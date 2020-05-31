Фраза про батут, обращенная к американцам в 2014 году, спасла российскую ракетно-космическую отрасль от введения санкций. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в воскресенье, 31 мая.

Рогозин заявил о спасении космонавтики от санкций шуткой про батут

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