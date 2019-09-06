Армия и оружие
Свободная ПрессаРогозин заявил о намерении создать новую ракету «Союз-6»
В России может быть создана новая ракета среднего класса «Союз-6», использующая двигатели РД-180, который сейчас эксплуатируются только в США. Об этом заявил журналистам глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 17:05, Вашингтон
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32
Политика
Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.
Lenta.ru 06:57
Футбол
Сборная Нидерландов победила команду Германии в матче отбора ЕВРО-2020
Футболисты сборной Нидерландов на выезде нанесли поражение команде Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:57
Армия и оружие
Пентагон назвал угрозы для США в космосе
Пентагон считает угрозами США в космосе Россию, Китай, Иран и Северную Корею.
Rambler News Service 01:15
Футбол
Россияне обыграли шотландцев в отборе на Евро-2020
Команда Станислава Черчесова одержала волевую победу в гостях над Шотландией - 2:1. Голы у россиян забили Артем Дзюба и Юрий Жирков.
Российская газета 16:42
Экономика
В ЦБ заявили о неготовности России к внедрению новой пенсионной модели
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение Минфина о введении в РФ системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ "не видит готовности" к внедрению данной модели пенсионных накоплений в России.
Вести.Финанс 12:13
Футбол
Месси изучает возможность ухода в «Ньюэллс Олд Бойз» в 2020 году
ProstoProSport 12:52
Экономика
Сбербанк начал тестировать сервис доставки продуктов из магазинов
Сбербанк запустил в тестовом режиме сервис доставки продуктов из магазинов «Сбермаркет».
Ведомости 01:35
Транспорт
В Москве открыли пересадочный узел Северянин — «Ростокино»
RT на русском 11:41
Космос
Робот «Федор» на корабле «Союз» покинул МКС
Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту вечером 6 сентября отчалил от Международной космической станции (МКС), в ночь на 7 сентября ожидается его приземление в Казахстане.
Известия 15:53
Технологии
«Пятерочка» начала тестировать продуктовый магазин без продавцов
X5 Retail Group начала тестировать полностью автоматизированный продуктовый магазин «Пятерочка с собой».
N+1 13:31
Космос
Солнце заморозит жизнь на Земле
Международная группа ученых считает, что Солнце превратится в своеобразную Луну через 5 млрд лет.
Свободная Пресса 15:22
Футбол
Влашич помог Хорватии разгромить Словакию
Сборная Хорватии на выезде обыграла Словакию 4:0. Победный гол на пятой минуте провел полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Советский спорт 17:00
Наука
В голове древнего тираннозавра Рекса был своего рода «кондиционер»
В голове древнего тираннозавра Рекса ученые обнаружили два отверстия, которые оказались своего рода «кондиционером».
Ugpressa.ru вчера в 23:40
Гаджеты
В Россию пришел мощнейший смартфон Xiaomi Mi 9T Pro, названа цена
На российском рынке официально стартовали продажи смартфона Xiaomi Mi 9T Pro, оснащенного топовым процессором Snapdragon 855.
Российская газета 10:57
Футбол
Кокорин и Мамаев досрочно вышли на свободу
Обвинительные приговоры были вынесены ив отношении брата Кокорина Кирилла (полтора года) и их друга Александра Протасовицкого (год и пять месяцев).
ГЛАС.RU 03:28
Авто
Продажи новых легковых авто и LCV в России упали на 1,3%
С января по август 2019 года в России было реализовано 1 114 263 новых автомобилей (-2,3%).
32CARS.ru 03:05
Политика
Порошенко выдал главную тайну России
По мнению господина Порошенко, выпустить экс-командира ПВО бригады ДНР потребовал лично президент РФ.
Утро.ru 14:00
Общество
На открытие российского детсада привезли подставных детей
Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.
Lenta.ru 11:40
Финансы
Глава ФРС предупредил о «значительных рисках» для экономики США
Экономика США вырастет на 2-2,5% в 2019 году, но есть значительные риски, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.
РИА Новости 13:10
Здоровье
Бегите быстрее от собак — в России дефицит вакцин от бешенства
Вакцина от бешенства стала редкостью — прошлогодние запасы заканчиваются, а новых закупок нет.
Вести.Ru 14:02
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Космос
С посадочным лунным модулем миссии «Чандраян-2» потеряна связь
РИА Новости 16:58
Общество
Ураган «Дориан» достиг побережья Северной Каролины в США
Ураган "Дориан" достиг американского побережья в районе Северной Каролины.
Газета.Ru 13:06
Экономика
Россияне смогут начать получать пенсии в 55 и 60 лет
В случае принятия закона еще раньше смогут получить пенсионные выплаты инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Горобзор.ру 02:48