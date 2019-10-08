с чего всё началось

В конце мая Рогозин называл долги Центра Хруничева угрозой национальной безопасности. Тогда глава «Роскосмоса» утверждал, что центр начнет выплачивать банкам долги в 2023 году, а штрафы за просроченные контракты — через десять лет, то есть в 2029 году.

Рогозин сообщил о 44 млрд руб. на спасение Центра им. Хруничева

Политика Захарова опровергла сообщения о российском спецназе в Норвегии Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что российская сторона шокирована информационной русофобской активностью и массированными вбросами о якобы присутствии российского спецназа в Норвегии.

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.

Футбол «Торпедо» выступило инициатором проведения матча со «Спартаком-2» на «Открытие-Арене» Руководство футбольного клуба "Торпедо" было инициатором проведения гостевого матча 17-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против "Спартака-2" на домашнем стадионе главной команды красно-белых "Открытие-Арене".

Происшествия Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева 20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.

Футбол Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.

Происшествия В Париже мужчина напал на полицейских в участке Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.

Единоборства Емельяненко и Кокляев опубликовали видео конфликта в ресторане Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовали на своих страницах в Instagram видеозаписи конфликта в одном из ресторанов Москвы.

Гаджеты В России представили необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp Компания HMD Global запустила официальные продажи в России нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip.

Наука Будем править? В России разразился спор о праве вмешиваться в геном эмбрионов человека Свое предложение Куцев формулирует так: запретить клиническое применение технологий редактирования генома эмбрионов и наложить мораторий на эксперименты до тех пор, пока не появится детальное законодательство в этой области.

Политика Европарламент не одобрит план Джонсона по Brexit Европарламент (ЕП) не одобрит предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по достижению соглашения об условиях выхода королевства из состава Евросоюза, так как оно не решает существующие проблемы.

Политика Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.

Шоу-бизнес Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.

Политика Путин призвал создать организацию по безопасности в Персидском заливе Президент России Владимир Путин заявил, что в регионе Персидского залива надо создать с чистого листа организацию по безопасности и сотрудничеству с участием России, Китая, Евросоюза и США.

Здоровье Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак» Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.

Политика Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.

Политика Офис Зеленского рассматривает два сценария выборов в Донбассе Администрация украинского президента Владимира Зеленского видит два варианта проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Культура Почему Настя Ивлеева не заслужила премию ТЭФИ В 2019 году победительницей развлекательной номинации на ТЭФИ стала Настя Ивлеева — ей достались сразу две статуэтки за «Лучшее развлекательное шоу в прайм-тайм» и «Лучшая ведущая ток-шоу в прайм-тайм».

Экономика Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100% Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%.