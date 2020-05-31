Политика

ИзвестияИзвестияРогозин заявил о спасении космонавтики от санкций шуткой про батут

Фраза про батут, обращенная к американцам в 2014 году, спасла российскую ракетно-космическую отрасль от введения санкций. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в воскресенье, 31 мая.
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Рогозин назвал шутку про батут реальной угрозой для США

РБК11:48

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Рогозин заявил, что спас космическую отрасль от санкций, угрожая США «батутом»

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Илон Маск после запуска корабля Crew Dragon иронично ответил на давнюю фразу главы «Роскосмоса»

КП - Беларусь09:06
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Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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