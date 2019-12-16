Общество
РИА НовостиРогозин заявил о риске разрушения недостроев на Восточном
Степень готовности недостроев на космодроме — от десяти до 90 процентов: сюда входит жилье (построены 750 квартир из запланированных 1700), железные и автомобильные дороги, котельные и депо. Как уточнил глава госкорпорации, эти объекты будут достраивать параллельно с работами над второй очередью.
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с чего всё началось
Некоторые недостроенные объекты первой очереди космодрома Восточный могут разрушиться, если ими не заняться, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.РИА Новости02:04
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