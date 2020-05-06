Политика

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в среду, 6 мая, сравнил планы США по освоению Луны с вторжением страны в Ирак и Афганистан.
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Дмитрий Рогозин
Принцип вторжения один и тот же, будь то Луна или Ирак.
— Дмитрий Рогозин, российский политикРосбалт вчера в 14:46
с чего всё началось
"Принцип вторжения один и тот же, будь то Луна или Ирак: инициируется создание "коалиции согласных" (как вариант — "коалиции желающих"), а затем, минуя ООН и даже НАТО, если там кто-то сомневается, — вперед, к поставленной цели", — написал он в Twitter
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