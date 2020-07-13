Коронавирус

РБКРБКРогозин заявил о готовности космонавтов летать на кораблях Илона Маска

Ранее Рогозин назвал новые американские космические корабли компаний SpaceX или Boeing гламурной версией российских «Союзов». По его словам, эти корабли предназначены для работы в ближнем космосе, как «Союзы», хотя и «более просторные».
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Рогозин назвал космические корабли США гламурными аналогами «Союзов»

РИА Новости14:12

Названо условие полетов российских космонавтов на американских кораблях

Lenta.ru16:50

Рогозин оценил идею полётов российских космонавтов на кораблях Маска

RT на русском15:07

Рогозин заявил о готовности космонавтов летать на кораблях Илона Маска

РБК15:51

Рогозин назвал американские пилотируемые корабли гламурной версией российского «Союза»

ТАСС14:50

Рогозин: новейшие российские корабли «Орел» будут запускать с «Восточного»

Радио Комсомольская правда15:59

Чем американские «гламурные» ракеты отличаются от «дедушки» «Союза», рассказал Рогозин

Комсомольская правда17:02
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Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 19:46
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Политика

В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:06
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Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры

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Oppo анонсировала выход сверхбыстрой зарядки для смартфонов

В прошлом году, напомним, что компания провела презентацию SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт, которую получил смартфон OPPO Reno Ace.
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Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 11:59
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Здоровье

В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой

В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru 08:16
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Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
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Армия и оружие

16 июля заложат шесть новых кораблей для ВМФ России

Вести.Ru 12:42
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Армия и оружие

Армения заявила о возобновлении артобстрела с азербайджанской стороны

РИА Новости 00:44
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Общество

Суд отказал парализованной москвичке в иске из-за штрафов

11 мая Карабулатова получила уведомление от Главконтроля о нарушении режима самоизоляции и штрафе в 4000 руб. Она попыталась добиться отмены штрафа, но только после публикации в СМИ 18 мая его пообещали аннулировать.
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Valve планирует провести The International 11 в 2022 году

Valve собирается перенести The International 11 на 2022 год.
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Экономика

Минфин подготовил налоговую реформу нефтегазовой отрасли

Минфин предложил скорректировать режим налога на дополнительный доход (НДД).
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Общество

Переехавшим из Приамурья ветеранам труда сохранят региональную доплату

Переехавшим из Приамурья жителям области, имеющим звание «Ветеран труда», сохранят ежемесячную региональную доплату к пенсии.
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Политика

Стариков: «Ситуация в Хабаровске говорит нам, что нужно отказываться от выборов губернаторов»

Михаил Антонов и Николай Стариков поговорили с Владимиром Ворсобиным, находящимся в Хабаровске, о задержании губернатора Сергея Фургала и сложившейся после этого ситуации в городе.
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Кирилл Капризов подписал контракт с клубом НХЛ «Миннесота»

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Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
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Общество

ФСБ не нашла в публикациях Сафронова сведений, содержащих гостайну

По версии ФСБ, фигурант передавал западным спецслужбам некие секретные сведения.
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Космос

Миссия к астероиду в $10 квадриллионов прошла стадию проектирования

Как сообщает NASA, если разработка и строительство будут идти по плану, то к астероиду миссия должна прибыть в начале 2026 года.
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Общество

В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 17:34
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Происшествия

В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета

В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
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Энергетика

Минэнерго заявило о расширении программы по переводу транспорта на газ

Программа по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ, в которой принимают участие 27 регионов России, может быть расширена на всю территорию страны.
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Происшествия

Тело актрисы из сериала Glee Наи Риверы нашли в озере в Калифорнии

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Повышение уровня моря обвинили в разрушительных авульсиях в дельтах рек

Ученые выяснили, что при дальнейшем повышении уровня моря все чаще будут происходить авульсии — сдвиги русел рек, которые нередко сопровождаются разрушительными наводнениями.
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Наука

Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах

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Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ

Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена.
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На Украине есть пророссийская и русская патриотическая общественность.
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Предзагрузка Death Stranding стартовала в Steam и Epic Games Store

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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик и государственный деятель. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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