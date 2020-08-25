Рогозин сообщил о сокращении финансирования космической программы
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Финансирование федеральной космической программы (ФКП) до 2025 года было урезано на 150 млрд руб. и может быть уменьшено еще больше. Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС на форуме «Армия-2020».В источнике
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Федеральную космическую программу до 2025 года урезали на 150 млрд рублей
Федеральная космическая программа (ФКП) до 2025 года была урезана на 150 млрд рублей и может дополнительно попасть под секвестр из-за падения доходов федерального бюджета. Об этом сообщил в интервью ТАСС на форуме "Армия-2020" гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
ТАСС01:50
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Федеральную космическую программу до 2025 года сократили на 150 миллиардов рублей
Московский Комсомолец01:46