Общество

ИзвестияИзвестияРогозин сообщил о запросе NASA мест на «Союзах» в 2020-2021 годах

Ранее в четверг стало известно, что первый пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с экипажем для МКС состоится в апреле. На станцию вернется астронавт NASA Крис Кэссиди и прибудут российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин.
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Два дополнительных «Союза» изготовит «Роскосмос» из-за неготовности кораблей США

Известия06:35

«Роскосмос» изготовит еще два «Союза» из-за проблем с кораблями США

Российская газета05:59

Российские экипажи «Союзов» будут урезаны для доставки на МКС американцев

Интерфакс05:45

Рогозин сообщил о запросе NASA мест на российских кораблях «Союз»

РБК07:30

Американское космическое агентство запросило у Роскосмоса места на российских кораблях «Союз» в 2020 и 2021 годах

Эхо Москвы05:32

Роскосмос изготовит два дополнительных «Союза» из-за неготовности кораблей США

ТАСС05:41

Российские миссии на МКС «ужмут», чтобы помочь американцам, заявил Рогозин

РИА Новости06:03
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Политика

Столтенберг заявил, что двери НАТО остаются открытыми для Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев имеет право выбирать военные блоки, в какие он готов вступать, двери в НАТО остаются открытыми.
РИА Новости 06:33
Шоу-бизнес

Юлия Барановская считает Андрея Аршавина «ментально больным человеком»

Как известно, Юлия Барановская родила троих детей от футболиста Андрея Аршавина, который около 5 лет не проявлял желания общаться с наследниками.
Дни24 вчера в 02:53
Общество

В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра

Городской совет Нью-Йорка 30 октября принял закон, в соответствии с которым с 2022 года в городе будет запрещено продавать фуа-гра.
РБК 06:17
Общество

Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье

В министерстве обороны РФ опровергли, что распространенная в СМИ видеозапись с издевательствами над солдатом имеет отношение к рядовому Рамилю Шамсутдинову, который 25 октября расстрелял сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае.
Российская газета 06:03
Политика

Путин призвал улучшить доступность Калининградской области

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области заявил о необходимости дополнительных шагов по улучшению транспортной доступности города.
Известия 08:13
Политика

«Северный поток — 2»: поляки опять помогли России и подвели Украину

По всей видимости, отсутствие прогресса в строительстве газопровода "Северный поток — 2" в Европе рассматривалось как возможность давления на "Газпром" с тем, чтобы условия по новым транзитным договоренностям с Киевом (а эти договоренности — в той или иной степени — все равно будут нужны, вопрос только в объемах данного транзита) оказались максимально выгодны и комфортны для Украины.
РИА Новости 01:00
Общество

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Общество

Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Газета.Ru 01:22
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз

Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.
Вокруг ТВ 04:47
Происшествия

Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми

Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс 08:21
Культура

Международная биеннале современного искусства открылась в Третьяковке

ТАСС 29 октября в 14:48
Здоровье

Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах

По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
РБК 01:30
Экономика

Калининградцы смогут самостоятельно формировать собственную пенсию

Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений С середины 2021 года россияне смогут формировать самостоятельно собственную пенсию через «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Калининград 24 06:43
Политика

Путин призвал руководителей «не плакаться» из-за кредитов

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с кредиторскими задолженностями медицинских учреждений, заявил, что в каждом случае необходимо разбираться отдельно.
RT на русском 07:41
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Политика

Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском вчера в 15:05
Политика

Путин ответил на вопрос об ужесточении наказания за врачебные ошибки

Президент России Владимир Путин не исключил ужесточение наказания для медиков, которые допускают ошибки при обследовании пациентов и установлении инвалидности.
Известия 06:43
Политика

Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине

По словам министра, которого цитирует агентство МТИ, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.
Независимая газета вчера в 08:00
Финансы

Медведев надеется, что снижение инфляции улучшит условия кредитования

«Будем надеяться, с учётом макроэкономических условий, которые складываются, — прежде всего, снижение инфляции — эти возможности будут расширяться как для юридических лиц, включая малый бизнес, так и для лиц физических», — сказал Дмитрий Медведев, уточнив, что в первую очередь речь идёт об ипотечном и потребительском кредитовании.
Парламентская газета 08:04
Политика

Зеленский анонсировал начало разведения сил в Петровском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил в Петровском в Донбассе.
РИА Новости 05:50
Армия и оружие

В США определились со способами уничтожения супероружия в России

В США определились с тремя ключевыми способами по уничтожению супероружия, имеющегося в резерве у России.
Актуальные Новости 05:37
Хоккей

Играющий в Англии российский хоккеист вышел на лед в маске Путина

Lenta.ru 08:13
Культура

На ТНТ показали пародию на Владимира Соловьева

Discover24 03:21
Армия и оружие

Загоризонтные РЛС «Подсолнух» развернули на трех направлениях

«Подсолнух» относится к числу так называемых загоризонтных РЛС с поверхностной волной – позволяющих обнаруживать сотни объектов на расстоянии в тысячи километров, то есть находящихся за радиогоризонтом.
Взгляд.ру вчера в 01:17
Происшествия

Десять человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане

При пожаре в поезде в Пакистане погибли десять человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пакистанского министра путей сообщения Шейха Рашида Ахмеда.
REGNUM вчера в 23:49
Армия и оружие

В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

РИА Новости вчера в 19:44
Политика

В Раде приняли первое решение о снятии неприкосновенности с депутата

Рада поддержала снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. За такое решение проголосовали 332 депутата.
RT на русском 07:00
Гаджеты

Неудаляемый вирус заразил более 45 тысяч устройств на Android

Вредонос получил название Xhelper. Принадлежит он к семейству троянов. Эксперты уже успели окрестить его вирусом-зомби.
Вечерний курьер 06:05
Футбол

«Мы играли с Роналду на одной позиции. Он советовался». Белорус, который застал Криша в Португалии, Мальдини в «Милане» и Конте в «Бари»

Каким был Роналду до «МЮ», и кто был талантливее него в тот момент в «Спортинге»
Матч ТВ 02:10
Происшествия

Начальник костромской колонии задержан за взятку в миллион рублей

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД, он подозревается в получении взятки размере более 1,1 миллиона рублей.
Вести.Ru 07:35
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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