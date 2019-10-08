с чего всё началось

Логистика предприятия не способствует амортизации производства и его дальнейшего развития. Между тем Центр имени Хруничева постепенно сокращает свой долг. Задолженность за год снизилась на «десятки миллиардов», подчеркнул Рогозин.

Политика Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Политика Все русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять.

Спорт Биатлонистка Кузьмина объявила о завершении карьеры 35-летняя биатлонистка Анастасия Кузьмина завершила спортивную карьеру. Сестра Антона Шипулина объявила об этом в Instagram.

Спорт ИААФ пересмотрела призеров в забеге Шубенкова После финиша забега, в котором победил американец Грант Холлоуэй, а россиянин Сергей Шубенков показал второй результат, испанская команда подала протест, потребовав либо повторить забег, либо дать их спортсмену пробежать отдельно.

Экономика BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.

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Происшествия Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства.

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Авто Водителям рассказали, нужно ли зимой прогревать двигатель в машине По мнению специалистов издания Car.ru, на деле все наоборот: ежедневный прогрев двигателя перед началом движения буквально «убивает» его, так как в это же время горит не только топливо, но и смазочные материалы (в том числе моторное масло), осевшие в цилиндрах после излишнего впрыска.