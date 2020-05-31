Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин стер свою публикацию в Twitter, в которой он назвал первого президента России Бориса Ельцина националистом и предателем. При переходе по ссылке теперь говорится, что твит недоступен.

Рогозин стер твит с критикой в адрес Ельцина

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