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Рогозин заявил о планах России отправить миссию на Венеру

Россия планирует отправить на Венеру собственную миссию. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на выставке HeliRussia 2020.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Рогозин заявил, что Россия планирует отправить собственную миссию на Венеру

Россия планирует помимо подготовки совместной с США миссии "Венера-Д" отправить на вторую от Солнца планету еще и свою собственную. Об этом сообщил во вторник журналистам на выставке HeliRussia-2020 глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
ТАСС05:59
Подробнее о событии
РБК

Рогозин назвал Венеру «сущим адом» и «русской планетой»

РБК07:31
URA.Ru

Россия отправит свою миссию на Венеру

URA.Ru06:20
Интерфакс

Миссия «Венера-Д» включена в проект новой космической программы РФ

Интерфакс07:06
РИА Новости

Рогозин рассказал о намерении отправить миссию на Венеру

РИА Новости09:06
Московский Комсомолец

Рогозин сообщил о планах отправить миссию на Венеру

Московский Комсомолец06:03
ТАСС

Рогозин заявил, что Россия планирует отправить собственную миссию на Венеру

ТАСС05:59
Газета.Ru

Ученый назвал экспромтом заявление Рогозина о планах отправить миссию на Венеру

Газета.Ru08:51

Утверждено обвинение рядовому Шамсутдинову, застрелившему 8 человек

Военной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в воинской части в Забайкалье и убил шестерых сослуживцев и двух офицеров.
Вести.Ru08:16
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Оппозиция Белоруссии просит у Евросоюза $4 млрд на демократизацию

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко оценил, что для стабилизации экономики страны понадобится внешняя помощь в пределах от $3 до $4 млрд — это до 2,6 раза больше, чем сумма кредита от России.
Коммерсантъ09:19
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Каррера предложил АЕКу приобрести у «Спартака» Зелимхана Бакаева

По информации источника, кандидатуру 24-летнего Бакаева для усиления руководству афинского клуба предложил лично бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, который сейчас возглавляет АЕК.
РИА Новости08:16

«Собеседник» нашел у матери главы Минпромторга Мантурова особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать главы Минпромторга Дениса Мантурова, 84-летняя Тамара Мантурова владеет особняком на Клязьминском водохранилище в Москве, предполагаемая стоимость которого составляет около пяти миллиардов рублей.
Дождь05:20
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Центральный рынок горит в Шахтах Ростовской области

На центральном рынке города Шахты Ростовской области возник пожар, его площадь составляет 600 кв. м. "В 16:08 мск в Ростовской области, город Шахты, проспект Победы Революции, 103 — пожар на центральном рынке", — приводит ТАСС сообщение Главного управления МЧС России по региону.
RT на русском09:51
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В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию

В Кремле не планируют проводить встречу с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным после его возвращения в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ведомости06:30
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