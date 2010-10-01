Экономика

ГлобалМСК.руГлобалМСК.руРогозин заявил о необходимости снять Россию с «нефтяной иглы»

Мнение Рогозина совпало с позицией вице-премьера Юрия Борисова. Для развития высокотехнологичной индустрии необходимы бюджетные вливания, долгосрочные займы и выход на внешние рынки. РФ должна рискнуть и раз и навсегда избавиться от зависимости от стоимости нефти.
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