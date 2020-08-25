«Формула-1» объявила об отмене Гран-при Китая

Организаторы окончательно отменили Гран-при Китая из-за пандемии коронавируса, но добавили четыре новых этапа, которые состоятся до конца года — гонка в Турции, две — в Бахрейне и в Абу-Даби.