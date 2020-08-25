Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Компания
Компания

Рогозин заявил о сокращении космической программы на 150 млрд рублей

Финансирование Федеральной космической программы (ФКП) сократили на 150 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Федеральную космическую программу до 2025 года урезали на 150 млрд рублей

Федеральная космическая программа (ФКП) до 2025 года была урезана на 150 млрд рублей и может дополнительно попасть под секвестр из-за падения доходов федерального бюджета. Об этом сообщил в интервью ТАСС на форуме "Армия-2020" гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
ТАСС01:50
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Российскую космическую программу урезали на 150 млрд рублей

Коммерсантъ01:59
Эхо Москвы

Федеральную космическую программу урезали на 150 миллиардов рублей

Эхо Москвы04:31
Известия

Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей

Известия02:03
Ведомости

Рогозин заявил о риске деградации космической отрасли России

Ведомости04:31
Московский Комсомолец

Федеральную космическую программу до 2025 года сократили на 150 миллиардов рублей

Московский Комсомолец01:46
Фонтанка.Ру

Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей из-за падения доходов бюджета

Фонтанка.Ру01:43
ТАСС

Федеральную космическую программу до 2025 года урезали на 150 млрд рублей

ТАСС01:50

Камуфляжные рясы для священников представили на форуме «Армия-2020»

На VI международном форуме «Армия-2020», который стартовал в Подмосковье, в экспозиции Главного храма Вооруженных сил были представлены военно-полевые рясы для священников, в числе которых есть и камуфляжные, сообщается в Тwitter-аккаунте «Независимый взгляд».
Live2402:39
26

Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

У президента Украины Владимира Зеленского имеются все возможности для вторжения в Крым, заявил экс-глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на митинге.
Газета.Ru01:55
248

Россияне купили туров с кешбэком на 500 млн рублей в первые дни акции

Россияне по состоянию на утро вторника, 25 августа, приобрели туров в рамках программы поддержки внутреннего туризма с возможностью частичного возврата средств более чем на 500 млн рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
RT на русском08:23
1

В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата

«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском09:29
16

Выросло число жертв массовой аварии на КАД Петербурга

По данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 24 августа около 14:10 мск во Всеволожском районе водитель легкового автомобиля Skoda на 48 км внутреннего кольца КАД совершил столкновение с грузовым бензовозом Volvo, после чего обе машины, пробив ограждение, выехали на внешнее кольцо КАД.
REGNUM06:50
121

Умер народный артист России, солист Большого театра Владимир Никонов

«Сегодня в 67-й больнице на 83-м году жизни скоропостижно скончался народный артист России, с 1957-го по 1978-й год солист балета Большого театра России, педагог-репетитор Владимир Леонидович Никонов», — говорится в сообщении пресс-службы.
REGNUM08:31
2

В России упали цены на дорогие смартфоны Xiaomi

Скидки распространяются на смартфоны: - Xiaomi Mi 10 8/256 Гб - 49990 рублей вместо 69990 - Poco F2 Pro 8/256 Гб - 39990 рублей вместо 49990 - Redmi Note 8 Pro - 14990 рублей вместо 19990 - Redmi 9 4/64 Гб - 11990 рублей вместо 13990 Скидки также распространяются на умные браслеты, наушники, роботы-пылесосы, телевизоры и другую электронную технику.
Российская газета08:43
7

Омские врачи не признают наличие у Навального признаков отравления

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа, заведующий отделением острых отравлений бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1", доктор медицинских наук Александр Сабаев прокомментировал информацию немецких коллег о том, что причиной тяжелого состояния политика Алексея Навального стало отравление.
Континент Сибирь Online02:43
1,4K

Члена КС оппозиции Белоруссии Дылевского арестовали на десять суток

Заводской суд Минска приговорил члена координационного совета оппозиции Белоруссии, лидера забастовочного комитета МТЗ Сергея Дылевского к десяти суткам ареста за организацию несанкционированной акции.
RT на русском09:17
6

Путин освободил от должности замглавы ФСИН Бурыкина

«Освободить Бурыкина Владимира Николаевича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний — начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в документе.
RT на русском09:52