Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что срок службы Международной космической станции (МКС) истечет через 10 лет, после чего на замену ей нужна будет новая орбитальная станция.

Рогозин рассказал о создании новой орбитальной станции на замену МКС

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