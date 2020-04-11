Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX

Наука Ученые объяснили опасность коронавируса для курильщиков Авторы исследования утверждают, что уровень фермента одинаково завышен у больных коронавирусом и курильщиков. 35

Футбол Премьер-министр Словении обвинил главу УЕФА в распространении коронавируса Премьер-министр Словении Янез Янша обвинил главу Союза европейских футбольных ассоциации (УЕФА) Александера Чеферина в распространении коронавируса, передает theworldnews.net.

Общество Подмосковье вслед за Москвой вводит электронные пропуска Воробьев уточнил, что пропуск будет действовать как в Московской области, так и в самой столице Ранее о введении электронных пропусков для поездок на любом транспорте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 27

Экономика МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом. 52

Общество Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии. 3

Общество В Крыму назвали города с высоким риском заболеваемости коронавирусом Руководитель Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская назвала ряд городов Крыма с наиболее высоким риском заболеваемости коронавирусной инфекцией. 26

Экономика ФРС США выделила $2,3 трлн для поддержки экономики страны Федеральная резервная система (ФРС) США предприняла дополнительные шаги для поддержки экономики страны и объявила в четверг, 9 апреля, о новой программе в рамках антикризисного пакета на сумму $2,3 трлн. 185

Экономика Дневник кризиса: бизнесмены делятся опытом сопротивления В период эпидемии РБК Петербург предложил городским бизнесменам вести хроники своих рабочих дней, делясь таким образом опытом сопротивления кризису.

Технологии Во Франции нашли флягу римского легионера Миссия Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) обнаружила на юго-востоке Франции римское святилище, сообщает «Российская газета». 5

Общество В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки Из них: ▪ 77 человек - от 18 до 45 лет ▪ 56 человек - от 46 до 64 лет ▪ 37 человек - от 65 до 88 лет ▪ И ещё 12 детей Всего на данный момент в Московской области выявлено 930 случаев заболевания. 132

Шоу-бизнес Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин. 21

Общество Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля. 75

Общество В Москве ввели новые ограничительные меры В Москве с 13 по 19 апреля будет приостановлена работа каршеринга и ограничены услуги такси, говорится в указе мэра Сергея Собянина. 255

Общество Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин. 1,4K

Здоровье Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит» Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям. 948