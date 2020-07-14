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Полет российских космонавтов на космических кораблях SpaceX является хорошей идеей. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, российские космонавты также готовы летать и на китайских кораблях.
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик и государственный деятель. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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