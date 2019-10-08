Экономика
РБКРогозин сообщил о 44 млрд руб. на спасение Центра им. Хруничева
В конце мая Рогозин называл долги Центра Хруничева угрозой национальной безопасности. Тогда глава «Роскосмоса» утверждал, что центр начнет выплачивать банкам долги в 2023 году, а штрафы за просроченные контракты — через десять лет, то есть в 2029 году.
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с чего всё началось
Роскосмос обнаружил причины финансовых долгов Центра Хруничева, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин журналистам при посещении ведущего предприятия отечественной ракетно-космической отрасли.РИА Новости06:15
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Омский «Полет» позволит Центру Хруничева через пять лет выйти на чистую прибыль
Вечерний Омск. Неделя08:05
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В МИД назвали сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами
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К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
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Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
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Джастин Бибер показал свадебные фотографии
Певец Джастин Бибер опубликовал фотографии с собственной свадьбы, которая состоялась 30 сентября.
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Путин подписал распоряжение о временном переезде Госдумы в Дом союзов
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Вечерняя Москва вчера в 12:07
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные
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Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.
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«Библио-Глобус» вернул $9 млн Thomas Cook
В России Thomas Cook владела еще одной компанией — старейшим российским туроператором «Интурист».
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В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
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Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США
Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.
РБК вчера в 20:37
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Инопланетные зонды могут наблюдать за Землей из космоса
ГЛАС.RU 01 октября в 04:11
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Xiaomi отменила анонс смартфона Mi Mix 4
UfacityNews.ru 01 октября в 15:01