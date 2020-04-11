Общество
РИА НовостиРогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Читать в источнике
Оценить546
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 20:44, Ашберн
Здоровье
Минздрав назвал средство для профилактики коронавирусной инфекции
Отличным средством профилактики от заболеваний коронавирусной инфекции является поваренная соль, об этом сообщил PRIMPRESS со ссылкой на Минздрав РФ.
АиФ Владивосток 09 апреля в 18:25
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
Армия и оружие
В США вынесли вердикт: Су-57 окончательно проиграл Су-35С
Истребитель Су-57 превосходит в маневренности Су-35С, а также оборудован внутренними отсеками с ракетами, которые снижают его ЭПР.
Утро.ru 03:00
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Газета.Ru 06:59
Общество
Масштабную дезинфекцию проведут в Москве
Масштабную дезинфекцию проведут в Москве в воскресенье, 12 апреля, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.
Москва 24 01:27
Космос
Россиян поздравили с Днем космонавтики с борта МКС
Российские члены экипажа экспедиции МКС-62 Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с Днем космонавтики с борта Международной космической станции (МКС).
Известия 20:20
Религия
РПЦ рекомендует в Страстную неделю и на Пасху молиться дома
В Московском патриархате были распространены рекомендации по совершению богослужений в период Страстной недели и на Пасху.
Петербургский дневник вчера в 08:47
Политика
Львовский журналист «остудил» мечтающих об «украинской Кубани»
Львовский телеведущий Остап Дроздов «остудил» мечтающих об «украинской Кубани», указав на нежизнеспособность «панукраинского империализма».
ФАН 20:38
Общество
В работе Twitter произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Twitter ("Твиттер") наблюдается в воскресенье в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
ТАСС 18:35
Кино
Все фильмы про зомби от худшего к лучшему. Часть 1
ИА Вебург 09 апреля в 06:47
Авто
Появились фото обновлённого Toyota Fortuner
На днях появились очередные шпионские фотографии, дающие представление о внешности обновленного внедорожника Toyota Fortuner.
Автоновости дня вчера в 07:36
Происшествия
После бунта и пожара в ангарской колонии нашли погибшего
Мертвого заключенного нашли при разборе завалов в колонии №15 строгого режима в Иркутской области.
НТВ 05:09
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии после госпитализации
Певице Татьяне Булановой, которую ранее отвезли в больницу в Санкт-Петербурге, стало лучше.
Газета.Ru 17:33
Здоровье
Онищенко поспорил с академиком РАН о сроках завершения пандемии
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оспорил мнение академика РАН Виктора Малеева о сроках завершения пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 16:30
Авто
Названы лауреаты премии «Всемирный автомобиль года»
110km.ru 08 апреля в 17:01
Авто
Появились первые фото салона обновленного Lada Largus
Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Автоновости дня вчера в 02:22
Транспорт
В Москве начнут действовать штрафы для нарушивших изоляцию водителей
Введение цифровых пропусков для перемещения по городу и области власти Москвы и Подмосковья объясняют ухудшением ситуации с коронавирусом.
Эхо Москвы 20:07
Авто
Россия отменяет пошлины на ввоз электромобилей: как это отразится на рынке
В мае Россия обнулит пошлины на ввоз электромобилей. Соответствующее решение принял совет Евразийской экономической комиссии.
Клопс 09 апреля в 09:13
Армия и оружие
В ЛНР обвинили Киев в стягивании боевой техники в Донбасс
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий обвинил Украину в стягивании боевой техники в Донбасс.
Lenta.ru 08:17
Кино
Опубликована альтернативная сцена смерти Черной Вдовы в «Мстителях»
Об альтернативной сцене смерти Черной Вдовы в фильме Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» ранее рассказала исполнительница роли супергероини Скарлетт Йоханссон.
Культуромания вчера в 14:42
Футбол
В «Зените» прояснили будущее Азмуна
Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта прояснил позицию команду относительно иранского нападающего Сердара Азмуна, передает "Спорт уик-энд".
Газета.Ru 19:50
Общество
Умер российский политолог Александр Некрасов
В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
Происшествия
В Новосибирской области выявили семь новых случаев COVID-19
За сутки в Новосибирской области было зафиксировано семь новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 02:55
Культура
Новая серия мультфильма «Маша и медведь» будет посвящена самоизоляции
На будущей неделе выйдет новый эпизод мультсериала «Маша и Медведь».
Inc-news.ru 14:58
Общество
Глава Якутии ввел карантин в городе Алдан
Глава Якутии Айсен Николаев ввел карантин в городе Алдан, где выявлены пять больных COVID-19, а 80 контактировавших помещены в обсерватор, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
РИА Новости 19:05
Общество
Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 06:12
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Здоровье
Доктор Мясников поведал о коронавирусном «русском чуде»
Российская система здравоохранения, делающая упор на стационары, а не первичную амбулаторную помощь, более устойчива в экстремальных условиях, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram.
Вести.Ru 10:30
Гаджеты
Lian Li обновила корпусные столы DK-05 и DK-04 электрохромным стеклом
Тайваньский производитель Lian Li обновил корпуса моделей DK-05 и DK-04, выполненные в форм-факторе офисного стола, представив новинки DK-05F and DK-04F.
3DNews вчера в 05:24