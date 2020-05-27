Общество
РидусРогозин рассказал о создании новой орбитальной станции на замену МКС
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что срок службы Международной космической станции (МКС) истечет через 10 лет, после чего на замену ей нужна будет новая орбитальная станция.
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Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
Общество
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для спортзалов и фитнес-клубов
Роспотребнадзор разработал рекомендации, которые надо будет соблюдать владельцам фитнес-клубов, бассейнов и других спортивных сооружений, когда отменят ограничительные меры по COVID-19.
Независимый публицист вчера в 05:19
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 8371 человека
За сутки в России выявили 8371 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:37
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 97 человек
За минувшие сутки на территории Саратовской области лабораторно подтверждены 97 фактов заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:53
Общество
В Москве разрешили прогулки по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
Религия
Православные празднуют Вознесение Господне
Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне.
Известия вчера в 18:34
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили еще 203 случая коронавируса
Значительно больше обычного выявили в Звереве — 20 случаев заражения. В Сальском районе обнаружили еще 15 инфицированных коронавирусом.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 26 мая в 03:54
Экономика
ПФР повысит накопительные пенсии
Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, принято решение повысить накопительные пенсии.
Капитал страны 26 мая в 05:46
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Транспорт
Рабочие пропуска автоматически продлятся до 14 июня в Москве
В столице из-за продления режима самоизоляции срок действия пропусков, оформленных для поездок на работу, продлится автоматически до 14 июня, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО вчера в 14:10
Здоровье
Россиянам назвали противопоказание для ношения маски
Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
Шоу-бизнес
Александр Васильев заступился за Надежду Бабкину
Paparazzi.ru 01:47
Происшествия
В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку
"В ходе проведенных следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут проживающий по соседству с девятилетней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство, сокрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское", — говорится в сообщении.
РИА Новости 03:15
Политика
Назван срок вступления в силу закона о нацбезопасности Гонконга
Пекин, 28 мая 2020, 10:19 — REGNUM Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу 2020 года, сообщает 28 мая South China morning post со ссылкой на источники.
REGNUM 03:19
Авто
Aston Martin начинает сборку легендарного DB5
Компания Aston Martin анонсировала начало сборки 25 культовых автомобилей Aston Martin DB5, которые выйдут в рамках лимитированного издания Goldfinger Continuation.
Car.ru 04:36
Здоровье
Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости вчера в 15:54
Космос
Магнитное поле Земли начало ослабевать
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на European Space Agency, магнитное поле быстро ослабевает на территории Африка – Южная Америка.
ToDay News Ufa 25 мая в 15:51
Общество
Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой
Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
Авто
Появились фото обновленного Lada Largus FL
В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.
Автоновости дня вчера в 03:05
Происшествия
Многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой
В Республике Саха (Якутия) многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:15
Общество
«Уральские пельмени» отсудили у Нетиевского 2 млн рублей
URA.Ru вчера в 06:51
Кино
Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Кинокомпания Bubble Studios представила трейлер российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор».
Афиша Daily вчера в 11:29
Наука
Определили новый способ получения золотых наночастиц для лечения рака
РИА ОмскПресс вчера в 19:26
Единоборства
Петр Ян в титульном поединке UFC встретится с Алду
Российский боец Петр Ян с большой долей вероятности проведет бой за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе против легенды смешанных единоборств Жозе Алду.
Газета.Ru 03:59
Гаджеты
Бюджетный флагман Honor Play 4 Pro получит зарядку на 40 Вт
Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Honor Play 4 Pro, который еще не был представлен официально.
Megaobzor.com вчера в 16:05
Происшествия
В Петербурге увеличили суточное число тестов на коронавирус
Санкт-Петербург, 28 мая 2020, 10:20 — REGNUM В Петербурге вновь нарастили ежедневное количество тестов на коронавирус.
REGNUM 03:20
Биатлон
СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону
В Союзе биатлонистов России (СБР) утвердили новый тренерский состав национальной сборной страны.
RT на русском вчера в 13:15
Шоу-бизнес
Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье
На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье.
Версия.Инфо вчера в 10:37
Политика
Бывший глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с пневмонией
С двусторонней пневмонией госпитализирован экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом 27 мая сообщает «Коммерсант».
ИА Красная Весна вчера в 05:38