даришей друг друга и занимаемся сексом»
Пара не скучает на самоизоляции: Александр Цекало снял онлайн-проект, в котором рассказывает об иностранных сериалах, а жена всячески помогала ему, а также дарила вдохновение.
StarHit.ru 10:00
Политика
Экс-глава Чувашии находится в реанимации в Петербурге
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев находится в реанимации одной из больниц Санкт-Петербурга.
News.ru 11:15
Кино
Режиссёр «Логана» снимет «Индиану Джонса 5»
News.ru вчера в 04:55
Здоровье
13 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области
27 мая в Амурской области подтверждено 13 новых случаев коронавируса: шесть - в Благовещенске, пять - в Свободном, по одному - в Белогорске и Завитинском районе.
Телепорт 03:33
Происшествия
В Москве задержан адвокат по делу о крупном мошенничестве
В Москве задержаны шесть человек, которых называют организованной группой московского предпринимателя Рафаэля Хамидуллина и адвоката Фазиля Садретдинова.
Российская газета 12:23
Происшествия
Журналиста «Первого канала» спустили с лестницы в администрации Кстова
Журналист сообщил, что при попытке пройти в администрацию его с лестницы столкнул охранник, в результате чего он кубарем скатился вниз.
Правда ПФО 10:41
Наука
Названа странная особенность коронавируса
Ученые назвали странную особенность COVID-19, которая отличает его от других вирусов. Об этом пишет издание Daily Mail.
9111.ru 03:25
Общество
Почти половина заразившихся коронавирусом в Приморье выздоровели
Коронавирусную инфекцию удалось победить почти половине инфицированных жителей Приморского края, 28 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
ИА Красная Весна 21:15
Политика
Путин назначил парад Победы на 24 июня
Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу начать подготовку к военному параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, который должен состояться 24 июня — в день исторического парада победителей, прошедшего в 1945 году.
RT на русском вчера в 10:31
Политика
Меркель рассказала о трудностях в отношениях с США
Отношения США и Германии развиваются сложно, но Вашингтон — по-прежнему ключевой союзник Берлина, заявила в среду, 27 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Известия 15:56