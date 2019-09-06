"Роскосмос" планирует создать новую ракету среднего класса, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Он отметил, что сейчас "в полный рост" идет разработка ракеты "Союз-5", которую предполагается запускать с комплекса "Байтерек" в Казахстане.

с чего всё началось

В России может быть создана новая ракета среднего класса «Союз-6», использующая двигатели РД-180, который сейчас эксплуатируются только в США. Об этом заявил журналистам глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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