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РБК
РБК

Рогозин сообщил о сокращении финансирования космической программы

Финансирование федеральной космической программы (ФКП) до 2025 года было урезано на 150 млрд руб. и может быть уменьшено еще больше. Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС на форуме «Армия-2020».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Федеральную космическую программу до 2025 года урезали на 150 млрд рублей

Федеральная космическая программа (ФКП) до 2025 года была урезана на 150 млрд рублей и может дополнительно попасть под секвестр из-за падения доходов федерального бюджета. Об этом сообщил в интервью ТАСС на форуме "Армия-2020" гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
ТАСС01:50
Подробнее о событии
Ведомости

Рогозин заявил о риске деградации космической отрасли России

Ведомости04:31
Московский Комсомолец

Федеральную космическую программу до 2025 года сократили на 150 миллиардов рублей

Московский Комсомолец01:46
Известия

Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей

Известия02:03
Коммерсантъ

Российскую космическую программу урезали на 150 млрд рублей

Коммерсантъ01:59
Эхо Москвы

Федеральную космическую программу урезали на 150 миллиардов рублей

Эхо Москвы04:31
Фонтанка.Ру

Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей из-за падения доходов бюджета

Фонтанка.Ру01:43
ТАСС

Федеральную космическую программу до 2025 года урезали на 150 млрд рублей

ТАСС01:50

Российский МИД оскорбили заявления Запада об отравлении Навального

Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину», звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших Навальному высококвалифицированную помощь, — отмечается в заявлении МИД.
Российский МИД оскорбили заявления Запада об отравлении Навального
News.ru12:51

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъ12:50
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На Кубани из района лесного пожара эвакуировали тысячу туристов

Анапа, Краснодарский край, 25 августа 2020, 12:25 — REGNUM Около тысячи туристов эвакуировали из района лесного пожара в Анапе Краснодарского края 25 августа, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
REGNUM05:25
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В США уличили депутатов Рады во лжи в связи с законом о локализации

В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что украинские законодатели лгут, когда ссылаются на якобы похожие американские законы, аргументируя необходимость принятия законопроекта о локализации.
Евразия Daily04:33
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Финансовое подразделение Alibaba сообщило о росте прибыли на 1000%

Сегодня китайская компания Ant Group, являющаяся финансовым подразделением интернет-компании Alibaba, официально подала заявку на проведение IPO, где раскрыла некоторые ключевые показатели своей деятельности.
Коммерсантъ12:39

Межзвездный объект Оумуамуа может оказаться инопланетной технологией

Объект, прибывший, предположительно, из окрестностей Веги, может быть образцом инопланетных технологий — считают ученые, опубликовавшие соответствующую гипотезу на страницах издания Astrophysical Journal Letters.
Planet Today08:59
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Тестирование вакцины центра Гамалеи начнется в клиниках 4-5 сентября

Вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи, будет доставлена в клиники Москвы 3 сентября, а 4-5 сентября начнутся ее пострегистрационные испытания, сообщил во вторник "Интерфаксу" директор центрАлександр Гинцбург.
Интерфакс12:34
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Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.
REGNUM10:30
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Астрономы впервые получили многочастотное изображение галактики

Российские и американские астрономы, используя систему радиотелескопов самого большого интерферометра VLBA Национальной радиоастрономической обсерватории США (NRAO), получили многочастотное составное изображение галактики TXS 0128 + 554, молодое активное ядро, которой излучает гамма-лучи.
РИА Новости12:02

Путин снял с должности замглавы ФСИН Бурыкина

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Бурыкина от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний, начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний.
РИА Новости09:57
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