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Рогозин заявил о сокращении космической программы на 150 млрд рублей

Финансирование Федеральной космической программы (ФКП) сократили на 150 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Федеральную космическую программу до 2025 года урезали на 150 млрд рублей

Федеральная космическая программа (ФКП) до 2025 года была урезана на 150 млрд рублей и может дополнительно попасть под секвестр из-за падения доходов федерального бюджета. Об этом сообщил в интервью ТАСС на форуме "Армия-2020" гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
ТАСС01:50
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Ведомости

Рогозин заявил о риске деградации космической отрасли России

Ведомости04:31
Эхо Москвы

Федеральную космическую программу урезали на 150 миллиардов рублей

Эхо Москвы04:31
Известия

Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей

Известия02:03
Коммерсантъ

Российскую космическую программу урезали на 150 млрд рублей

Коммерсантъ01:59
Московский Комсомолец

Федеральную космическую программу до 2025 года сократили на 150 миллиардов рублей

Московский Комсомолец01:46
Фонтанка.Ру

Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей из-за падения доходов бюджета

Фонтанка.Ру01:43
ТАСС

Федеральную космическую программу до 2025 года урезали на 150 млрд рублей

ТАСС01:50

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РИА Новости02:03
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Газета.Ru01:55
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Комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился мнением относительно состояния молодёжной программы «Ред Булл», а также предположил, что недавние высказывания доктора Хельмута Марко по поводу выступлений Даниила Квята являются тревожным сигналом для российского пилота.
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