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РБК
РБК

Рогозин сообщил о сокращении финансирования космической программы

Финансирование федеральной космической программы (ФКП) до 2025 года было урезано на 150 млрд руб. и может быть уменьшено еще больше. Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС на форуме «Армия-2020».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Федеральную космическую программу до 2025 года урезали на 150 млрд рублей

Федеральная космическая программа (ФКП) до 2025 года была урезана на 150 млрд рублей и может дополнительно попасть под секвестр из-за падения доходов федерального бюджета. Об этом сообщил в интервью ТАСС на форуме "Армия-2020" гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
ТАСС01:50
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Ведомости

Рогозин заявил о риске деградации космической отрасли России

Ведомости04:31
Эхо Москвы

Федеральную космическую программу урезали на 150 миллиардов рублей

Эхо Москвы04:31
ТАСС

Федеральную космическую программу до 2025 года урезали на 150 млрд рублей

ТАСС01:50
Коммерсантъ

Российскую космическую программу урезали на 150 млрд рублей

Коммерсантъ01:59
Московский Комсомолец

Федеральную космическую программу до 2025 года сократили на 150 миллиардов рублей

Московский Комсомолец01:46
Фонтанка.Ру

Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей из-за падения доходов бюджета

Фонтанка.Ру01:43
Известия

Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей

Известия02:03

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