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РБК
РБК

Рогозин сообщил о сокращении финансирования космической программы

Финансирование федеральной космической программы (ФКП) до 2025 года было урезано на 150 млрд руб. и может быть уменьшено еще больше. Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС на форуме «Армия-2020».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Федеральную космическую программу до 2025 года урезали на 150 млрд рублей

Федеральная космическая программа (ФКП) до 2025 года была урезана на 150 млрд рублей и может дополнительно попасть под секвестр из-за падения доходов федерального бюджета. Об этом сообщил в интервью ТАСС на форуме "Армия-2020" гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
ТАССвчера в 01:50
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Ведомости

Минфин и «Роскосмос» вступили в публичные препирательства о сокращении расходов

Ведомости17:04
News.ru

Как Россия превращается в периферийную космическую державу

News.ruвчера в 13:39
ТАСС

Федеральную космическую программу до 2025 года урезали на 150 млрд рублей

ТАССвчера в 01:50
Коммерсантъ

Российскую космическую программу урезали на 150 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 01:59
Московский Комсомолец

Федеральную космическую программу до 2025 года сократили на 150 миллиардов рублей

Московский Комсомолецвчера в 01:46
Фонтанка.Ру

Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей из-за падения доходов бюджета

Фонтанка.Рувчера в 01:43
Известия

Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей

Известиявчера в 02:03

Россиян защитят от звонков банковских мошенников

Мобильные операторы вместе с банками создадут антифрод-систему, блокирующую звонки мошенников клиентам от лица кредитных организаций, а также вызовы от злоумышленников, сделанные якобы от клиентов в финансовые учреждения.
Известия17:30
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Феминитивы узаконили на Украине

Использование феминитивов в кадровой документации разрешили на Украине, соответствующий пункт появился в приказе министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.
Газета.Ru02:46
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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В России разработали новую зенитно-ракетную систему «Абакан»

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Avia.pro23 августа в 20:02
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