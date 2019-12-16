Общество
КоммерсантъРогозин предупредил о риске разрушения недостроев на Восточном
Часть недостроенных объектов первой очереди космодрома Восточный могут разрушиться, если не закончить строительство, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на пресс-конференции на космодроме. По его словам, финансирование достройки начнется сразу после Нового года.
Читать в источнике
Оценить58
с чего всё началось
Некоторые недостроенные объекты первой очереди космодрома Восточный могут разрушиться, если ими не заняться, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.РИА Новости02:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 04:11, Ашберн
Здоровье
Врачи рассказали, кому могут быть вредны картошка и помидоры
Политика
Киев анонсировал возможные сроки объявления перемирия в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что новое перемирие в Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря.
Общество
Путин расширил территорию налога для самозанятых
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий эксперимент по налогу для самозанятых граждан еще на 19 регионов страны.
Гаджеты
Tencent представила электронную книгу Pocket Reader II
В Китае официально представили компактную электронную книгу Tencent Pocket Reader II.
Футбол
Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен
Армия и оружие
Самолеты США курсируют у баз ВКС РФ в Сирии в поисках секретных данных
Общество
70% россиян поддерживают закон о домашнем насилии
Женщины активнее выступают за закон о домашнем насилии. 70% россиян считают необходимо принять закона о домашнем насилии.
Происшествия
Прокуратура проверит дворец спорта в Перми после концерта Макса Коржа
Поводом для проверки стал инцидент во время концерта: фанаты Коржа пронесли в зал файеры, зажгли их, после чего вступили в потасовку с пожарными, которые тушили огонь.
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
Общество
Определены регионы для вывоза московского мусора
Спорт
Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе
Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
Кино
Голливудская ассоциация кинокритиков назвала режиссера десятилетия
Политика
Польша не хочет конфронтации Запада с Россией
Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Политика
Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили на пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Политика
Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
Хоккей
Сборная России по хоккею обыграла Финляндию
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России
София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
Общество
Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
Общество
Затонувший плавучий док с подлодкой утилизируют в Севастополе
Плавдок ПД-16 вместе со списанной подлодкой Б-380 затонули в ночь на 15 декабря. Позже подводная лодка всплыла на поверхность.
Происшествия
Сын певицы Валерии попал в третье ДТП за неделю
Как говорится, без комментариев: молодой предприниматель Арсений Шульгин, сын певицы Валерии, который попал в ДТП и, только выйдя из больницы, попал в другое ДТП, снова попал в ДТП.
Общество
Названы наиболее востребованные профессии в 2020 году
Наиболее востребованными на рынке труда в 2020 году станут такие профессии, как водитель, официант, повар, мастер и курьер.
Происшествия
В Пензе погиб ребенок при столкновении пяти автомобилей
Мальчик 2015 года рождения погиб в результате столкновения пяти автомобилей в Пензе, еще один человек пострадал, сообщает в воскресенье пресс-служба управления ГИБДД по области.
Армия и оружие
Российский «Охотник» назвали оружием «умного» беспилотного боя в Китае
Общество
США не знают, когда пройдут дальнейшие переговоры по сделке с Китаем
Пока что еще не решено, когда пройдут следующие переговоры между Китаем и США по второй части торгового соглашения.
Политика
В Совфеде оценили место России в рейтинге могущественных стран
Вхождение России в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, считает член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
Общество
Rambler Group требует заблокировать Twitch в России
Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.