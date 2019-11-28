Политика

ИзвестияИзвестияВ «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA

Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.
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Рогозина сочли достойным зарабатывать больше главы НАСА

Lenta.ru11:29

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Взгляд.ру08:06

В Роскосмосе объяснили, почему зарплата Рогозина выше, чем у главы NASA

ТАСС09:47

Роскосмос объяснил, почему Рогозин может получать больше главы NASA

News.ru08:35

Секретоносители. В Роскосмосе объяснили, почему Рогозин получает больше главы NASA

Фонтанка.Ру10:27

«Роскосмос» объяснил, почему Рогозин может получать больше главы НАСА

РИА Новости07:43

В Роскосмосе объяснили высокие зарплаты руководства госкорпорации

Комсомольская правда06:47
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