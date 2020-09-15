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Ведомости
Ведомости

Рогозин заявил о намерении отправить миссию на Венеру

Россия планирует отправить на Венеру собственную миссию, заявил журналистам на выставке «HeliRussia-2020» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Рогозин заявил, что Россия планирует отправить собственную миссию на Венеру

Россия планирует помимо подготовки совместной с США миссии "Венера-Д" отправить на вторую от Солнца планету еще и свою собственную. Об этом сообщил во вторник журналистам на выставке HeliRussia-2020 глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
ТАСС05:59
Подробнее о событии
URA.Ru

Рогозину указали на цель в космосе, которая спасет мир. Слова о Венере лишь для вдохновения

URA.Ru11:10
РБК

Рогозин назвал Венеру «сущим адом» и «русской планетой»

РБК07:31
Газета.Ru

Ученый назвал экспромтом заявление Рогозина о планах отправить миссию на Венеру

Газета.Ru08:51
Интерфакс

Миссия «Венера-Д» включена в проект новой космической программы РФ

Интерфакс07:06
Московский Комсомолец

Рогозин сообщил о планах отправить миссию на Венеру

Московский Комсомолец06:03
ТАСС

Рогозин заявил, что Россия планирует отправить собственную миссию на Венеру

ТАСС05:59
РИА Новости

Рогозин рассказал о намерении отправить миссию на Венеру

РИА Новости09:06

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ru06:41
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Динамо (Киев) — АЗ 0:0 (1-й тайм)

Во вторник, 15 сентября, в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» пройдёт матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Динамо» (Украина) и «АЗ Алкмаром» (Нидерланды).
ГЛАС.RU23:40
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США снизили поставки СПГ в Европу на 3,9%

Москва, 14 сен - ИА Neftegaz.RU.Впервые в 2020 г. поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу стали отставать от темпов 2019 г. По оценке Ъ на основе данных европейских операторов СПГ-терминалов, с начала 2020 г. по 12 сентября в ЕС поступило 64,2 млрд м3 после регазификации, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.
Neftegaz.ruвчера в 09:34
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В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
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Мясников предупредил об инфекции опаснее коронавируса

В программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников пояснил, почему коронавирус не самая страшная инфекция, атаковавшая человечество.
MedikForum.ru12:43
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Нарышкин заявил об отсутствии яда у Навального при вылете в Германию

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил во вторник, что врачи в Омске, когда в местную больницу был госпитализирован с борта самолет оппозиционер Алексей Навальный, провели исследования по всем протоколам и не обнаружили ядов в его организме.
Московский Комсомолец04:07
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РФ утвердила поправки в налоговое соглашение с Мальтой

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение обложить доходы в виде дивидендов и процентов, переводящиеся на зарубежные счета, налогом в размере 15%, что потребовало корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами.
Наша версия02:35
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