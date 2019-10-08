Экономика
РБКРогозин сообщил о 44 млрд руб. на спасение Центра им. Хруничева
В конце мая Рогозин называл долги Центра Хруничева угрозой национальной безопасности. Тогда глава «Роскосмоса» утверждал, что центр начнет выплачивать банкам долги в 2023 году, а штрафы за просроченные контракты — через десять лет, то есть в 2029 году.
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с чего всё началось
Роскосмос обнаружил причины финансовых долгов Центра Хруничева, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин журналистам при посещении ведущего предприятия отечественной ракетно-космической отрасли.РИА Новости06:15
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Омский «Полет» позволит Центру Хруничева через пять лет выйти на чистую прибыль
Вечерний Омск. Неделя08:05
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Зачем ФБР вербует шпионов через рекламу в Facebook на русском языке
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В России представили необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp
Компания HMD Global запустила официальные продажи в России нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip.
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Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
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Захарова опровергла сообщения о российском спецназе в Норвегии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что российская сторона шокирована информационной русофобской активностью и массированными вбросами о якобы присутствии российского спецназа в Норвегии.
RT на русском 09:22
Происшествия
Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Здоровье
Смертельную болезнь сына британка определила по фото
Жительница Британии увидела на фото странное белое пятно, которое расположилось в центре зрачка малыша.
Gazeta.SPb 08:07
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Продление договора на транзит российского газа в Европу не понадобится, об этом сообщил исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Экономика сегодня 06:40
Гаджеты
IPhone SE 2 выйдет в 2020 году с дизайном iPhone 8 и процессором A13
Дизайн будет сильно напоминать iPhone 8. Кроме того, смартфон получит большую часть начинки от iPhone 8, а за производительность будет отвечать новый чипсет A13 Bionic и 3 Гб оперативной памяти.
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Продолжая шутить, Ной предположил, что Трамп послал известного актера на Украину в качестве шпиона, чтобы достать компромат на Джо Байдена.
ФАН вчера в 13:52
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Три станции Фрунзенского радиуса метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - открыты в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
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Футболист «Ростова» рассказал, как в команде приняли Мамаева
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, как в команде приняли хавбека Павла Мамаева.
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Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
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РИА Новости 05:33
Финансы
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Банк России разослал по банкам и МФО письмо с рекомендацией раскрывать заемщикам их показатель долговой нагрузки (ПДН) при принятии решения о предоставлении кредита.
Российская газета 06:27
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Экспертиза признала якутского шамана невменяемым
Якутский шаман Александр Габышев, шедший в Москву «изгонять Путина», по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признан невменяемым.
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Как отметили в компании, WhatsApp не будет работать на таких смартфонах, где установлены следующие операционные системы: iOS 8, Android 2. 3. 7 Gingerbread и все, что пониже.
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В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные
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«Ростелеком» купит планшеты для переписи населения за 11,5 млрд рублей
Планшеты и программное обеспечение для проведения всероссийской переписи населения приобретут за 11,5 млрд рублей, информация об этом появилась на портале госзакупок.
МР7.ру 04:57
Кино
Кэмерон показал фото со съемок «Аватара 2»
Режиссер Джеймс Кэмерон показал кадр со съемочной площадки второй части фантастического фильма "Аватар" в твиттере.
Газета.Ru 07:20
Происшествия
Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
Следственный комитет России предъявил обвинения командиру самолета SSJ-100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе, произошедшей после аварийной посадки воздушного судна в аэропорте "Шереметьево" 5 мая 2019 года.
Газета.Ru вчера в 12:02