Общество
ТАССРогозин ответил Маску на заявление о многоразовых ракетах
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на слова главы компании SpaceX Илона Маска об отсутствии многоразовых ракет у России. Маск написал в Twitter, что ракеты SpaceX являются многоразовыми на 80%, а российские - на 0%. "Это актуальная проблема", - отметил он.
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Футбол
«Реал» и «Барселона» потеряют по €18 млн из-за отмены Кубка чемпионов
Стали известны потери, которые понесут клубы из-за отмены Международного кубка чемпионов, сообщает Marca.
Газета.Ru 05:35
Общество
Умер кинокритик Александр Тимофеевский
Шура Тимофеевский, любимейший из любимейших, умер.
BFM.ru 17:37
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 14:25
Единоборства
Турнир UFC 249 отменён из-за коронавируса
ГЛАС.RU вчера в 00:45
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
Транспорт
В Москве ограничили въезд автомобилей из других регионов
ГИБДД Москвы ограничила въезд в столицу для легковых автомобилей из других регионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Lenta.ru 11:42
Кино
Опубликована альтернативная сцена смерти Черной Вдовы в «Мстителях»
Об альтернативной сцене смерти Черной Вдовы в фильме Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» ранее рассказала исполнительница роли супергероини Скарлетт Йоханссон.
Культуромания вчера в 14:42
Общество
Кабмин освободил малый бизнес от платы за аренду госимущества
Правительство освободило ряд субъектов малого и среднего предпринимательства от арендных платежей за федеральное имущество за апрель—июнь.
РБК 14:35
Армия и оружие
Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео
Lenta.ru вчера в 06:13
Общество
В 30 городах Турции ввели комендантский час из-за коронавируса
Из-за распространения коронавируса в 30 городах Турции ввели комендантский час.
Деловое.ТВ 08:55
Гаджеты
Субботний кинозал: как выглядит GTA V с трассировкой лучей и улучшенной графикой
Создатели ролика использовали трассировку лучей и набор улучшающих графику модификаций, от ReShade до Awesomekills Graphics, а также реалистичные текстуры и улучшенное освещение.
Игромания.ру 13:53
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
Футбол
Евсеев рассказал о своем отношении к российскому телевидению
ProstoProSport 13:33
Общество
Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина
Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля.
Новая Кубань 11:06
Общество
Умер российский политолог Александр Некрасов
В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
Политика
Европа может сохранить границы закрытыми до сентября
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов коснулся вопроса о границах.
Коммерсантъ 05:02
Религия
РПЦ рекомендовала верующим не посещать богослужения на Пасху
В условиях пандемии вируса COVID-19 Московский патриархат Русской православной церкви (РПЦ) рекомендовал прихожанам молиться на дому и не посещать храмы во время Страстной недели и Пасхи.
Коммерсантъ вчера в 07:15
Экономика
Мировая экономика может потерять более $5 триллионов из-за пандемии
Пандемия коронавируса может лишить мировую экономику более чем $5 триллионов в ближайшие два года, что превышает годовой объем производства Японии, пишет Bloomberg.
Вести.Ru 09 апреля в 06:25
Наука
Изменения климата угрожают существованию 73% живых существ
Исследователи из США, Африки и Великобритании полагают, что при нынешнем уровне выбросов углеводорода в атмосферу, порядка 73% биологическим видам на планете грозят катастрофические последствия потепления.
ToDay News Ufa 08:10
Общество
Осужденный заочно банкир Бородин пожертвовал £1 млн британской клинике
Бывший глава Банка Москвы Андрей Бородин пожертвовал миллион фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом.
Телеканал 360° 18:48
Наука
На моделировании показали, как коронавирус распространяется при кашле
МедиаПоток вчера в 06:33
Футбол
Футболист «Локомотива» возмутился сокращением зарплаты
Перуанский нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан возмутился решением клуба и других футболистов сократить зарплаты игроков на 40 процентов на время паузы в чемпионате России.
Lenta.ru 16:00
Общество
Итальянская мафия начала раздавать еду малоимущим на карантине
Мафия в Италии начала раздавать еду малоимущим, однако, как утверждают криминологи, делают они это не из-за любви к согражданам, а по холодному расчёту.
Ореанда-Новости 03:20
Политика
Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета 18:00
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big станцевал в новом видео
Новый клип «Плачу на техно» опубликовали на YouTube. Ролик успел набрать более 1,6 миллиона просмотров и более 90 тысяч «лайков».
Gazeta.SPb 16:31
Космос
Инопланетяне среди нас: мог ли Марс быть колыбелью земной жизни
Популярная механика вчера в 05:16
Общество
Стала известна стоимость лечения больного коронавирусом в КНР
Стала известна стоимость лечебных мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом в КНР.
OAnews 12:40