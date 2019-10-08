Экономика

РБКРБКРогозин сообщил о 44 млрд руб. на спасение Центра им. Хруничева

В конце мая Рогозин называл долги Центра Хруничева угрозой национальной безопасности. Тогда глава «Роскосмоса» утверждал, что центр начнет выплачивать банкам долги в 2023 году, а штрафы за просроченные контракты — через десять лет, то есть в 2029 году.
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с чего всё началось

«Роскосмос» нашел причину проблем Центра Хруничева

Роскосмос обнаружил причины финансовых долгов Центра Хруничева, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин журналистам при посещении ведущего предприятия отечественной ракетно-космической отрасли.
РИА Новости06:15

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Рогозин уточнил причину долгов Центра имени Хруничева

Московский Комсомолец08:38

Омский «Полет» позволит Центру Хруничева через пять лет выйти на чистую прибыль

Вечерний Омск. Неделя08:05

Рогозин: Центр Хруничева впервые с 2006 года выйдет на чистую прибыль в 2024 году

ТАСС06:13

Рогозин назвал причину долгов Центра имени Хруничева

Интерфакс07:27

Рогозин рассказал, когда Центр Хруничева выйдет на чистую прибыль

REGNUM07:06

Рогозин сообщил о 44 млрд руб. на спасение Центра им. Хруничева

РБК08:02

Центр Хруничева планирует выйти на прибыль в 2024 году, заявил Рогозин

РИА Новости06:27
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Политика

Захарова опровергла сообщения о российском спецназе в Норвегии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что российская сторона шокирована информационной русофобской активностью и массированными вбросами о якобы присутствии российского спецназа в Норвегии.
RT на русском 09:22
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Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
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«Торпедо» выступило инициатором проведения матча со «Спартаком-2» на «Открытие-Арене»

Руководство футбольного клуба "Торпедо" было инициатором проведения гостевого матча 17-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против "Спартака-2" на домашнем стадионе главной команды красно-белых "Открытие-Арене".
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Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева

20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
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Футбол

Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь

Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.
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В Париже мужчина напал на полицейских в участке

Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.
ТАСС 08:25
Единоборства

Емельяненко и Кокляев опубликовали видео конфликта в ресторане

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовали на своих страницах в Instagram видеозаписи конфликта в одном из ресторанов Москвы.
REGNUM 06:02
Происшествия

Суд арестовал двух полицейских за избиение задержанного до смерти

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В России представили необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp

Компания HMD Global запустила официальные продажи в России нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip.
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Здоровье

К чему может привести употребление мёда, установили диетологи

Диетологи установили, к чему может привести употребление мёда.
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Космос

Новые органические соединения обнаружены в зернах льда Энцелада

ГЛАС.RU вчера в 13:59
Космос

В хвосте первой межзвездной кометы выявили ядовитый газ

Ученые установили химический состав «хвоста» межзвездной кометы 2I/Borisov.
МИР 24 01 октября в 04:12
Наука

Будем править? В России разразился спор о праве вмешиваться в геном эмбрионов человека

Свое предложение Куцев формулирует так: запретить клиническое применение технологий редактирования генома эмбрионов и наложить мораторий на эксперименты до тех пор, пока не появится детальное законодательство в этой области.
ТАСС 30 сентября в 11:45
Политика

Европарламент не одобрит план Джонсона по Brexit

Европарламент (ЕП) не одобрит предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по достижению соглашения об условиях выхода королевства из состава Евросоюза, так как оно не решает существующие проблемы.
ТАСС 09:41
Политика

Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов

Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
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Американская девочка с «маской Бэтмена» целый год будет жить в России

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В ГАИ посоветовали москвичам переходить на зимнюю резину

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Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету

Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
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Политика

Путин призвал создать организацию по безопасности в Персидском заливе

Президент России Владимир Путин заявил, что в регионе Персидского залива надо создать с чистого листа организацию по безопасности и сотрудничеству с участием России, Китая, Евросоюза и США.
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В Москве после многочасовой погони задержан сын вице-президента МТС

Известия 06:33
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Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия вчера в 17:50
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Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»

Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
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Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ

Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
Футбол

Украинский футболист выступил против гей-парада в Киеве

Украинский футболист Александр Нойок дал скандальное интервью YuoTube-каналу MelkazeRAW.
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Офис Зеленского рассматривает два сценария выборов в Донбассе

Администрация украинского президента Владимира Зеленского видит два варианта проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
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Почему Настя Ивлеева не заслужила премию ТЭФИ

В 2019 году победительницей развлекательной номинации на ТЭФИ стала Настя Ивлеева — ей достались сразу две статуэтки за «Лучшее развлекательное шоу в прайм-тайм» и «Лучшая ведущая ток-шоу в прайм-тайм».
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В Саудовской Аравии женщинам разрешили служить в армии

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Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%

Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%.
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Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку

Минфин предлагает с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за бутылку (0,5 литра).
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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