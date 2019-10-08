Экономика

РБКРБКРогозин сообщил о 44 млрд руб. на спасение Центра им. Хруничева

В конце мая Рогозин называл долги Центра Хруничева угрозой национальной безопасности. Тогда глава «Роскосмоса» утверждал, что центр начнет выплачивать банкам долги в 2023 году, а штрафы за просроченные контракты — через десять лет, то есть в 2029 году.
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось

«Роскосмос» нашел причину проблем Центра Хруничева

Роскосмос обнаружил причины финансовых долгов Центра Хруничева, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин журналистам при посещении ведущего предприятия отечественной ракетно-космической отрасли.
РИА Новости06:15

Подробнее о событии

Рогозин рассказал, когда Центр Хруничева выйдет на чистую прибыль

REGNUM07:06

Омский «Полет» позволит Центру Хруничева через пять лет выйти на чистую прибыль

Вечерний Омск. Неделя08:05

Рогозин сообщил о 44 млрд руб. на спасение Центра им. Хруничева

РБК08:02

Рогозин назвал причину долгов Центра имени Хруничева

Интерфакс07:27

Рогозин уточнил причину долгов Центра имени Хруничева

Московский Комсомолец08:38

Рогозин: Центр Хруничева впервые с 2006 года выйдет на чистую прибыль в 2024 году

ТАСС06:13

Центр Хруничева планирует выйти на прибыль в 2024 году, заявил Рогозин

РИА Новости06:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 13:26, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал двух полицейских за избиение задержанного до смерти

Интерфакс 09:03
Шоу-бизнес

Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском

Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
Шоу-бизнес

Принц Гарри подал в суд на таблоид за публикацию личного письма жены

Принц обращает также внимание на то, что письмо отредактировано и сокращено таким образом, чтобы создать нужное таблоиду впечатление о его авторе.
РИА Новости 01 октября в 15:43
Политика

Путин заявил об избежавшей гражданской войны России

В 1990-е Россия пережила один из самых трудных периодов в своей истории, который мог закончится крупномасштабной гражданской войной.
РБК 11:40
Политика

Зачем ФБР вербует шпионов через рекламу в Facebook на русском языке

Кликнув на объявления, пользователь попадал на сайт программы контрразведки регионального отделения ФБР, где информация излагалась на русском и английском языках.
РБК 08:26
Политика

Токаев: ни одна проблема в мире не решается без участия России

Без участия России не решается ни одна глобальная или региональная проблема, заявил в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Российская газета 12:36
Гаджеты

IPhone SE 2 выйдет в начале 2020 года и будет похож на iPhone 8

По прогнозам аналитика, в 2020 году Apple сможет реализовать 30-40 миллионов iPhone SE 2. Напомним, ранее агенство Nikkei Asian Review также сообщало, что весной следующего года Apple выпустит iPhone SE 2 с дизайном iPhone 8.
MobiDevices 11:30
Общество

Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»

Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия вчера в 10:53
Политика

Медведев отправил в отставку главу Росгидромета

Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.
Ведомости 10:33
Политика

В МИД назвали сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сообщения о присутствии российского спецназа в Норвегии вбросом и агрессивной информационной политикой.
РИА Новости 09:54
Авто

Chevrolet Tracker обогнал по продажам Hyundai Creta

Chevrolet Tracker нового поколения появился в продаже в июне текущего года.
Новые автомобили вчера в 22:28
Общество

В Госдуме предложили создать новую льготную категорию

К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Политика

Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ

Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
Хоккей

«Металлург» обыграл «Локомотив» и прервал серию поражений в КХЛ

Газета.Ru 12:44
Шоу-бизнес

Джастин Бибер показал свадебные фотографии

Певец Джастин Бибер опубликовал фотографии с собственной свадьбы, которая состоялась 30 сентября.
Вечерняя Москва 01 октября в 18:36
Политика

Путин: Россия предотвратила инфильтрацию в Сирию сотен головорезов

Действия России в Сирии предотвратили инфильтрацию в страну сотен вооруженных головорезов.
Вести.Ru 11:29
Происшествия

Чеченец, которого искал Кадыров, извинился за радость на пожаре

URA.Ru 08:30
Политика

Путин подписал распоряжение о временном переезде Госдумы в Дом союзов

Официальный представитель УДП РФ Елена Крылова сообщила "Интерфаксу" в четверг, что в настоящий момент эксперты продолжают изучение пустот под зданием Госдумы.
Интерфакс 10:34
Шоу-бизнес

Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем

Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.
Вечерняя Москва вчера в 12:07
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег.
RT на русском 06:53
Наука

Небольшое похудение позволяет погрузить диабет в спячку

Собеседник 01 октября в 10:20
Происшествия

Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа

Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.
RT на русском 08:54
Экономика

«Библио-Глобус» вернул $9 млн Thomas Cook

В России Thomas Cook владела еще одной компанией — старейшим российским туроператором «Интурист».
Forbes вчера в 14:06
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета 04:58
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Единоборства

Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Происшествия

Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США

Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.
РБК вчера в 20:37
Космос

Инопланетные зонды могут наблюдать за Землей из космоса

ГЛАС.RU 01 октября в 04:11
Наука

Смартфоны научили определять заболевания глаз

РЕН ТВ 05:27
Гаджеты

Xiaomi отменила анонс смартфона Mi Mix 4

UfacityNews.ru 01 октября в 15:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное