Общество

ТАССТАССРогозин ответил Маску на заявление о многоразовых ракетах

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на слова главы компании SpaceX Илона Маска об отсутствии многоразовых ракет у России. Маск написал в Twitter, что ракеты SpaceX являются многоразовыми на 80%, а российские - на 0%. "Это актуальная проблема", - отметил он.
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«В указаниях не нуждаемся». Рогозин и Илон Маск поспорили в твиттере

РИА Новости11:00

«В указаниях не нуждаемся». Рогозин ответил Илону Маску в «Твиттере»

Life.ru12:10

Главы Роскосмоса и SpaceX поспорили в Twitter

Вечерняя Москва11:16

Илон Маск назвал российских инженеров талантливыми и порекомендовал им заняться многоразовыми ракетами

Комсомольская правда15:18

Рогозин ответил Маску: не нуждаемся «в указаниях Вашингтона»

Московский Комсомолец11:03

Маск ответил на обвинения Рогозина в демпинге

Газета.Ru06:24

«Роскосмос» снизит цены на пуск ракет на 30% из-за демпинга SpaceX Маска

РБКвчера в 10:50
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BFM.ru 17:37
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Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
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Турнир UFC 249 отменён из-за коронавируса

ГЛАС.RU вчера в 00:45
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Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
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Транспорт

В Москве ограничили въезд автомобилей из других регионов

ГИБДД Москвы ограничила въезд в столицу для легковых автомобилей из других регионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Опубликована альтернативная сцена смерти Черной Вдовы в «Мстителях»

Об альтернативной сцене смерти Черной Вдовы в фильме Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» ранее рассказала исполнительница роли супергероини Скарлетт Йоханссон.
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Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео

Lenta.ru вчера в 06:13
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Общество

В 30 городах Турции ввели комендантский час из-за коронавируса

Из-за распространения коронавируса в 30 городах Турции ввели комендантский час.
Деловое.ТВ 08:55
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Президент Франции Эмманюэль Макрон во время закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов коснулся вопроса о границах.
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Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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