Рогозин заявил о сокращении космической программы на 150 млрд рублей
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Финансирование Федеральной космической программы (ФКП) сократили на 150 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.В источнике
С чего всё началось
Федеральную космическую программу до 2025 года урезали на 150 млрд рублей
Федеральная космическая программа (ФКП) до 2025 года была урезана на 150 млрд рублей и может дополнительно попасть под секвестр из-за падения доходов федерального бюджета. Об этом сообщил в интервью ТАСС на форуме "Армия-2020" гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
ТАСС01:50
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Федеральную космическую программу до 2025 года сократили на 150 миллиардов рублей
Московский Комсомолец01:46