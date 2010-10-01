Экономика
ГлобалМСК.руРогозин заявил о необходимости снять Россию с «нефтяной иглы»
Мнение Рогозина совпало с позицией вице-премьера Юрия Борисова. Для развития высокотехнологичной индустрии необходимы бюджетные вливания, долгосрочные займы и выход на внешние рынки. РФ должна рискнуть и раз и навсегда избавиться от зависимости от стоимости нефти.
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Глава Роскосмоса согласился с переходом на новую экономическую политику
ИА Красная Веснавчера в 08:10
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 17:27, Ашберн
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Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
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Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
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Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
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На «Яндекс.Картах» появился график прогулок для москвичей
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РБК вчера в 03:57
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«Краснодар» стал самым убыточным клубом РПЛ по итогам 2019 года
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RT на русском вчера в 11:48
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
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Глушаков может вернуться в «Спартак»
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Правительство готовит общенациональный план по восстановлению экономики
Власти решают текущие проблемы, но 1 июня правительство представит президенту и общенациональный план восстановления экономики — стратегический документ по конструкции жизни в послекоронавирусный период.
Вести.Ru 14:37
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Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54
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240 человек задержаны в Чикаго во время беспорядков
В Чикаго правоохранители задержали 240 человек во время протестов, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Вести.Ru 16:55
Общество
Пригожин высказался об отправленной ему гуманитарной помощи
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость об отправке ему и его супруге - певице Валерии - "гуманитарной помощи" в виде лапши быстрого приготовления.
Газета.Ru 09:01
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Политика
Песков рассказал, как пройдет парад Победы
РИА Новости 13:08
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Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 13:08
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Компании Paramount и Sega Sammy подтвердили, что у фильма «Соник в кино» появится продолжение.
RT на русском 29 мая в 10:59
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Медведев рассказал об успешности онлайн-праймериз «ЕР»
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что предварительное голосование успешно состоялось.
Российская газета 14:58
Здоровье
Прокуратура проверит жалобы медиков подмосковной больницы
Медики сообщали о невыплатах положенных надбавок, а также ошибках руководства медицинского учреждения, повлекших заболевания и даже смерти сотрудников.
Известия 14:27
Политика
США поставили Бразилии 2 млн доз «Гидроксихлорохина»
Соединённые Штаты прислали Бразилии 2 млн доз «Гидроксихлорохина», чтобы поддержать жителей этой страны в борьбе с коронавирусом.
News.ru 16:22
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Камару Усман отреагировал на победу Гилберта Бернса
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С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
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Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25