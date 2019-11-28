Политика
ИзвестияВ «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 16:01, Ашберн
Армия и оружие
ВВС Польши вернулись к использованию истребителей МиГ-29
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и вылетел из Лиги Европы
Футболисты ЦСКА сыграли вничью в домашнем матче с болагрским клубом "Лудогорец" в рамках группового этапа Лиги Европы.
Происшествия
Главу УФНС по Архангельской области задержали по подозрению во взятке
Руководитель управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу задержан по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в СК РФ по Архангельской области.
Технологии
Xiaomi представила меняющую форму кровать
Xiaomi создала «умную» электрическую кровать, которая может принимать такую форму, какая нужна пользователю для максимального удобства.
Футбол
Сульшер: «Заслуживали победу над „Астаной“»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер похвалил молодых футболистов за игру в матче с «Астаной» (1:2) в матче пятого тура Лиги Европы.
Происшествия
Мать убитой в Саратове девочки создала свой отряд по поиску пропавших
Жительница Саратова Елена Киселева, у которой убили 9-летнюю дочь Лизу, создала свой поисковый отряд под названием «Прорыв».
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей
Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Спорт
Станислав Поздняков: на Олимпиаду Россия едет
ОКР не является объектом расследования какой-либо организации, включая МОК и WADA, мы считаем, что ОКР будет формировать команды для участия в Играх-2020 в соответствии с Олимпийской хартией.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств
Как отмечает Guardian, ранее один из комментаторов проправительственного венгерского телеканала назвал "Евровидение" "гомосексуальной флотилией" и подчеркнул, что отказ от участия в конкурсе пойдет на пользу психическому здоровью граждан.
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Экономика
Как законы декабря изменят жизнь россиян
До уплаты налогов осталось пять дней До 2 декабря включительно россияне - физические лица - должны оплатить все имущественные налоги за 2018 год.
Автоспорт
Николя Латифи выступит в составе Williams в 2020 году
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23
Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
Политика
СБУ устроила обыск у нацистки Зверобой после угрозы убить Зеленского
Напомним, что 1 ноября Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело на депутата от «Евросолидарности» Федину и нацистку Зверобой после публикации видео, в котором они обсуждали варианты убийства президента Украины Зеленского.
Политика
Киев назвал условия заключения контракта на транзит газа из России
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге для журналистов заявил, что новый газовый контракт с Россией должен отвечать двум условиям.
Общество
Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Авто
Богатые россияне спрятали свои автомобили от налогов
Например, в 2018 году число автомобилей дороже 10 миллионов рублей, стоящих на налоговом учете, сократилось на 26,5 процента по сравнению с 2017-м.
Общество
Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
Общество
Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL
Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
Общество
Выявлены существовавшие десятилетиями схемы коррупции в «Роскосмосе»
В «Роскосмосе» вскрыли схемы коррупции, существовавшие десятилетиями.
Шоу-бизнес
Поклонники позитивно оценили новый образ Надежды Бабкиной
Надежда Бабкина любит радовать поклонников новыми образами.
Гаджеты
Главный дизайнер Apple покинул компанию
Главный дизайнер Apple Джонатан Айв покинул компанию, сообщает The Verge.
Происшествия
В Оренбурге в отделе полиции умерла задержанная девушка
В ведомстве рассказали, что задержанной стало плохо.
Политика
Зеленский и Меркель обсудили подготовку к «нормандскому» саммиту
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в котором обсудили подготовку к предстоящему 9 декабря саммиту в «нормандском формате».
Экономика
Сбербанк снизит ставки рефинансирования ипотеки
Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию жилищных кредитов других банков.