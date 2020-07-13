Коронавирус
РБКРогозин заявил о готовности космонавтов летать на кораблях Илона Маска
Ранее Рогозин назвал новые американские космические корабли компаний SpaceX или Boeing гламурной версией российских «Союзов». По его словам, эти корабли предназначены для работы в ближнем космосе, как «Союзы», хотя и «более просторные».
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Рогозин: новейшие российские корабли «Орел» будут запускать с «Восточного»
Радио Комсомольская правда15:59
Чем американские «гламурные» ракеты отличаются от «дедушки» «Союза», рассказал Рогозин
Комсомольская правда17:02
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Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
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В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
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Вечерний курьер 13:49
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RT на русском 17:54
Гаджеты
Oppo анонсировала выход сверхбыстрой зарядки для смартфонов
В прошлом году, напомним, что компания провела презентацию SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт, которую получил смартфон OPPO Reno Ace.
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Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
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В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой
В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru 08:16
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Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
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Суд отказал парализованной москвичке в иске из-за штрафов
11 мая Карабулатова получила уведомление от Главконтроля о нарушении режима самоизоляции и штрафе в 4000 руб. Она попыталась добиться отмены штрафа, но только после публикации в СМИ 18 мая его пообещали аннулировать.
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Киберспорт
Valve планирует провести The International 11 в 2022 году
Valve собирается перенести The International 11 на 2022 год.
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Минфин подготовил налоговую реформу нефтегазовой отрасли
Минфин предложил скорректировать режим налога на дополнительный доход (НДД).
Известия 19:00
Общество
Переехавшим из Приамурья ветеранам труда сохранят региональную доплату
Переехавшим из Приамурья жителям области, имеющим звание «Ветеран труда», сохранят ежемесячную региональную доплату к пенсии.
ИА Порт Амур 07:30
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Стариков: «Ситуация в Хабаровске говорит нам, что нужно отказываться от выборов губернаторов»
Михаил Антонов и Николай Стариков поговорили с Владимиром Ворсобиным, находящимся в Хабаровске, о задержании губернатора Сергея Фургала и сложившейся после этого ситуации в городе.
Радио Комсомольская правда 13:39
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Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 08:53
Общество
ФСБ не нашла в публикациях Сафронова сведений, содержащих гостайну
По версии ФСБ, фигурант передавал западным спецслужбам некие секретные сведения.
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Миссия к астероиду в $10 квадриллионов прошла стадию проектирования
Как сообщает NASA, если разработка и строительство будут идти по плану, то к астероиду миссия должна прибыть в начале 2026 года.
Популярная механика 05:15
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
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В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета
В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
Известия 19:26
Энергетика
Минэнерго заявило о расширении программы по переводу транспорта на газ
Программа по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ, в которой принимают участие 27 регионов России, может быть расширена на всю территорию страны.
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Наука
Повышение уровня моря обвинили в разрушительных авульсиях в дельтах рек
Ученые выяснили, что при дальнейшем повышении уровня моря все чаще будут происходить авульсии — сдвиги русел рек, которые нередко сопровождаются разрушительными наводнениями.
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Наука
Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах
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Шоу-бизнес
Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена.
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Неменский объяснил, что станет с пророссийским населением Украины, если они сейчас заявят о себе
На Украине есть пророссийская и русская патриотическая общественность.
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Общество
В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире
Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
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Общество
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Интерфакс вчера в 11:51