Рогозин заявил о намерении отправить миссию на Венеру
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Рогозин заявил о намерении отправить миссию на Венеру
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Россия планирует отправить на Венеру собственную миссию, заявил журналистам на выставке «HeliRussia-2020» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.В источнике
С чего всё началось
Рогозин заявил, что Россия планирует отправить собственную миссию на Венеру
Россия планирует помимо подготовки совместной с США миссии "Венера-Д" отправить на вторую от Солнца планету еще и свою собственную. Об этом сообщил во вторник журналистам на выставке HeliRussia-2020 глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
ТАСС05:59
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