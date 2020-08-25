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Ведомости
Ведомости

Рогозин заявил о риске деградации космической отрасли России

Дальнейшее сокращение финансирования космической отрасли России грозит ее деградацией, заявил гендиректор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС, комментируя сокращение затрат на Федеральную космическую программу (ФКП) до 2025 г. на 150 млрд руб.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Федеральную космическую программу до 2025 года урезали на 150 млрд рублей

Федеральная космическая программа (ФКП) до 2025 года была урезана на 150 млрд рублей и может дополнительно попасть под секвестр из-за падения доходов федерального бюджета. Об этом сообщил в интервью ТАСС на форуме "Армия-2020" гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
ТАССвчера в 01:50
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News.ru

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ТАСС

Федеральную космическую программу до 2025 года урезали на 150 млрд рублей

ТАССвчера в 01:50
Коммерсантъ

Российскую космическую программу урезали на 150 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 01:59
Московский Комсомолец

Федеральную космическую программу до 2025 года сократили на 150 миллиардов рублей

Московский Комсомолецвчера в 01:46
Фонтанка.Ру

Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей из-за падения доходов бюджета

Фонтанка.Рувчера в 01:43
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