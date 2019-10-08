Экономика
РБКРогозин сообщил о 44 млрд руб. на спасение Центра им. Хруничева
В конце мая Рогозин называл долги Центра Хруничева угрозой национальной безопасности. Тогда глава «Роскосмоса» утверждал, что центр начнет выплачивать банкам долги в 2023 году, а штрафы за просроченные контракты — через десять лет, то есть в 2029 году.
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с чего всё началось
Роскосмос обнаружил причины финансовых долгов Центра Хруничева, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин журналистам при посещении ведущего предприятия отечественной ракетно-космической отрасли.РИА Новости06:15
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Омский «Полет» позволит Центру Хруничева через пять лет выйти на чистую прибыль
Вечерний Омск. Неделя08:05
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Политика
Захарова опровергла сообщения о российском спецназе в Норвегии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что российская сторона шокирована информационной русофобской активностью и массированными вбросами о якобы присутствии российского спецназа в Норвегии.
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Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
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«Торпедо» выступило инициатором проведения матча со «Спартаком-2» на «Открытие-Арене»
Руководство футбольного клуба "Торпедо" было инициатором проведения гостевого матча 17-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против "Спартака-2" на домашнем стадионе главной команды красно-белых "Открытие-Арене".
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Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева
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ТАСС 09:36
Футбол
Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь
Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.
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Происшествия
В Париже мужчина напал на полицейских в участке
Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.
ТАСС 08:25
Единоборства
Емельяненко и Кокляев опубликовали видео конфликта в ресторане
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовали на своих страницах в Instagram видеозаписи конфликта в одном из ресторанов Москвы.
REGNUM 06:02
Гаджеты
В России представили необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp
Компания HMD Global запустила официальные продажи в России нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip.
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Диетологи установили, к чему может привести употребление мёда.
Пермь открытая 10:00
Космос
Новые органические соединения обнаружены в зернах льда Энцелада
ГЛАС.RU вчера в 13:59
Космос
В хвосте первой межзвездной кометы выявили ядовитый газ
Ученые установили химический состав «хвоста» межзвездной кометы 2I/Borisov.
МИР 24 01 октября в 04:12
Наука
Будем править? В России разразился спор о праве вмешиваться в геном эмбрионов человека
Свое предложение Куцев формулирует так: запретить клиническое применение технологий редактирования генома эмбрионов и наложить мораторий на эксперименты до тех пор, пока не появится детальное законодательство в этой области.
ТАСС 30 сентября в 11:45
Политика
Европарламент не одобрит план Джонсона по Brexit
Европарламент (ЕП) не одобрит предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по достижению соглашения об условиях выхода королевства из состава Евросоюза, так как оно не решает существующие проблемы.
ТАСС 09:41
Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
RT на русском 10:19
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Политика
Путин призвал создать организацию по безопасности в Персидском заливе
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Взгляд.ру 11:12
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Политика
Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ
Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
Футбол
Украинский футболист выступил против гей-парада в Киеве
Украинский футболист Александр Нойок дал скандальное интервью YuoTube-каналу MelkazeRAW.
Pravda.Ru 10:24
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Офис Зеленского рассматривает два сценария выборов в Донбассе
Администрация украинского президента Владимира Зеленского видит два варианта проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
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Культура
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В 2019 году победительницей развлекательной номинации на ТЭФИ стала Настя Ивлеева — ей достались сразу две статуэтки за «Лучшее развлекательное шоу в прайм-тайм» и «Лучшая ведущая ток-шоу в прайм-тайм».
Uznayvse.ru 10:06
Экономика
Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%
Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%.
Известия 11:13
Экономика
Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку
Минфин предлагает с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за бутылку (0,5 литра).
Интерфакс 09:41