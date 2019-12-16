Общество

РИА НовостиРИА НовостиРогозин заявил о риске разрушения недостроев на Восточном

Степень готовности недостроев на космодроме — от десяти до 90 процентов: сюда входит жилье (построены 750 квартир из запланированных 1700), железные и автомобильные дороги, котельные и депо. Как уточнил глава госкорпорации, эти объекты будут достраивать параллельно с работами над второй очередью.
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с чего всё началось

Рогозин заявил о риске разрушения недостроев на Восточном

Некоторые недостроенные объекты первой очереди космодрома Восточный могут разрушиться, если ими не заняться, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости02:04

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Рогозин рассказал, что грозит недостроям на «Восточном»

REGNUM03:01

Рогозин заявил о риске разрушения недостроев на космодроме Восточный

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Рогозин сообщил о рисках разрушения недостроенных объектов на Восточном

Московский Комсомолец03:10

Рогозин предупредил о риске разрушения недостроев на Восточном

Общественное телевидение России04:07

Рогозин сообщил о рисках разрушения недостроенных объектов на Восточном

РБК02:24

Рогозин предупредил о риске разрушения недостроев на Восточном

Коммерсантъ02:22

Рогозин заявил о риске разрушения недостроев на Восточном

РИА Новости02:04
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Экономика

Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю

Многие спрашивают, зачем вводить новый продукт — необходимо дождаться, когда закончится заморозка взносов на накопительную пенсию, и ничего нового уже предлагать будет не нужно.
РБК вчера в 17:00
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Путин расширил территорию действия налога для самозанятых

Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
РИА Новости вчера в 11:46
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет

Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам заключения бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова.
Коммерсантъ 06:11
Авто

Opel снова начал продажи в России

Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
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Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора

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Футбол

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

В штаб-квартире UEFA в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Коммерсантъ 07:06
Политика

В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
РИА Новости 04:09
Происшествия

Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО

Вести.Ru 05:42
Футбол

Роман Шаронов покидает казанский «Рубин»

Казанский "Рубин" объявил о прекращении сотрудничества с тренерским штабом клуба во главе с Романом Шароновым.
Российская газета 06:32
Армия и оружие

Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США

Lenta.ru вчера в 21:33
Политика

Кремль оценил разницу в подходах Порошенко и Зеленского

Подходы к разрешению ситуации в Донбассе бывшего и действующего президентов Украины — Петра Порошено и Владимира Зеленского — отличаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
РБК 06:43
Общество

Роскачество нашло пестициды в двух марках чая

Роскачество выявило вредные вещества в чае двух марок.
РИА Новости 02:02
Общество

В Госдуме оценили предложение расселять аварийные дома за счет ипотеки

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
РИА Новости 03:21
Общество

Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой

Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
РБК вчера в 18:18
Общество

Депутат отрицает, что подарил чиновникам Нижегородской области вазелин

Политика Сегодня 14 декабря в 10:33
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
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Российская газета 14 декабря в 22:00
Политика

Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии

Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Российская газета 06:23
Общество

Соведущего Малышевой не пустили в Россию

Lenta.ru 04:14
Общество

В Госдуме заявили о вреде системы бакалавриата и магистратуры

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») считает вредной систему «Болонского процесса», разделяющую обучение на бакалавриат и магистратуру, глава комитета Госдумы по образования Вячеслав Никонов («Единая Россия») также считает актуальным менять закон, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.
REGNUM 04:41
Происшествия

Директора ФБК задержали при выходе из спецприемника

Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 10 суток ареста.
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В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара

Газета.Ru 05:39
Общество

Rambler Group требует заблокировать Twitch в России

Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.
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Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Вокруг ТВ вчера в 12:54
Политика

На Украине обнародовали законопроект о децентрализации власти

13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Lenta.ru 04:31
Происшествия

В Москве эвакуировали десять судов из-за сообщений о минировании

Десять столичных районных судов в понедельник эвакуировали из-за поступивших сообщений о "минировании", рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
РИА Новости 04:16
Общество

Волгоградская учительница отрезала челку школьнику

Русская Планета вчера в 20:10
Технологии

Исследование: лидеры рынка усиливают интернет вещей технологиями ИИ

Согласно выводам совместного исследования IDC, SAS, Intel и Deloitte, охватившего представителей 450 крупнейших мировых компаний, 90% респондентов отметили, что эффект от использования ИИ и интернета вещей в рамках единой системы превысил их ожидания.
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Раскрыт дизайн всей линейки Samsung Galaxy S11

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Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров.
РБК вчера в 22:55
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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