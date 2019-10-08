Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРогозин уточнил причину долгов Центра имени Хруничева

Логистика предприятия не способствует амортизации производства и его дальнейшего развития. Между тем Центр имени Хруничева постепенно сокращает свой долг. Задолженность за год снизилась на «десятки миллиардов», подчеркнул Рогозин.
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось

«Роскосмос» нашел причину проблем Центра Хруничева

Роскосмос обнаружил причины финансовых долгов Центра Хруничева, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин журналистам при посещении ведущего предприятия отечественной ракетно-космической отрасли.
РИА Новости06:15

Подробнее о событии

Омский «Полет» позволит Центру Хруничева через пять лет выйти на чистую прибыль

Вечерний Омск. Неделя08:05

Рогозин сообщил о 44 млрд руб. на спасение Центра им. Хруничева

РБК08:02

Рогозин: Центр Хруничева впервые с 2006 года выйдет на чистую прибыль в 2024 году

ТАСС06:13

Рогозин рассказал, когда Центр Хруничева выйдет на чистую прибыль

REGNUM07:06

Рогозин раскрыл причину финансовых проблем Центра Хруничева

Взгляд.ру06:20

Рогозин назвал причину долгов Центра имени Хруничева

Интерфакс07:27

Центр Хруничева планирует выйти на прибыль в 2024 году, заявил Рогозин

РИА Новости06:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 19:35, Ашберн
Политика

Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео

В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 16:20
Фигурное катание

Евгения Медведева выиграла короткую программу на Shanghai Trophy

РИА Новости 09:34
Общество

Меган Маркл была вынуждена сократить расходы на одежду в 29 раз

После многочисленных обвинений Меган Маркл в расточительстве взгляды прессы были направлены на аутфиты, в которых герцогиня появлялась на встречах.
Woman.ru 10:37
Политика

Все русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык

Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять.
Известия 19:08
Здоровье

К чему может привести употребление мёда, установили диетологи

Диетологи установили, к чему может привести употребление мёда.
Пермь открытая 10:00
Шоу-бизнес

Арнольд Шварценеггер встретится со своим фанатом из Ленобласти

КП - Санкт-Петербург вчера в 09:30
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо на Лубянке

Газета.Ru 01 октября в 03:08
Спорт

Биатлонистка Кузьмина объявила о завершении карьеры

35-летняя биатлонистка Анастасия Кузьмина завершила спортивную карьеру. Сестра Антона Шипулина объявила об этом в Instagram.
Pravda.Ru 06:57
Политика

Путин устроил кадровые перестановки в силовых ведомствах

Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в СК, МВД, МЧС и ФСИН России.
Газета.Ru 10:11
Происшествия

Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Спорт

ИААФ пересмотрела призеров в забеге Шубенкова

После финиша забега, в котором победил американец Грант Холлоуэй, а россиянин Сергей Шубенков показал второй результат, испанская команда подала протест, потребовав либо повторить забег, либо дать их спортсмену пробежать отдельно.
Российская газета 17:19
Экономика

BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК вчера в 17:01
Общество

Росконтроль определил самый вкусный шоколад

Эксперты Росконтроля провели исследование темного шоколада наиболее популярных российских брендов и определили самый качественный продукт.
Слово и Дело 17:00
Политика

Зеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
РИА Новости 12:10
Политика

Путин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии ракет США

Напомним, второго февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Российская газета 18:35
Происшествия

Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском

МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства.
Ведомости 05:45
Общество

Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления

Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.
ТАСС 01:15
Происшествия

Десантник погиб в Псковской области после прыжка с парашютом

РБК 14:51
Происшествия

Стала известна судьба украденных российской кассиршей миллионов рублей

Lenta.ru 05:33
Наука

Очередная индо-пакистанская война перекроет Вторую мировую

Для сравнения: во Второй мировой войне погибли 60-65 миллионов человек, а в Первой — около 10 миллионов.
Популярная механика 11:05
Происшествия

Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

Интерфакс вчера в 10:30
Общество

Электронный документ заменил бумажный СНИЛС

Стандартные зелёные бумажные карточки СНИЛС перестали выдавать в апреле этого года, их заменил электронный документ.
Время (Щёлково) 04:35
Политика

Медведев провел встречу с Раулем Кастро

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с первым секретарем центрального комитета Компартии этой страны Раулем Кастро.
Газета.Ru 17:30
Авто

Водителям рассказали, нужно ли зимой прогревать двигатель в машине

По мнению специалистов издания Car.ru, на деле все наоборот: ежедневный прогрев двигателя перед началом движения буквально «убивает» его, так как в это же время горит не только топливо, но и смазочные материалы (в том числе моторное масло), осевшие в цилиндрах после излишнего впрыска.
Автоновости дня 30 сентября в 22:46
Происшествия

Родители изнасиловали дочь вместе с друзьями в Брянской области

News.ru вчера в 13:01
Гаджеты

Раскладной Samsung Galaxy Fold в России начнут продавать 25 октября

Коммерсантъ 04:30
Политика

Трамп отозвал посла США на Украине после жалоб сторонников

Как сообщает газета The Wall Street Journal, американский лидер Дональд Трамп принял решение отозвать посла США на Украине Мари Йованович в связи с тем, что она якобы препятствовала расследованию в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена.
Московский Комсомолец 19:05
Хоккей

Александр Овечкин забил гол в стартовом матче НХЛ

Все про Спорт ру 16:01
Происшествия

В США бомбардировщик времен Второй мировой войны рухнул на аэропорт

В американском городе Хартфорд (штат Коннектикут) тяжелый бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость») потерпел крушение, сообщает телекомпания CNN.
Daily Storm вчера в 11:17
Кино

Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»

В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Профиль вчера в 13:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное