Общество

Lenta.ruLenta.ruРогозина сочли достойным зарабатывать больше главы НАСА

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин имеет право получать больше, чем руководитель НАСА Джеймс Брайденстайн, потому что отвечает за большее количество задач. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников, передает РИА Новости.
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Рогозина сочли достойным зарабатывать больше главы НАСА

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