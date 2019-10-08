Экономика

РБКРБКРогозин сообщил о 44 млрд руб. на спасение Центра им. Хруничева

В конце мая Рогозин называл долги Центра Хруничева угрозой национальной безопасности. Тогда глава «Роскосмоса» утверждал, что центр начнет выплачивать банкам долги в 2023 году, а штрафы за просроченные контракты — через десять лет, то есть в 2029 году.
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с чего всё началось

«Роскосмос» нашел причину проблем Центра Хруничева

Роскосмос обнаружил причины финансовых долгов Центра Хруничева, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин журналистам при посещении ведущего предприятия отечественной ракетно-космической отрасли.
РИА Новости06:15

Подробнее о событии

Рогозин рассказал, когда Центр Хруничева выйдет на чистую прибыль

REGNUM07:06

Омский «Полет» позволит Центру Хруничева через пять лет выйти на чистую прибыль

Вечерний Омск. Неделя08:05

Рогозин сообщил о 44 млрд руб. на спасение Центра им. Хруничева

РБК08:02

Рогозин назвал причину долгов Центра имени Хруничева

Интерфакс07:27

Рогозин уточнил причину долгов Центра имени Хруничева

Московский Комсомолец08:38

Рогозин: Центр Хруничева впервые с 2006 года выйдет на чистую прибыль в 2024 году

ТАСС06:13

Центр Хруничева планирует выйти на прибыль в 2024 году, заявил Рогозин

РИА Новости06:27
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 10:19, Ашберн
Происшествия

5 человек убиты при нападении на полицейский участок в Париже

Четыре человека погибли при нападении с ножом на полицейский участок в Париже, нападавший был застрелен, передает BFM.
Газета.Ru 08:45
Политика

В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в крушении MH17

Нижняя палата представителей Нидерландов потребовала подробнее расследовать роль Украины в катастрофе рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, передает портал nos.nl.
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Происшествия

Томич застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой

Житель Томска застрелил директора и бухгалтера небольшой компании, после чего свел счеты с жизнью, сообщило региональное управление СКР.
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Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Политика

Зачем ФБР вербует шпионов через рекламу в Facebook на русском языке

Кликнув на объявления, пользователь попадал на сайт программы контрразведки регионального отделения ФБР, где информация излагалась на русском и английском языках.
РБК 08:26
Общество

В Госдуме предложили создать новую льготную категорию

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Предательство мужа: чем для башкирки обернулась кража миллионов

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Политика

Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана

Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Lenta.ru 08:35
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на продукты

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru 01:37
Политика

Медведев уволил главу Росгидромета

Премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку главу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.
РБК 09:54
Гаджеты

В России представили необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp

Компания HMD Global запустила официальные продажи в России нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip.
UfacityNews.ru 01:06
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия вчера в 17:50
Политика

Захарова опровергла сообщения о российском спецназе в Норвегии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что российская сторона шокирована информационной русофобской активностью и массированными вбросами о якобы присутствии российского спецназа в Норвегии.
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Происшествия

Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице

Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
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Здоровье

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Жительница Британии увидела на фото странное белое пятно, которое расположилось в центре зрачка малыша.
Gazeta.SPb 08:07
Политика

«Нафтогаз» не станет продлевать договор на транзит российского газа

Продление договора на транзит российского газа в Европу не понадобится, об этом сообщил исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко.
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Гаджеты

IPhone SE 2 выйдет в 2020 году с дизайном iPhone 8 и процессором A13

Дизайн будет сильно напоминать iPhone 8. Кроме того, смартфон получит большую часть начинки от iPhone 8, а за производительность будет отвечать новый чипсет A13 Bionic и 3 Гб оперативной памяти.
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На американском ТВ рассказали, зачем Трамп послал Круза на Украину

Продолжая шутить, Ной предположил, что Трамп послал известного актера на Украину в качестве шпиона, чтобы достать компромат на Джо Байдена.
ФАН вчера в 13:52
Транспорт

Станции Фрунзенского радиуса метро в Петербурге открыли для пассажиров

Три станции Фрунзенского радиуса метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - открыты в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:47
Футбол

Футболист «Ростова» рассказал, как в команде приняли Мамаева

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, как в команде приняли хавбека Павла Мамаева.
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Шоу-бизнес

Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском

Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
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Емельяненко опубликовал видео потасовки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в инстаграме видео потасовки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
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Финансы

ЦБ РФ рекомендовал банкам раскрывать заемщикам их долговую нагрузку

Банк России разослал по банкам и МФО письмо с рекомендацией раскрывать заемщикам их показатель долговой нагрузки (ПДН) при принятии решения о предоставлении кредита.
Российская газета 06:27
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Экспертиза признала якутского шамана невменяемым

Якутский шаман Александр Габышев, шедший в Москву «изгонять Путина», по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признан невменяемым.
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WhatsApp перестанет работать на таких смартфонах

Как отметили в компании, WhatsApp не будет работать на таких смартфонах, где установлены следующие операционные системы: iOS 8, Android 2. 3. 7 Gingerbread и все, что пониже.
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В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег.
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Экономика

«Ростелеком» купит планшеты для переписи населения за 11,5 млрд рублей

Планшеты и программное обеспечение для проведения всероссийской переписи населения приобретут за 11,5 млрд рублей, информация об этом появилась на портале госзакупок.
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Кино

Кэмерон показал фото со съемок «Аватара 2»

Режиссер Джеймс Кэмерон показал кадр со съемочной площадки второй части фантастического фильма "Аватар" в твиттере.
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Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

Следственный комитет России предъявил обвинения командиру самолета SSJ-100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе, произошедшей после аварийной посадки воздушного судна в аэропорте "Шереметьево" 5 мая 2019 года.
Газета.Ru вчера в 12:02
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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