Политика
РИА НовостиРогозин сравнил планы США по освоению Луны с вторжением в Ирак
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил американские планы по созданию нового международного соглашения по освоению Луны с вторжением в Ирак и Афганистан.
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Принцип вторжения один и тот же, будь то Луна или Ирак.
— Дмитрий Рогозин, российский политикРосбалт вчера в 14:46
с чего всё началось
"Принцип вторжения один и тот же, будь то Луна или Ирак: инициируется создание "коалиции согласных" (как вариант — "коалиции желающих"), а затем, минуя ООН и даже НАТО, если там кто-то сомневается, — вперед, к поставленной цели", — написал он в Twitter.РИА Новостивчера в 13:57
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Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась, что впала в депрессию из-за большой груди
RuNews24.ru вчера в 20:38
Шоу-бизнес
Бывший солист MBAND Никита Киоссе прокомментировал распад группы
Никита Киоссе долгое время не комментировал распад группы MBAND, но наконец-то прервал молчание.
Popcake 01:48
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:42
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце показала, как выглядела в 19 лет
На кадре знаменитость стоит прислонившись к стене в пышном платье. В комментарии Агата Муцениеце просто написала: "Мне тут 19 лет".
Дни24 вчера в 08:06
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Общество
В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:40
Здоровье
Свердловский губернатор утвердил доплаты медработникам
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал Указ о дополнительных выплатах медицинским работникам «скорой» и амбулаторно-поликлинических подразделений, вне зависимости от того, работают ли они с пациентами, заражёнными коронавирусом.
Уральский меридиан вчера в 23:57
Здоровье
В Петербурге заразились коронавирусом 190 медиков — Смольный
Свыше 190 петербургских инфицированных коронавирусом медиков лечатся в Боткинской больнице, заявил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец 6 мая в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
ИА Красная Весна вчера в 21:57
Происшествия
Следователи проводят обыски у членов «Ассоциации народного сопротивления» в Москве
Следователи и сотрудники подразделения по противодействию экстремизму МВД в четверг начали серию обысков у участников оппозиционного движения "Ассоциация народного сопротивления" (АНС) в Москве.
ТАСС 01:45
Шоу-бизнес
Адель отметила 32-летие в мини и восхитила поклонников
Певица опубликовала в Инстаграме фото в мини-платье (раньше бы она себе такого, конечно, позволить не смогла) и продемонстрировала 33 млн фолловеров стройные ноги и тонкую талию.
Woman.ru вчера в 20:04
Футбол
Нойер после развода начал встречаться с 19-летней гандболисткой
Soccer.ru вчера в 08:19
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Кино
Marvel анонсировала выход нового супергеройского сериала о Нике Фьюри
Известно, что новый сериал будет повествовать о загадочном прошлом главы организации Щ.И.Т. Marvel обещают раскрыть все тайны и секреты Ника Фьюри, а также в каждой новой серии зрители смогут узнать что-то абсолютно новое о других героях киновселенной.
Родной город 02:19
Хоккей
Вячеслав Старшинов
6 мая 1940 года родился Вячеслав Старшинов, легендарный хоккеист «Спартака» Личное дело Вячеслав Иванович Старшинов (80 лет) родился в Москве.
Полит.ру 05 мая в 17:01
Общество
ОГЭ для школьников Самары могут отменить, а ЕГЭ – перенести
Пока что принято решение о проведении итоговой аттестации только по русскому языку и математике, но рассматривается и вариант, при котором школьники будут освобождены от ОГЭ, и их аттестуют по текущим оценкам.
Pro Город Самара 05 мая в 08:46
Шоу-бизнес
Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа
Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru вчера в 12:15
Общество
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Шоу-бизнес
Талышинская рассказала, каким унижениям подвергалась в дуэте «Непара»
Пятый канал 05 мая в 18:48
Шоу-бизнес
Виктория Боня заявила, что ее не селили в дом для прислуги в Каннах
Примечательно, что несколько дней назад в СМИ действительно появилась информация о том, что Виктория Боня прилетела к своему бывшему возлюбленному и отцу ее дочери Александру Смерфиту в Канны, однако тот поселил ее в домике, где проживает прислуга.
Bimru.ru вчера в 12:55
Шоу-бизнес
Ивлеева показала, в каком виде приехала покорять Москву
Телеведущая Анастасия Ивлеева на своей странице в Instagram опубликовала фотографии пятилетней давности.
Вечерняя Москва вчера в 15:51
Общество
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь министра Анна Усачева.
ТАСС вчера в 07:34
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить детей
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей.
Дни24 01:58
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео
Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru вчера в 02:04
Общество
В Подмосковье возобновят строительство
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о возобновлении строительства школ, дошкольных учреждений и инфраструктурных объектов.
Lenta.ru вчера в 15:09
Общество
Ношение масок в магазинах планируют проверять с помощью камер
Во время поэтапной отмены введённых из-за коронавируса ограничений власти регионов могут потребовать от салонов красоты, парикмахерских и непродовольственных магазинов установки камер с видеоаналитикой, которые бы отслеживали соблюдение требований Роспотребнадзора.
Право.ру 02:12
Общество
Вице-премьер Крыма извинился за нарушение режима самоизоляции
Заместитель председателя Совмина Крыма Евгений Кабанов извинился за нарушение режима самоизоляции и пообещал заплатить штраф.
РБК вчера в 17:51
Шоу-бизнес
Утяшева и Воля показали подросшую дочку
Из-за коронавирусной пандемии не удалось отметить день рождения в парке или кафе, но Воля и Утяшева подготовили праздничную домашнюю атмосферу с воздушными шариками и подарками.
RuNews24.ru вчера в 10:08
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь показала сюрприз мужа на десятую годовщину свадьбы
Участница «Дома 2» Дарья Пынзарь похвасталась подарком от мужа на оловянную свадьбу.
iReactor вчера в 04:56
Авто
КамАЗ планирует выпускать грузовики Евро-6 для российского рынка
Автоновости дня 02:18
Культура
Лещенко приглашает 9 мая спеть песню «День Победы» на разных языках
Песню «День Победы» уже готовы исполнить добровольцы из 27 стран, среди которых Латвия, Германия, Молдавия, Польша, Перу, ЮАР, Великобритания, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу движения «Волонтеры Победы» Ольгу Амельченкову.
ФедералПресс 05 мая в 07:25