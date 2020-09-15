Россия начала отводить резерв силовиков от границы с Белоруссией

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — сказал Дмитрий Песков.