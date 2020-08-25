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РБК
РБК

Рогозин сообщил о сокращении финансирования космической программы

Финансирование федеральной космической программы (ФКП) до 2025 года было урезано на 150 млрд руб. и может быть уменьшено еще больше. Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС на форуме «Армия-2020».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Федеральную космическую программу до 2025 года урезали на 150 млрд рублей

Федеральная космическая программа (ФКП) до 2025 года была урезана на 150 млрд рублей и может дополнительно попасть под секвестр из-за падения доходов федерального бюджета. Об этом сообщил в интервью ТАСС на форуме "Армия-2020" гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
ТАСС01:50
Подробнее о событии
Ведомости

Рогозин заявил о риске деградации космической отрасли России

Ведомости04:31
Московский Комсомолец

Федеральную космическую программу до 2025 года сократили на 150 миллиардов рублей

Московский Комсомолец01:46
Известия

Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей

Известия02:03
Коммерсантъ

Российскую космическую программу урезали на 150 млрд рублей

Коммерсантъ01:59
Эхо Москвы

Федеральную космическую программу урезали на 150 миллиардов рублей

Эхо Москвы04:31
Фонтанка.Ру

Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей из-за падения доходов бюджета

Фонтанка.Ру01:43
ТАСС

Федеральную космическую программу до 2025 года урезали на 150 млрд рублей

ТАСС01:50

Кравчук допустил готовность Украины возобновить подачу воды в Крым

"В случае гуманитарной катастрофы Украина готова возобновить подачу воды в Крым для нужд населения, но не для промышленных предприятий и военных баз, сообщил глава делегации Киева в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук", - сообщает телеграм-канал "Раньше всех".
SM News02:13
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Выросло число жертв массовой аварии на КАД Петербурга

По данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 24 августа около 14:10 мск во Всеволожском районе водитель легкового автомобиля Skoda на 48 км внутреннего кольца КАД совершил столкновение с грузовым бензовозом Volvo, после чего обе машины, пробив ограждение, выехали на внешнее кольцо КАД.
REGNUM06:50
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Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального

Отмечается, что врачи ещё не смогли точно установить субстанцию, однако действие отравляющего вещества, которое вызывает блокирование холинэстеразы в организме, подтверждено независимыми лабораториями.
Областная газетавчера в 12:40
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Почему индийские Су-30МКИ стоят дороже российских Су-30СМ

Су-30МКИ, составляющие основу индийского флота, стоят почти в два раза дороже новых российских Су-30СМ. Есть несколько причин, почему так происходит: в частности, меньшие масштабы производства и менее эффективные производственные линии.
Российская газета04:03
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Члена КС Белоруссии арестовали на десять суток за незаконную акцию

Заводской суд Минска приговорил члена Координационного совета оппозиции, лидера забастовочного комитета МТЗ Сергея Дылевского к 10 суткам ареста за организацию несанкционированной акции, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости08:50
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Названы сроки создания летного образца ракеты «Союз-5»

Первый летный образец перспективной ракеты-носителя «Союз-5» будет изготовлен в конце 2022 – начале 2023 года, сообщил гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» (предприятие-изготовитель ракет «Союз») Дмитрий Баранов.
Взгляд.ру09:09

В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата

«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском09:29
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Россияне купили туров с кешбэком на 500 млн рублей в первые дни акции

Россияне по состоянию на утро вторника, 25 августа, приобрели туров в рамках программы поддержки внутреннего туризма с возможностью частичного возврата средств более чем на 500 млн рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
RT на русском08:23
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