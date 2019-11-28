Общество
Lenta.ruРогозина сочли достойным зарабатывать больше главы НАСА
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин имеет право получать больше, чем руководитель НАСА Джеймс Брайденстайн, потому что отвечает за большее количество задач. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников, передает РИА Новости.
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Общество
В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
"Работники организаций общего и высшего профессионального образования проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти", - говорится в проекте закона, размещенном в базе данных ГД.
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Меган Маркл и принц Гарри планируют завести второго ребенка
Меган в приватных беседах якобы жаловалась на то, что во время первой беременности ей было трудно и одиноко вдали от семьи и друзей, поэтому второй ребенок должен появиться на свет в ее родном городе и стране.
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Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту
Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.
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Гончарук пообещал украинцам бесплатную медицину
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что совсем скоро большинство медицинских услуг в стране будут бесплатными.
Общество
В Минпросвещения одобрили измененные стандарты образования
Совет при Минпросвещения одобрил проекты федеральных образовательных стандартов начального и основного общего образования, передает корреспондент РБК.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
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Собака нашла на улице Саратова человеческую голову
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Samsung поможет Intel справиться с дефицитом 14-нм процессоров
В открытом письме, в котором компания призналась в своей неспособности преодолеть дефицит процессоров, Intel сообщила, что намерена попросить помощи у стороннего производителя.
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«Краснодар» победил «Базель» в матче Лиги Европы
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«Мальме» — «Динамо» Киев. Видеотрансляция
В первом матче 19 сентября «Динамо» на своем поле одержало победу над «Мальме» со счетом 1:0. Подписывайтесь на канал Sport24 в Яндекс.Дзене
Футбол
«Астана» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы
"Астана" из Нур-Султана обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Общество
«Нафтогаз» раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с «Газпромом»
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко раскрыл в фейсбуке детали решения апелляционного суда в Швеции по спору с "Газпромом".
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Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни
Футбол
Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили»
Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси попросил клуб отпустить его.
Общество
В Госдуме планируют сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуму сегодня, 28 ноября, внесен законопроект, закрепляющий за 31 декабря статус выходного дня.
Общество
Британская королева Елизавета может отречься от престола
Британская королева Елизавета II в ближайшие полтора года может отречься от престола в пользу своего сына Чарльза, сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Авто
Новым автомобилем Папы Римского стал Renault Duster
Компания Renault представила специальную версию кроссовера Dacia Duster, созданную для папы римского Франциска.
Политика
«Укроборонпром» выступил против продажи «Мотор Сич» китайской компании
В августе директор предприятия по связям с общественностью завода "Моторс Сич" Анатолий Малыш сообщил, что китайские компании Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Шоу-бизнес
Аллегрова отменила выступление в Мурманске из-за холода
Политика
Опрос показал отношение жителей Белоруссии к России
В ходе масштабного опроса более 57% респондентов заявили что считают наиболее подходящими "союзнические" отношения с Россией, 31,8% — "партнерские"; 10,2% — "нейтральные".
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков перевоплотился в Наташу Подольскую и рассмешил Сеть
Сегодня с утра поклонники Натальи Подольской и Владимира Преснякова смеются с их нового видео, в котором Пресняков предстал в образе жены.
Политика
Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к OPAL
Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL.
Происшествия
В одной из колоний на Украине «забыли» выпустить осужденного
Осужденного «забыли» отпустить из Бориспольской исправительной колонии № 119 на Украине после отбытия срока наказания.
Политика
Карасин прокомментировал тему авиасообщения с Грузией
По итогам встречи Григорий Карасин отметил, что стороны продолжают работать в данном направлении, хотя не стоит ожидать, что полеты (прим. прямое авиасообщение) возобновятся до нового года.
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Космос
В Млечном Пути обнаружили «невозможную» черную дыру
Внезапно ученые из Национальной астрономической обсерватории Китая обнаружили черную дыру, масса которой соответствует звезде, которая должна была стать парно-нестабильной сверхновой.