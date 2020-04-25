Космос
КоммерсантъГрузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС). Корабль вывела на орбиту ракета-носитель «Союз-2.1а», запуск которой состоялся ранее сегодня, 25 апреля. Трансляцию запуска вел «Роскосмос».
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Есть касание! Весь полет занял 3 часа 20 минут. Это лучший результат за все время пилотируемых полетов.
— Дмитрий Рогозин, российский политикРоссийская газета 02:50
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В Fitch усомнились, что Россия сократит добычу нефти сверх обещанного
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Звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко умер в США
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Американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman выпустила на YouTube рекламный ролик тяжелого малозаметного стратегического бомбардировщика B-2 Spirit.
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Около 400 большегрузов скопилось на границе с КНР в Забайкалье
Около 400 большегрузных автомобилей скопилось перед госграницей с КНР в Забайкальском крае. Власти региона решают проблему совместно с УМВД.
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Авто
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В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
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Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов
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