Рогозин заявил о намерении отправить миссию на Венеру
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Россия планирует отправить на Венеру собственную миссию, заявил журналистам на выставке «HeliRussia-2020» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.В источнике
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