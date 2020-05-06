Политика
ИзвестияРогозин сравнил планы США на Луну с вторжением в Ирак
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в среду, 6 мая, сравнил планы США по освоению Луны с вторжением страны в Ирак и Афганистан.
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Принцип вторжения один и тот же, будь то Луна или Ирак.
— Дмитрий Рогозин, российский политикРосбалт вчера в 14:46
с чего всё началось
"Принцип вторжения один и тот же, будь то Луна или Ирак: инициируется создание "коалиции согласных" (как вариант — "коалиции желающих"), а затем, минуя ООН и даже НАТО, если там кто-то сомневается, — вперед, к поставленной цели", — написал он в Twitter.РИА Новостивчера в 13:57
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Наука
Суперкомпьютер нашел четыре лекарства от коронавируса
Evo-rus.com вчера в 02:56
Кино
Netflix снимет вторую часть боевика «Эвакуация»
Контракт с потоковым сервисом Netflix о сочинении сценария для второй части боевика «Эвакуация» заключил режиссер и продюсер Джо Руссо, 5 мая сообщает портал Deadline.
ИА Красная Весна 05 мая в 08:56
Общество
В Госдуме рассказали о «выдыхающемся» коронавирусе
В Государственной думе заявили, что коронавирус уже начал "выдыхаться".
Газета.Ru вчера в 20:56
Общество
Главу Омска просят принять на лечение 1500 человек из Якутии
Вестник вчера в 04:00
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета вчера в 09:09
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель показала роскошную фигуру в мини-платье
Для празднования личного торжества в кругу самых близких Адель выбрала закрытое черное платье с объемными рукавами и высоким горлом.
Wday.ru вчера в 05:09
Кино
На Первом канале сегодня состоится премьера сериала о Курской битве
Курские известия вчера в 07:56
Общество
В Госдуме предложили решение для потерявших работу россиян
В России могут ввести общественные работы для предприятий, на которых в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса приостановлено производство.
Известия вчера в 03:45
Происшествия
Вывозной рейс с россиянами из Шанхая вылетел в Россию
Газета.Ru вчера в 12:26
Шоу-бизнес
Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа
Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru вчера в 12:15
Культура
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь показала сюрприз мужа на десятую годовщину свадьбы
Участница «Дома 2» Дарья Пынзарь похвасталась подарком от мужа на оловянную свадьбу.
iReactor вчера в 04:56
Общество
Бэнкси посвятил новую работу врачам
Британский стрит-арт художник Бэнкси посвятил свою новую работу врачам.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 17:43
Шоу-бизнес
Наташа Королева отмечала годовщину с супругом без макияжа
Певица не постеснялась показать незначительные недостатки своего лица без макияжа.
RuNews24.ru вчера в 06:31
Здоровье
Василий Голубев рассказал о плане снятия ограничений
В ходе мероприятия губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что для начала выхода из режима самоизоляции есть ряд необходимых условий.
Бизнес-газета 05 мая в 11:31
Происшествия
В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка
Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС вчера в 04:22
Общество
Собянин считает возможным возобновить строительство в Москве с 12 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин считает возможным разрешить работу строительных предприятий на территории столицы с 12 мая.
РИА Новости вчера в 10:42
Здоровье
Мясников назвал симптомы для обязательного вызова скорой
Врач Александр Мясников в эфире одного из YouTube-каналов 6 мая рассказал о симптомах для вызова скорой помощи.
Известия вчера в 23:46
Кино
Кейт Бланшетт может сыграть Лилит в экранизации игры Borderlands
Лос-Анджелес, США, 6 мая 2020, 09:19 — REGNUM Кейт Бланшетт ведёт переговоры относительно своего участие в съёмках экранизации игры Borderlands.
REGNUM вчера в 02:19
Общество
В Подмосковье возобновится строительство детских садов и школ
Первыми в Подмосковье возобновят работу строительные объекты, заявил губернатор Андрей Воробьев, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:35
Общество
Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам
Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru 05 мая в 14:30
Происшествия
В Новосибирске умерла 29-летняя женщина от коронавируса
По данным оперативного штаба НСО в Новосибирске умерла еще одна пациентка с коронавирусом.
Atas.info вчера в 11:29
Кино
Вышел первый тизер сериала «Космические войска» от создателей «Офиса»
На YouTube-канале Netflix опубликован первый тизер грядущего сериала "Космические войска" от Грега Дэниелса, подарившего миру культовый сериал "Офис".
Российская газета 05 мая в 10:55
Гаджеты
Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12
Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform вчера в 08:14
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru вчера в 12:59
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
С 6 мая 2020 года ПАО «Сбербанк России» снизило процентные ставки по ипотечным кредитам для покупки новостройки до 6,2%, жилья на вторичном рынке - до 8,1% годовых.
Саминвестор вчера в 08:33
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru вчера в 03:37
Здоровье
В Алтайском крае еще в два района занесли коронавирус
33 новых случая коронавирусной инфекции подтверждено в Алтайском крае за последние сутки, общее количество заболевших в регионе достигло 588.
Байкал24 вчера в 11:37
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 вчера в 00:10