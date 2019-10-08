Экономика
Московский КомсомолецРогозин уточнил причину долгов Центра имени Хруничева
Логистика предприятия не способствует амортизации производства и его дальнейшего развития. Между тем Центр имени Хруничева постепенно сокращает свой долг. Задолженность за год снизилась на «десятки миллиардов», подчеркнул Рогозин.
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с чего всё началось
Роскосмос обнаружил причины финансовых долгов Центра Хруничева, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин журналистам при посещении ведущего предприятия отечественной ракетно-космической отрасли.РИА Новости06:15
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Омский «Полет» позволит Центру Хруничева через пять лет выйти на чистую прибыль
Вечерний Омск. Неделя08:05
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К чему может привести употребление мёда, установили диетологи
Диетологи установили, к чему может привести употребление мёда.
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Спорт
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35-летняя биатлонистка Анастасия Кузьмина завершила спортивную карьеру. Сестра Антона Шипулина объявила об этом в Instagram.
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Экономика
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Общество
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
Политика
Путин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии ракет США
Напомним, второго февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Происшествия
Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском
МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства.
Общество
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.
Наука
Очередная индо-пакистанская война перекроет Вторую мировую
Для сравнения: во Второй мировой войне погибли 60-65 миллионов человек, а в Первой — около 10 миллионов.
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
Общество
Электронный документ заменил бумажный СНИЛС
Стандартные зелёные бумажные карточки СНИЛС перестали выдавать в апреле этого года, их заменил электронный документ.
Политика
Медведев провел встречу с Раулем Кастро
Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с первым секретарем центрального комитета Компартии этой страны Раулем Кастро.
Авто
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По мнению специалистов издания Car.ru, на деле все наоборот: ежедневный прогрев двигателя перед началом движения буквально «убивает» его, так как в это же время горит не только топливо, но и смазочные материалы (в том числе моторное масло), осевшие в цилиндрах после излишнего впрыска.
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Родители изнасиловали дочь вместе с друзьями в Брянской области
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Трамп отозвал посла США на Украине после жалоб сторонников
Как сообщает газета The Wall Street Journal, американский лидер Дональд Трамп принял решение отозвать посла США на Украине Мари Йованович в связи с тем, что она якобы препятствовала расследованию в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена.
Хоккей
Александр Овечкин забил гол в стартовом матче НХЛ
Происшествия
В США бомбардировщик времен Второй мировой войны рухнул на аэропорт
В американском городе Хартфорд (штат Коннектикут) тяжелый бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость») потерпел крушение, сообщает телекомпания CNN.
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Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»
В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».