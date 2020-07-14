Полет российских космонавтов на космических кораблях SpaceX является хорошей идеей. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, российские космонавты также готовы летать и на китайских кораблях.

Рогозин заявил о готовности космонавтов летать на кораблях Илона Маска

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