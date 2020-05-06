Политика
РИА НовостиРогозин сравнил планы США по освоению Луны с вторжением в Ирак
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил американские планы по созданию нового международного соглашения по освоению Луны с вторжением в Ирак и Афганистан.
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с чего всё началось
"Принцип вторжения один и тот же, будь то Луна или Ирак: инициируется создание "коалиции согласных" (как вариант — "коалиции желающих"), а затем, минуя ООН и даже НАТО, если там кто-то сомневается, — вперед, к поставленной цели", — написал он в Twitter.РИА Новости13:57
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Политика
Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов
По словам венесуэльского лидера, террористы из Колумбии покушались на его жизнь.
Lenta.ru 14:56
Политика
Проведение 10 мая выборов президента Польши оказалось невозможным
Польша оказалась в правовом тупике. На 10 мая назначены выборы президента страны, но провести их оказалось невозможным.
Российская газета вчера в 17:30
Общество
Миллиардер Босов покончил с собой
Газета.Ru 14:55
Авто
Продажи автомобилей LADA с автоматической трансмиссией увеличились
Как ранее сообщали «Автоновости дня», общая доля автомобилей с автоматической трансмиссией, проданных в России в первом квартале 2020 года, достигла рекордных 63%.
Автоновости дня вчера в 07:32
Общество
В Москве число жертв с коронавирусом превысило 900 человек
В Москве за минувшие сутки из-за коронавируса COVID-19 скончались 39 пациентов. Таким образом, число жертв достигло отметки 905 человек.
РБК 15:25
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
Общество
В Подмосковье возобновят строительство
Lenta.ru 15:09
Общество
ЕГЭ могут перенести на середину июля—начало августа
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может быть перенесен на вторую половину лета в 2020 в году из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 03:18
Общество
Прокуратура проверит «рыбалку» чиновников из ЗАТО Александровск
Прокуратура Мурманской области по размещенной в сети информации начала проверку исполнения должностными лицами администрации ЗАТО Александровск правил поведения, обязательных для граждан и организаций при введении режима повышенной готовности.
Nord-News 09:17
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
Общество
Петербург начнет снимать коронавирусные ограничения не раньше июня. Маски могут стать обязательными со следующей недели
Выход из режима ограничений рассматривается не раньше 1 июня, «если позволит эпидемиологическая ситуация», то есть не будет резкого скачка новых случаев заражения.
Фонтанка.Ру 17:24
Происшествия
Жертвами ДТП в Самарской области стали шесть человек
В полиции уточнили, что в одном из автомобилей находились пять человек, в том числе один ребенок, они скончались на месте.
Известия 17:14
Общество
Предсказан новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости коронавирусом штамма SARS-CoV-2, пишет газета "Известия" со ссылкой на доцента кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Ивана Коновалова.
Sputnik Таджикистан 06:05
Общество
Меркель объявила о завершении первой фазы пандемии в Германии
По словам политика, за время действия достаточно строгих ограничений общественной жизни немцы вели себя ответственно, благодаря чему теперь уже можно утверждать, что "первая фаза пандемии осталась позади".
Российская газета 13:06
Шоу-бизнес
Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа
Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru 12:15
Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
Общество
Почти каждый второй россиянин перешёл в режим экономии из-за пандемии
Доля россиян, которые вынуждены были отказаться от привычных товаров и услуг с целью экономии, выросла с начала апреля с 28% до 44%.
Фонтанка.Ру 13:55
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
Здоровье
На невыплату зарплат жалуется медперсонал больницы в Москве
Представители младшего медицинского персонала московской наркологической больницы №17 пожаловались на невыплату зарплат и, обещанных президентом РФ, надбавок, всем медикам, задействованным в деле борьбы с коронавирусной инфекцией.
Live24 12:35
Гаджеты
HyperX представила новую механическую геймерскую клавиатуру Ducky One 2 Mini
Игромания.ру 07:35
Авто
Volvo отзывает около 10 тысяч автомобилей в России
Компания Volvo объявила об отзыве в России 9837 автомобилей Volvo S60, V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60 и XC90.
Автоновости дня 05:37
Футбол
«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершат
Москва, 6 мая 2020, 23:35 — REGNUM В случае досрочного завершения сезона Российской Футбольной Премьер-лиги «Зенит» объявят чемпионом, так как клуб из Санкт-Петербурга после 22-х туров чемпионата располагается на первом месте, имея в своем активе 50 очков.
REGNUM 16:35
Общество
Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послабления ограничений
Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, а значит ее жители не заслуживают послабления ограничительных мер, написал в своем Telegram-канале телеведущий и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
РБК 16:27
Общество
Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области
В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru 15:37
Политика
Путин отчитал главу Минэкономразвития из-за плохого доклада
Глава РФ Владимир Путин потребовал от министра экономического развития России Максима Решетникова лучше владеть реальным положением дел в вопросе поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса.
URA.Ru 10:05
Здоровье
Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
Ведомости 16:03
Общество
Вышел сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II
Студия Naughty Dog выпустила сюжетный трейлер второй части игры The Last of Us.
Афиша Daily 11:02