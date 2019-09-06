Армия и оружие
Свободная ПрессаРогозин заявил о намерении создать новую ракету «Союз-6»
В России может быть создана новая ракета среднего класса «Союз-6», использующая двигатели РД-180, который сейчас эксплуатируются только в США. Об этом заявил журналистам глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
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с чего всё началось
"Роскосмос" планирует создать новую ракету среднего класса, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Он отметил, что сейчас "в полный рост" идет разработка ракеты "Союз-5", которую предполагается запускать с комплекса "Байтерек" в Казахстане.РИА Новостивчера в 12:02
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 02:27, Вашингтон
Футбол
Черышев показал фото из раздевалки после победы над Шотландией
Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев опубликовал фото из раздевалки национальной команды после победы над Шотландией в гостевом матче пятого тура квалификационного отбора чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 01:24
Политика
Путин позвонил Памфиловой из-за совершенного на нее нападения
РИА Новости вчера в 15:47
Политика
Politico: Трамп намерен прекратить помощь нелояльным США странам
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность перераспределения помощи другим государствам в пользу поддерживающих политику Вашингтона, а нелояльным и вовсе может быть отказано в выделении средств.
ТАСС 00:50
Хоккей
Русский чех, списанный из «Вашингтона», разорвал «Спартак»
В прошлом году форварда на драфт отказов сплавил Сент-Луис, где русского чеха подобрал Вашингтон.
Советский спорт вчера в 16:45
Транспорт
Вторая «Комета» на подводных крыльях прибыла в Севастополь
Второе судно на подводных крыльях "Комета-120М", которое будет курсировать вдоль берега Крыма, прибыло в Севастополь, однако работать оно начнет только в следующем году.
ТАСС 00:45
Футбол
В ФИФА оценили суперсейв Чернова в матче с «Локомотивом»
Футболист спиной в прыжке вынес мяч с ленточки ворот на последних минутах встречи после удара форварда "железнодорожников" Луки Джорджевича.
Газета.Ru вчера в 22:31
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что он сожалеет о женитьбе на русской королеве красоты Оксане Воеводиной.
Телеканал 360° вчера в 20:14
Политика
Украинцы потребовали проверить IQ Зеленского
На официальном сайте главы украинского государства появилась петиция, в которой президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили пройти тест на IQ.
News.ru вчера в 15:46
Политика
Украина срывает обмен пленных, исключив одного россиянина из списка
Не доставили одного россиянина. По словам адвоката, это может сорвать процесс обмена, анонсированный ранее.
Аргументы недели вчера в 13:12
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал US Open
Вести.Ru вчера в 19:01
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Происшествия
В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек
Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
РИА Новости вчера в 16:30
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия вчера в 12:54
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости вчера в 17:41
Экономика
Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.
Ведомости вчера в 14:40
Армия и оружие
Первую танковую армию ЗВО укомплектовали танками Т-72Б3
Первая танковая армия ЗВО воссоздана в 2014 году. Штаб армии располагается в Баковке (Московская область).
Военное.РФ вчера в 05:49
Происшествия
Четыре человека пострадали при взрыве на Филиппинах
Не менее четырех человек получили ранения в результате взрыва самодельной бомбы на юге Филиппин, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление местной полиции.
REGNUM вчера в 22:20
Технологии
X5 открыла умный магазин «Пятерочка» без кассиров
Крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group открыл экспериментальный магазин «Пятерочка» без кассиров с полностью автоматизированной системой покупок, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ретейлера.
CRE.RU вчера в 10:02
Общество
Приморье готовится к тайфуну «Линлин»
Известия 04 сентября в 07:18
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
Дайверы, отправленные к станции, обнаружили вместо нее остатки порванного кабеля для передачи данных.
РИА Новости 00:07
Происшествия
Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы
В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:12
Авто
Стартовали продажи роскошного Changan CS75 Plus
Во время автосалона в Чэнду был официально представлен Changan CS75 PLUS, который позицианируется как компактный внедорожник.
SpeedMe вчера в 04:01
Баскетбол
Сборная России по баскетболу потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ
RT на русском вчера в 09:44
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
РИА Новости вчера в 09:26
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17