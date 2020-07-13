Коронавирус

РБКРБКРогозин заявил о готовности космонавтов летать на кораблях Илона Маска

Ранее Рогозин назвал новые американские космические корабли компаний SpaceX или Boeing гламурной версией российских «Союзов». По его словам, эти корабли предназначены для работы в ближнем космосе, как «Союзы», хотя и «более просторные».
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Подробнее о событии

Названо условие полетов российских космонавтов на американских кораблях

Lenta.ru16:50

Дмитрий Рогозин рассказал, когда в космос полетит россиянка Анна Кикина

Комсомольская правда17:47

Рогозин назвал американские пилотируемые корабли гламурной версией российского «Союза»

ТАСС14:50

Рогозин оценил идею полётов российских космонавтов на кораблях Маска

RT на русском15:07

Рогозин заявил о готовности космонавтов летать на кораблях Илона Маска

РБК15:51

Рогозин назвал условие полетов российских космонавтов на кораблях Маска

Газета.Ru16:31

Рогозин назвал космические корабли США гламурными аналогами «Союзов»

РИА Новости14:12
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 18:27, Ашберн
Общество

Доля жертв коронавируса в Москве сократилась в июне на 35%

Накануне в оперштабе рассказали, что в Москве доля выявляемых за неделю новых случаев коронавируса сократилась почти на 60% по сравнению с данными июня.
Известия 13:36
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Наука

Физики объединят две теории времени

Время — загадочное понятие и определяется оно двумя ключевыми физическими теориями по-разному.
Популярная механика 11:18
Общество

Десятки тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала

Новый Калининград.Ru 11 июля в 08:23
9,2K
Футбол

Адольфо Гайч отклонил предложение о переходе в ЦСКА

Высока вероятность, что переход не состоится. Ранее была информация о том, что аргентинский клуб готов продать Гайча за 8,5 миллионов евро.
ГЛАС.RU 08:36
Политика

Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму

«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
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Общество

ВОЗ назвала четыре сценария распространения коронавируса в мире

Развитие коронавирусной инфекции в разных странах можно описать четырьмя сценариями, сообщил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 14:07
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Происшествия

Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира

Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
Газета.Ru 17:02
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Шоу-бизнес

От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты

Стало известно, что американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на пятьдесят восьмом году жизни от рака груди, с которым актриса боролась последние два года.
ToDay News Ufa 08:43
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Общество

Минтруд пояснил порядок выплат компенсаций за «удаленку»

Минтруд разъяснил порядок оплаты сверхурочной работы на удаленке, а также пояснил, что вопросы о компенсациях для сотрудников за потраченную электроэнергию и использование личного оборудования будут решаться в соответствии с актами организаций и трудовыми договорами.
Газета.Ru 16:46
Спорт

Белорусские футболистки попросили проверить пол одного из игроков лиги

Футболистки одного из женских белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.
Lenta.ru 10:55
Политика

Дуда переизбран президентом Польши на второй срок

Известия 14:24
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Кино

Sony отложила экранизацию Monster Hunter до 2021 года

Слухи о выходи новой части ходят уже 8 лет, однако официально о том, что проект состоится — было объявлено в 2016 годк, и теперь фанатам остается лишь дождаться релиза игры.
News-24.ru 06:16
6
Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
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Авто

Nissan показала на видео новый кроссовер Ariya

Накануне официального дебюта нового кроссовера Nissan Ariya, который состоится 15 июля, в 8 утра по Москве, производитель выпустил финальный видеотизер, демонстрирующий дизайн экстерьера будущей новинки.
Тарантас Ньюс 04:59
8
Политика

В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну

Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском 10 июля в 20:52
3
Экономика

Долги мировых компаний подскочат из-за пандемии на $1 трлн

Задолженность ключевых мировых компаний в текущем году увеличится на 1 триллион долларов из-за пандемии коронавируса.
Национальная служба новостей 06:50
Общество

США рассчитывают начать производство вакцины от коронавируса до осени

В администрации добавили, что к началу 2021 года США рассчитывают произвести 300 млн доз вакцины.
RT на русском 17:48
Общество

В Южно-Сахалинске из-за аварии на сетях отменяют прием в стоматологии

Приемы прекращены до 13.00 — до планируемого возобновления подачи электричества.
Сахалин.Инфо 18:15
Футбол

Карпин назвал чемпионат России ненормальным

Карпин утверждает, что об этом говорят во всем мире.
Общественная служба новостей вчера в 17:59
5
Экономика

Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег

Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
REGNUM 15:28
138
Политика

В ЛДПР назвали возможных кандидатов на замену хабаровскому губернатору

ЛДПР определилась с кандидатами на должность губернатора Хабаровского края, если указ об отставке действующего главы региона Сергея Фургала, также члена партии, будет подписан.
РБК 16:48
4
Гаджеты

Названы секретные функции смартфонов

Большинство обладателей смартфонов на платформах iOS и Android пользуются привычными функциями своих устройств, не обращая внимания на новинки, появляющиеся с обновлениями операционных систем.
ТК Звезда вчера в 03:50
47
Общество

Turkish Airlines намерена начать летать в Россию с 1 августа

Турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines начнёт совершать полёты в шесть российских городов с 1 августа.
RT на русском 13:20
137
Общество

Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых

Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском 16:31
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Здоровье

На Вологодчине снимают все КПП на въезды в регион и крупные города

В регионе открываются все магазины, независимо от размеров площадей.
Ranpress.ru 09:26
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 13 млн человек.
Известия 18:17
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Спорт

Британские спортсмены на Олимпиаде 2012 принимали секретный препарат

В статье ссылаются на документы, которые оказались в руках журналистов, свидетельствующие о том, что 91 британский атлет участвовал в эксперименте по испытанию препарата DeltaG, имеющего синтетическую версию кетонов, вырабатываемых печенью.
Evo-rus.com 10:02
Общество

Вышел официальный трейлер Far Cry 6 со звездой «Во все тяжкие»

С нетерпением ожидаемая геймерами игра Far Cry 6 французской компании Ubisoft обзавелась полноценным трейлером.
Российская газета 11:41
2
Шоу-бизнес

Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике

Звезда 90-х Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике.
Pravda.Ru 11:22
59
Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня 10:51
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Как работают Яндекс.Новости?
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик и государственный деятель. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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