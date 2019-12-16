Общество

КоммерсантъКоммерсантъРогозин предупредил о риске разрушения недостроев на Восточном

Часть недостроенных объектов первой очереди космодрома Восточный могут разрушиться, если не закончить строительство, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на пресс-конференции на космодроме. По его словам, финансирование достройки начнется сразу после Нового года.
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Рогозин заявил о риске разрушения недостроев на Восточном

Некоторые недостроенные объекты первой очереди космодрома Восточный могут разрушиться, если ими не заняться, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
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