Армия и оружие

Свободная ПрессаСвободная ПрессаРогозин заявил о намерении создать новую ракету «Союз-6»

В России может быть создана новая ракета среднего класса «Союз-6», использующая двигатели РД-180, который сейчас эксплуатируются только в США. Об этом заявил журналистам глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
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Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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