Политика

Lenta.ruLenta.ruРогозин стер твит с критикой в адрес Ельцина

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин стер свою публикацию в Twitter, в которой он назвал первого президента России Бориса Ельцина националистом и предателем. При переходе по ссылке теперь говорится, что твит недоступен.
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Глава Роскосмоса удалил сообщение в Twitter про Ельцина

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Рогозин стер твит с критикой в адрес Ельцина

Lenta.ru04:54
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В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
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Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
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Основатель и глава компании SpaceX Илон Маск ответил на слова Дмитрия Рогозина о том, что Соединенные Штаты должны доставлять своих астронавтов на Международную космическую станцию при помощи батута.
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Всё идёт по плану – создатели Dying Light 2 хотят удивить игроков новостью о дате релиза проекта

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Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
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В Госдуме предложили включить лечение от курения в программу ОМС

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Названа дата выхода Satisfactory в ранний доступ в Steam

Изначально студия Coffee Stain хотела выпустить Satisfactory 2 в Steam июня 2020 года, однако разработчики сообщили, что они просто не успевают, и, таким образом, игра появится в библиотеке сервиса 8 июня 2020-го.
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Мужчина избил женщину на глазах прохожих и детей в Новороссийске

Мужчина избил женщину на глазах у прохожих, среди которых были маленькие дети.
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В Крыму для приезжих отменили плату за их содержание в обсервации

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Советский и российский партийный, государственный и политический деятель. Первый президент Российской Федерации; в ноябре 1991 - июне 1992 года одновременно возглавлял «правительство реформаторов». С марта по май 1992 года исполнял обязанности министра обороны Российской Федерации.
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