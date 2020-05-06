с чего всё началось

Принцип вторжения один и тот же, будь то Луна или Ирак.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в среду, 6 мая, сравнил планы США по освоению Луны с вторжением страны в Ирак и Афганистан.

Рогозин сравнил планы США на Луну с вторжением в Ирак

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