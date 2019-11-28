Общество

Мойка78Мойка78В Роскосмосе объяснили, почему Рогозин зарабатывает больше главы NASA

Зарплата генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из NASA Джеймса Брайденстайна за счёт доплат за доступ к секретной информации. Об этом рассказал руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников.
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