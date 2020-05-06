с чего всё началось

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил американские планы по созданию нового международного соглашения по освоению Луны с вторжением в Ирак и Афганистан.

Рогозин сравнил планы США по освоению Луны с вторжением в Ирак

Политика Проведение 10 мая выборов президента Польши оказалось невозможным Польша оказалась в правовом тупике. На 10 мая назначены выборы президента страны, но провести их оказалось невозможным.

Авто Продажи автомобилей LADA с автоматической трансмиссией увеличились Как ранее сообщали «Автоновости дня», общая доля автомобилей с автоматической трансмиссией, проданных в России в первом квартале 2020 года, достигла рекордных 63%. 86

Общество Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. 2K

Общество ЕГЭ могут перенести на середину июля—начало августа Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может быть перенесен на вторую половину лета в 2020 в году из-за пандемии коронавируса COVID-19. 835

Общество Прокуратура проверит «рыбалку» чиновников из ЗАТО Александровск Прокуратура Мурманской области по размещенной в сети информации начала проверку исполнения должностными лицами администрации ЗАТО Александровск правил поведения, обязательных для граждан и организаций при введении режима повышенной готовности. 70

Общество Петербург начнет снимать коронавирусные ограничения не раньше июня. Маски могут стать обязательными со следующей недели Выход из режима ограничений рассматривается не раньше 1 июня, «если позволит эпидемиологическая ситуация», то есть не будет резкого скачка новых случаев заражения.

Происшествия Жертвами ДТП в Самарской области стали шесть человек В полиции уточнили, что в одном из автомобилей находились пять человек, в том числе один ребенок, они скончались на месте.

Общество Предсказан новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России Россию ждет новый всплеск заболеваемости коронавирусом штамма SARS-CoV-2, пишет газета "Известия" со ссылкой на доцента кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Ивана Коновалова. 391

Общество Меркель объявила о завершении первой фазы пандемии в Германии По словам политика, за время действия достаточно строгих ограничений общественной жизни немцы вели себя ответственно, благодаря чему теперь уже можно утверждать, что "первая фаза пандемии осталась позади". 16

Шоу-бизнес Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице. 9

Фигурное катание Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко. 4

Кино Россияне назвали любимые фильмы о войне Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС. 70

Здоровье На невыплату зарплат жалуется медперсонал больницы в Москве Представители младшего медицинского персонала московской наркологической больницы №17 пожаловались на невыплату зарплат и, обещанных президентом РФ, надбавок, всем медикам, задействованным в деле борьбы с коронавирусной инфекцией. 6

Футбол «Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершат Москва, 6 мая 2020, 23:35 — REGNUM В случае досрочного завершения сезона Российской Футбольной Премьер-лиги «Зенит» объявят чемпионом, так как клуб из Санкт-Петербурга после 22-х туров чемпионата располагается на первом месте, имея в своем активе 50 очков.

Общество Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послабления ограничений Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, а значит ее жители не заслуживают послабления ограничительных мер, написал в своем Telegram-канале телеведущий и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. 14

Общество Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции. 16

Политика Путин отчитал главу Минэкономразвития из-за плохого доклада Глава РФ Владимир Путин потребовал от министра экономического развития России Максима Решетникова лучше владеть реальным положением дел в вопросе поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса. 19