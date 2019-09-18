Космос

РБКРБКРогозин решил не раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

Специалисты установили причину появления отверстия в бытовом отсеке космического корабля «Союз-09», однако общественности эту информацию раскрывать не будут, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось

«Роскосмос» выяснил причины появления «дыры» в обшивке «Союза»

"Роскосмос" выяснил, откуда в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" взялась "дырка", однако оставит эту информацию в тайне, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
РИА Новости06:05

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Рогозин отказался раскрыть причины появления отверстия в «Союзе МС-09»

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Коммерсантъ06:58

Роскосмос выяснил причины появления отверстия в обшивке бытового отсека «Союза МС-09»

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РБК06:14

«Нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем». Рогозин в Петербурге заявил, что происхождение дыры в «Союзе» - тайна

Фонтанка.Ру06:58

«Роскосмос» выяснил причины появления «дыры» в обшивке «Союза»

РИА Новости06:05
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На Алтае двух подростков задержали после убийства двоих мужчин

Подростков задержали в Алтайском крае по подозрению в совершении убийства двух мужчин в возрасте 52-х и 37-ми лет.
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В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
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Беглов вступил в должность губернатора Петербурга

Победивший на выборах губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вступил в должность.
РЕН ТВ 04:17
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Россия сократила вложения в госдолг США

Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
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Армия и оружие

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Соединённые Штаты располагают данными о том, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии с «очень высокой вероятностью» была осуществлена с иранской базы недалеко от границы с Ираком.
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Победительницей в упражнении с обручем стала Екатерина Селезнева.
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В России создали ракету с недостижимой дальностью действия

В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Хабиба призвали поменять отношение к животным после борьбы с медведем

"PETA призывает UFC пересмотреть свои отношения с мистером Нурмагомедовым, пока он не изменит отношение к животным, не станет уважать их, как они того заслуживают", — заявила руководитель британского подразделения PETA (англ. — Организация людей за этическое отношение к животным) Элиза Аллен.
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СК завел два дела против учредителя «Мурманского морского пароходства»

Следственный комитет завел два уголовных дела в отношении члена совета директоров и учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство» (ММП), говорится на сайте СК.
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Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины

Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
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В Киеве готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения

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Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
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В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика

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Алана Мамаева опубликовала фото с мужем

Супруга футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото после возвращения мужа из колонии.
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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