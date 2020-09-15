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Ведомости
Ведомости

Рогозин заявил о намерении отправить миссию на Венеру

Россия планирует отправить на Венеру собственную миссию, заявил журналистам на выставке «HeliRussia-2020» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Рогозин заявил, что Россия планирует отправить собственную миссию на Венеру

Россия планирует помимо подготовки совместной с США миссии "Венера-Д" отправить на вторую от Солнца планету еще и свою собственную. Об этом сообщил во вторник журналистам на выставке HeliRussia-2020 глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
ТАСС05:59
Подробнее о событии
URA.Ru

Рогозину указали на цель в космосе, которая спасет мир. Слова о Венере лишь для вдохновения

URA.Ru11:10
Московский Комсомолец

Рогозин сообщил о планах отправить миссию на Венеру

Московский Комсомолец06:03
РИА Новости

Рогозин рассказал о намерении отправить миссию на Венеру

РИА Новости09:06
Интерфакс

Миссия «Венера-Д» включена в проект новой космической программы РФ

Интерфакс07:06
РБК

Рогозин назвал Венеру «сущим адом» и «русской планетой»

РБК07:31
ТАСС

Рогозин заявил, что Россия планирует отправить собственную миссию на Венеру

ТАСС05:59
Газета.Ru

Ученый назвал экспромтом заявление Рогозина о планах отправить миссию на Венеру

Газета.Ru08:51

Киевские силовики за сутки один раз нарушили условия перемирия в ДНР

Подконтрольные Киеву подразделения ВСУ за прошедшие сутки не производили обстрелы населенных пунктов ДНР, однако один раз нарушили предписанные меры по соблюдению перемирия, которое продолжается с 27 июля.
Киевские силовики за сутки один раз нарушили условия перемирия в ДНР
ИА Новороссия04:19
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В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального

Глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права, который создается в Евросоюзе, можно было бы назвать по имени Алексея Навального, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости10:55
1,3K

Мясников обратился к Навальному

«Ведь ты же сам лучше других понимаешь, что власть тебя не травила, тебе наши спасли жизнь, а те же власти разрешили вывезти тебя на лечение в Германию», — обратился Мясников к Навальному, отметив, что принципиально важных медицинских причин для транспортировки не было.
BFM.ru10:40
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Лавров объяснил ситуацию с Навальным главе МИД Италии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора дал подробные разъяснения главе идольского МИД по поводу ситуации с госпитализацией российского блогера и оппозиционера Алексея Навального.
Комсомольская правда11:41

Каррера предложил АЕКу приобрести у «Спартака» Зелимхана Бакаева

По информации источника, кандидатуру 24-летнего Бакаева для усиления руководству афинского клуба предложил лично бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, который сейчас возглавляет АЕК.
РИА Новости08:16

«Собеседник» нашел у матери главы Минпромторга Мантурова особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать главы Минпромторга Дениса Мантурова, 84-летняя Тамара Мантурова владеет особняком на Клязьминском водохранилище в Москве, предполагаемая стоимость которого составляет около пяти миллиардов рублей.
Дождь05:20
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Доля расходов россиян на услуги ЖКХ выросла в 43 регионах

Самая большая доля расходов зафиксирована в Коми (13,7%), на Чукотке (13,6) и в Магаданской области (12,9). Всего же более 10 процентов своих потребительских расходов направляют на оплату ЖКУ жители 47 регионов.
Парламентская газетавчера в 04:35
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Россия начала отводить резерв силовиков от границ с Белоруссией

"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи.
РЕН ТВ03:56
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Персонаж Франклин из GTA 5 подтвердил разработку GTA 6

Shawn also notes that "it took us 4 years to film and complete GTA 5" (NOT MY FOOTAGE) # GTA6 # GTAVI pic.twitter.com / mNupyaS9rn — GTA 6 NEWS (@ GTAVInewz) September 13, 2020 Так, в Twitter-паблике GTA 6 NEWS на днях было опубликовано мнение актера озвучки Шона Фонтено, подарившего свой голос Франклину из GTA 5.
Srnskвчера в 14:05
5

СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК10:06
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Уильям и Кейт поздравили принца Гарри с днем рождения

По случаю дня рождения родственника принц Уильям и Кейт Миддлтон разместили на своем официальном сайте фотографию, сделанную во время одного из спортивных мероприятий, на котором они присутствовали вместе.
Подмосковье Сегодня09:17

NVIDIA всё же подготовила эталонные платы для GeForce RTX 3090 и RTX 3080 от сторонних производителей

По данным ресурса VideoCardz, для варианта Founders Edition (FE) видеокарты GeForce RTX 3080 компания NVIDIA использует печатную плату с маркировкой PG133, а для старшей GeForce RTX 3090 FE используется плата с маркировкой PG136.
3DNews11:04