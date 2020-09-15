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Ведомости
Ведомости

Рогозин заявил о намерении отправить миссию на Венеру

Россия планирует отправить на Венеру собственную миссию, заявил журналистам на выставке «HeliRussia-2020» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.В источнике
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РБК

Рогозин назвал Венеру «сущим адом» и «русской планетой»

РБК07:31
Интерфакс

Миссия «Венера-Д» включена в проект новой космической программы РФ

Интерфакс07:06
ТАСС

Рогозин заявил, что Россия планирует отправить собственную миссию на Венеру

ТАСС05:59
URA.Ru

Россия отправит свою миссию на Венеру

URA.Ru06:20
Газета.Ru

Эксперт раскритиковал обещание Рогозина лететь к Венере

Газета.Ru08:14
Радио Sputnik

Отправим туда свою миссию. Рогозин признал Венеру «русской планетой»

Радио Sputnik06:30
РИА Новости

Рогозин назвал Венеру сущим адом

РИА Новости06:07

В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального

Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального
BFM.ru07:45
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Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях

Указ о ликвидации Национального центра управления в кризисных ситуациях, как отдельной структуры подписал президент России Владимир Путин, документ 14 сентября опубликован на официальном портале правовой информации.
ИА Красная Весна01:11
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Утверждено обвинение рядовому Шамсутдинову, застрелившему 8 человек

Военной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в воинской части в Забайкалье и убил шестерых сослуживцев и двух офицеров.
Вести.Ru08:16
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Россия начала отводить резерв силовиков от границы с Белоруссией

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — сказал Дмитрий Песков.
Пятый канал04:22
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Зеленский заявил о скорой встрече лидеров стран «нормандской четверки»

Не могу обещать, но надеюсь, что дней через десять пройдет еще одна встреча советников, а уже после нее должен пройти саммит с участием лидеров «нормандской четверки», — сообщил украинский президент.
РБК08:24

Аналитики Сбербанка назвали курс рубля в конце года

"Исходя из допущения, что после выборов в США геополитическое напряжение умеренно снизится, мы полагаем, что доллар фундаментально будет готов к возвращению к отметке 70 рублей к концу года", – прогнозируют аналитики Sberbank Investment Research.
Вести.Ru06:59

Мишустин подписал постановления о продлении стимулирующих выплат

Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление, предполагающее продление на сентябрь стимулирующих выплат медицинским работникам, помогающим больным коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русскомвчера в 10:01
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