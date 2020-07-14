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ИзвестияРогозин заявил о готовности космонавтов летать на кораблях Илона Маска
Полет российских космонавтов на космических кораблях SpaceX является хорошей идеей. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, российские космонавты также готовы летать и на китайских кораблях.
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Чем американские «гламурные» ракеты отличаются от «дедушки» «Союза», рассказал Рогозин
Комсомольская правда17:02
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